https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/guns-nroses-32-yil-sonra-turkiyede-konser-verecek-biletler-ne-zaman-satisa-cikiyor--1091325032.html

Guns N'Roses, 32 yıl sonra Türkiye'de konser verecek: Biletler ne zaman satışa çıkıyor?

Guns N'Roses, 32 yıl sonra Türkiye'de konser verecek: Biletler ne zaman satışa çıkıyor?

Sputnik Türkiye

Rock müziğin efsane gruplarından olan Guns N'Roses, önümüzdeki yıl Türkiye'de konser verecek. 32 yıl sonra Türkiye'ye dönecek olan grup, 2 Haziran'da... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T14:37+0300

2024-12-09T14:37+0300

2024-12-09T15:01+0300

yaşam

istanbul

guns n' roses

konser

türkiye

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Dünya rock müziğin efsaneleri arasında yer alan Guns N'Roses Grubu, 2 Haziran'da BJK Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek. 32 yıl sonra Türkiye'ye dönecek olan grubun biletleri yarın ön satışa çıkıyor. Orjinal kadroyla İstanbul'da olacaklarKonserde grup, orijinal kadrosuyla sahneye çıkacak. Axl Rose (vokal, piyano), Duff McKagan (bas gitar) ve Slash (lead gitar) gibi ikonik isimler, İstanbul konserinde hayranlarıyla buluşacak. Biletler, 10 Aralık 2024'te ön satışlarıyla satışa sunulacak. Genel satış ise 13 Aralık 2024'te başlayacak.

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