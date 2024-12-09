https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/guns-nroses-32-yil-sonra-turkiyede-konser-verecek-biletler-ne-zaman-satisa-cikiyor--1091325032.html
Guns N'Roses, 32 yıl sonra Türkiye'de konser verecek: Biletler ne zaman satışa çıkıyor?
Guns N'Roses, 32 yıl sonra Türkiye'de konser verecek: Biletler ne zaman satışa çıkıyor?
Sputnik Türkiye
Rock müziğin efsane gruplarından olan Guns N'Roses, önümüzdeki yıl Türkiye'de konser verecek. 32 yıl sonra Türkiye'ye dönecek olan grup, 2 Haziran'da... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T14:37+0300
2024-12-09T14:37+0300
2024-12-09T15:01+0300
yaşam
istanbul
guns n' roses
konser
türkiye
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Dünya rock müziğin efsaneleri arasında yer alan Guns N'Roses Grubu, 2 Haziran'da BJK Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek. 32 yıl sonra Türkiye'ye dönecek olan grubun biletleri yarın ön satışa çıkıyor. Orjinal kadroyla İstanbul'da olacaklarKonserde grup, orijinal kadrosuyla sahneye çıkacak. Axl Rose (vokal, piyano), Duff McKagan (bas gitar) ve Slash (lead gitar) gibi ikonik isimler, İstanbul konserinde hayranlarıyla buluşacak. Biletler, 10 Aralık 2024'te ön satışlarıyla satışa sunulacak. Genel satış ise 13 Aralık 2024'te başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/dunyaca-unlu-rus-sanatci-peter-theremin-turk-muzikseverleri-ile-bulustu-1091035135.html
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Guns N'Roses, 32 yıl sonra Türkiye'de konser verecek: Biletler ne zaman satışa çıkıyor?
14:37 09.12.2024 (güncellendi: 15:01 09.12.2024)
Rock müziğin efsane gruplarından olan Guns N'Roses, önümüzdeki yıl Türkiye'de konser verecek. 32 yıl sonra Türkiye'ye dönecek olan grup, 2 Haziran'da hayranlarıyla buluşacak.
Dünya rock müziğin efsaneleri arasında yer alan Guns N'Roses Grubu, 2 Haziran'da BJK Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek. 32 yıl sonra Türkiye'ye dönecek olan grubun biletleri yarın ön satışa çıkıyor.
Orjinal kadroyla İstanbul'da olacaklar
Konserde grup, orijinal kadrosuyla sahneye çıkacak. Axl Rose (vokal, piyano), Duff McKagan (bas gitar) ve Slash (lead gitar) gibi ikonik isimler, İstanbul konserinde hayranlarıyla buluşacak. Biletler, 10 Aralık 2024'te ön satışlarıyla satışa sunulacak. Genel satış ise 13 Aralık 2024'te başlayacak.