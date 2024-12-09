BES'te yüksek devlet katkısı için sayılı günler: Aralık sonuna dikkat

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ABD, F-35'lerin bakımı ve onarımı için servet harcayacak
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları yeni bir işlemci üretti: Devrim yaratabilir
10:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD başkanlığını tekrar kazanan Trump’ın ilk yurtdışı ziyareti belli oldu
10:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
The Beatles'ın ötesinde: 'Hayalperest' John Lennon
11:10
12 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan Çetesi davasında yeni sır: Aranan isim ölü bulundu
11:33
1 dk
SESLİ HABER
İnsanların ölüm tarihini tahmin eden yapay zeka programı piyasaya sürüldü
11:46
1 dk
SESLİ HABER
Trump, Fransa Büyükelçiliği’ne dünürünü önerdi
11:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Liselerde elektronik sigara tehlikesi yaygınlaştı: Zulalanarak sokuluyor
12:12
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere ve Galler'de ötenazi yasasına Parlamento'dan onay
12:19
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:29
9 dk
SESLİ HABER
2024 yılının en popüler kelimesi açıklandı
12:46
1 dk
SESLİ HABER
Wanda Nara İcardi'yi ihbat etti: Evi polis bastı
12:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Almanya'da erken seçim öncesi çağrı: AfD'nin yasaklanmasının hızlandırılması istendi
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Forbes listeyi açıkladı: Türkiye'nin en zengini değişti
18:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Japonya'daki savaş uçaklarını değiştiriyor: Hedef Çin
19:05
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Güney Kore açıklaması
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Baba Biden'dan oğul Biden'a 'af'
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Hunter Biden’ın affına yönelik açıklamada bulundu
20:33
1 dk
ÖZEL HABER
İşitme engellilerin gündelik hayatının bilinmeyenleri
20:49
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda kirli oyun: Fidye ve rüşvet çarkı ortaya çıktı
21:19
1 dk
SESLİ HABER
Ay'ın uzak yüzünden gelen numuneler incelendi: Sırlar birer birer çözülüyor
21:45
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit
22:12
1 dk
ÖZEL HABER
Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak?
22:33
2 dk
SESLİ HABER
Damacana suyun fiyatı iki katına çıktı
22:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Birleşmiş Milletler 'den Suriye açıklaması
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Esad sonrası Suriye’de yeni denklemler
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemii
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/beste-yuksek-devlet-katkisi-icin-sayili-gunler-aralik-sonuna-dikkat-1091308772.html
BES'te yüksek devlet katkısı için sayılı günler: Aralık sonuna dikkat
BES'te yüksek devlet katkısı için sayılı günler: Aralık sonuna dikkat
Sputnik Türkiye
Aralık ayının sonunda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için devlet katkısından maksimum düzeyde yararlanma süresi doluyor. 2024 yılı boyunca BES’e toplamda 240... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T09:08+0300
2024-12-09T09:08+0300
ekonomi
bes
bireysel emeklilik sistemi (bes)
emeklilik
katkı payı
kredi kartı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091308618_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a8b3872d9ae1d248439890ddbca6aa51.jpg
BES katılımcıları, sisteme yaptıkları katkı paylarına ek olarak devletin yüzde 30 oranında katkısından faydalanıyor. Ancak bu katkının yıllık üst limiti, brüt asgari ücretin yıllık toplamını geçemiyor. 2024 yılı için aylık brüt asgari ücret 20 bin lira, yıllık ise 240 bin lira olarak belirlendi. Bu nedenle devlet, bir katılımcıya en fazla 72 bin lira katkı sağlayacak.BES'ten yüksek devlet katkısıHürriyet'in haberine göre, yılsonuna kadar BES’e toplam 240 bin lira ödeyenler, 72 bin liralık maksimum devlet katkısını hak ediyor. Ödemelerin aylık olarak yapılması zorunlu değil; örneğin, BES’e aylık 10 bin lira ödeyerek yıl boyunca 120 bin liraya ulaşan biri, aralık ayı sonuna kadar kalan 120 bin lirayı toplu olarak yatırarak yine üst limitten faydalanabilir. Aynı şekilde, sisteme bir seferde 240 bin lira yatıranlar da 72 bin lira devlet katkısını alabiliyor.Sektör temsilcileri devlet katkısının üst limitinden yararlanma konusunda bazı uyarılarda bulunarak, BES katılımcısının hem kendisinin hem de çocuğunun BES sözleşmesi bulunması halinde her iki sözleşme için ayrı ayrı devlet katkısının üst limitinden yararlanma imkanı olduğunu vurguladı.Kredi kartıyla ödeyenler blokaj süresine dikkatSektör temsilcileri, BES'e kredi kartı ile ödenen katkı paylarına dikkat çekerek, “Kredi kartı ile yapılan katkı payı ödemeleri için bankalar 40 günü aşabilen blokaj süreleri uygulayabiliyor. Kredi kartından kesilen katkı payları blokaj süresinin sonunda BES hesabına aktarılıyor ve aktarım tarihi itibarıyla devlet katkısı hesaplanıyor. Ödemelerinizi kredi kartı ile yapanların 2024 yılı devlet katkısı üst limitinden faydalanmak için blokaj sürelerine dikkat etmesi gerekiyor” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091308618_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a850ca00fdcb2b40847541b5f6789220.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bes, bireysel emeklilik sistemi (bes), emeklilik, katkı payı, kredi kartı
bes, bireysel emeklilik sistemi (bes), emeklilik, katkı payı, kredi kartı

BES'te yüksek devlet katkısı için sayılı günler: Aralık sonuna dikkat

09:08 09.12.2024
© AABES
BES - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
© AA
Abone ol
Aralık ayının sonunda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için devlet katkısından maksimum düzeyde yararlanma süresi doluyor. 2024 yılı boyunca BES’e toplamda 240 bin lira katkı payı ödeyen katılımcılar, 72 bin lira devlet katkısı alarak birikimlerini 312 bin liraya yükseltebilecek.
BES katılımcıları, sisteme yaptıkları katkı paylarına ek olarak devletin yüzde 30 oranında katkısından faydalanıyor. Ancak bu katkının yıllık üst limiti, brüt asgari ücretin yıllık toplamını geçemiyor. 2024 yılı için aylık brüt asgari ücret 20 bin lira, yıllık ise 240 bin lira olarak belirlendi. Bu nedenle devlet, bir katılımcıya en fazla 72 bin lira katkı sağlayacak.

BES'ten yüksek devlet katkısı

Hürriyet'in haberine göre, yılsonuna kadar BES’e toplam 240 bin lira ödeyenler, 72 bin liralık maksimum devlet katkısını hak ediyor. Ödemelerin aylık olarak yapılması zorunlu değil; örneğin, BES’e aylık 10 bin lira ödeyerek yıl boyunca 120 bin liraya ulaşan biri, aralık ayı sonuna kadar kalan 120 bin lirayı toplu olarak yatırarak yine üst limitten faydalanabilir. Aynı şekilde, sisteme bir seferde 240 bin lira yatıranlar da 72 bin lira devlet katkısını alabiliyor.
Sektör temsilcileri devlet katkısının üst limitinden yararlanma konusunda bazı uyarılarda bulunarak, BES katılımcısının hem kendisinin hem de çocuğunun BES sözleşmesi bulunması halinde her iki sözleşme için ayrı ayrı devlet katkısının üst limitinden yararlanma imkanı olduğunu vurguladı.

Kredi kartıyla ödeyenler blokaj süresine dikkat

Sektör temsilcileri, BES'e kredi kartı ile ödenen katkı paylarına dikkat çekerek, “Kredi kartı ile yapılan katkı payı ödemeleri için bankalar 40 günü aşabilen blokaj süreleri uygulayabiliyor. Kredi kartından kesilen katkı payları blokaj süresinin sonunda BES hesabına aktarılıyor ve aktarım tarihi itibarıyla devlet katkısı hesaplanıyor. Ödemelerinizi kredi kartı ile yapanların 2024 yılı devlet katkısı üst limitinden faydalanmak için blokaj sürelerine dikkat etmesi gerekiyor” dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала