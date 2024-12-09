https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/beste-yuksek-devlet-katkisi-icin-sayili-gunler-aralik-sonuna-dikkat-1091308772.html

BES'te yüksek devlet katkısı için sayılı günler: Aralık sonuna dikkat

BES'te yüksek devlet katkısı için sayılı günler: Aralık sonuna dikkat

Sputnik Türkiye

Aralık ayının sonunda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için devlet katkısından maksimum düzeyde yararlanma süresi doluyor. 2024 yılı boyunca BES’e toplamda 240... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T09:08+0300

2024-12-09T09:08+0300

2024-12-09T09:08+0300

ekonomi

bes

bireysel emeklilik sistemi (bes)

emeklilik

katkı payı

kredi kartı

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BES katılımcıları, sisteme yaptıkları katkı paylarına ek olarak devletin yüzde 30 oranında katkısından faydalanıyor. Ancak bu katkının yıllık üst limiti, brüt asgari ücretin yıllık toplamını geçemiyor. 2024 yılı için aylık brüt asgari ücret 20 bin lira, yıllık ise 240 bin lira olarak belirlendi. Bu nedenle devlet, bir katılımcıya en fazla 72 bin lira katkı sağlayacak.BES'ten yüksek devlet katkısıHürriyet'in haberine göre, yılsonuna kadar BES’e toplam 240 bin lira ödeyenler, 72 bin liralık maksimum devlet katkısını hak ediyor. Ödemelerin aylık olarak yapılması zorunlu değil; örneğin, BES’e aylık 10 bin lira ödeyerek yıl boyunca 120 bin liraya ulaşan biri, aralık ayı sonuna kadar kalan 120 bin lirayı toplu olarak yatırarak yine üst limitten faydalanabilir. Aynı şekilde, sisteme bir seferde 240 bin lira yatıranlar da 72 bin lira devlet katkısını alabiliyor.Sektör temsilcileri devlet katkısının üst limitinden yararlanma konusunda bazı uyarılarda bulunarak, BES katılımcısının hem kendisinin hem de çocuğunun BES sözleşmesi bulunması halinde her iki sözleşme için ayrı ayrı devlet katkısının üst limitinden yararlanma imkanı olduğunu vurguladı.Kredi kartıyla ödeyenler blokaj süresine dikkatSektör temsilcileri, BES'e kredi kartı ile ödenen katkı paylarına dikkat çekerek, “Kredi kartı ile yapılan katkı payı ödemeleri için bankalar 40 günü aşabilen blokaj süreleri uygulayabiliyor. Kredi kartından kesilen katkı payları blokaj süresinin sonunda BES hesabına aktarılıyor ve aktarım tarihi itibarıyla devlet katkısı hesaplanıyor. Ödemelerinizi kredi kartı ile yapanların 2024 yılı devlet katkısı üst limitinden faydalanmak için blokaj sürelerine dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

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Sputnik Türkiye

bes, bireysel emeklilik sistemi (bes), emeklilik, katkı payı, kredi kartı