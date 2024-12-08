https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/2024-altin-kelebek-odulleri-belli-oldu-1091301484.html

2024 Altın Kelebek Ödülleri belli oldu

2024 Altın Kelebek Ödülleri belli oldu

Sputnik Türkiye

50. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 2024 yılının en iyileri belli oldu. Yılın en iyi kadın oyuncusu Demet Evgar, en iyi erkek oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, en iyi... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

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Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 2024 yılının en iyi oyuncuları, yapımları ve medya kişileri ödül aldı.Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şikel'in yaptığı 50. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 2024 yılının en iyileri belli oldu. Yılın en iyi kadın oyuncusu Demet Evgar, en iyi erkek oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, en iyi erkek sunucusu Acun Ilıcalı, en iyi dizisi İnci Taneleri ve en iyi komedi dizisi Prens olarak açıklandı. Müzik kategorisinde en iyi arabesk fantezi kadın şarkıcı ödülünü Ebru Yaşar, en iyi arabesk fantezi erkek şarkıcı ödülünü Hakan Altun aldı. En iyi şarkı Mert Demir'in 'Ateşe düştüm' şarkısı olarak açıklandı.

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