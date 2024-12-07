https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakan-esad-iran-ve-muhaliflerle-beraber-bir-orta-yol-1091281763.html
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Esad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Esad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalı
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili olarak yaptığı açıklamasında, Ankara'nın mutlaka siyasi inisiyatif... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T19:06+0300
2024-12-07T19:06+0300
2024-12-07T19:06+0300
politika
türkiye
iran
suriye
yeniden refah partisi
mhp
fatih erbakan
beşar esad
abdullah öcalan
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili, "Ankara mutlaka siyasi inisiyatif almalı; Esad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalıdır" dedi.'Suriye'nin toprak bütünlüğü mutlaka korunmalı'Suriye ve bütün Ortadoğu denklemini derinden etkileyen gelişmeler yaşandığını ifade den Erbakan, şunları söyledi:Erbakan konuşmasında, "Daha fazla kan akmasının ve Suriye'nin bölünmesinin önüne geçilmelidir. Bu hükümet tarafından bütün Suriye halkı kucaklanmalı ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı mutlaka korunmalı" cümlesini kaydetti.'Öcalan'ın umut hakkından yararlanmasına karşıyız'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı ve DEM Parti arasında doğrudan irtibat sağlanması gerektiği" yönündeki sözlerinin sorulması üzerine Erbakan, "Biz önceden beri hep söylüyoruz, 40 bin insanın katili olan bir terörist başının serbest bırakılmasına, umut hakkından yararlanmasına, hele hele Meclis'e gelmesine kesinlikle karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Bir çağrı yapacaksa bulunduğu yerden yapsın, silah bırakın diyecekse bulunduğu yerden desin" diye konuştu.Yeni yılda uygulanacak vergi, harç ve cezalara yönelik yeniden değerleme rakamlarına değinen Erbakan, çalışan ücretleriyle emekli maaşlarına zam yapılırken 'önce millet' anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini söyledi. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Erbakan, ücretli kesimin yaşam şartlarını iyileştirecek adımlar atılmasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/cumhurbaskani-erdogandan-suriye-aciklamasi-hicbir-ulkenin-cakil-tasinda-dahi-gozumuz-yoktur-1091278711.html
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türkiye, iran, suriye, yeniden refah partisi, mhp, fatih erbakan, beşar esad, abdullah öcalan, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
türkiye, iran, suriye, yeniden refah partisi, mhp, fatih erbakan, beşar esad, abdullah öcalan, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Esad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili olarak yaptığı açıklamasında, Ankara'nın mutlaka siyasi inisiyatif olması gerektiğini belirterek Esad, İran ve muhaliflerle beraber orta yolun bulunması gerektiğinin altını çizdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili, "Ankara mutlaka siyasi inisiyatif almalı; Esad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalıdır" dedi.
'Suriye'nin toprak bütünlüğü mutlaka korunmalı'
Suriye ve bütün Ortadoğu denklemini derinden etkileyen gelişmeler yaşandığını ifade den Erbakan, şunları söyledi:
Adım adım muhalifler ilerliyor. Yaşanan bu olayları İsrail, Amerika ve dış güçler yakından takip ederek pozisyon alıyor. HTŞ'nin liderinin televizyona çıkartılıp konuşturulması son derece manidar gözüküyor. Türkiye'nin rolü hayati önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kardeşlik, komşuluk hukukundan hem de siyasi ve stratejik olarak mutlaka inisiyatif almalı. Esad, İran ve Suriye'deki muhalifler ile birlikte yeni bir hükümetin kurulması ve akan kanın durdurulması gerekiyor. Türkiye'nin gerekli adımları atması lazım. Dürzi, İsmaili, Kürt, Türkmen, Nusayri, Ermeni, Arap ve diğer azınlıkları da kapsayan bir hükûmet ve İsrail ile Amerika'nın planlarına karşı emniyet sübabı olarak Esad'ın da içinde bulunduğu bir hükümetin kurulması ve Suriye'yi tam manasıyla temsil etmesi
Erbakan konuşmasında, "Daha fazla kan akmasının ve Suriye'nin bölünmesinin önüne geçilmelidir. Bu hükümet tarafından bütün Suriye halkı kucaklanmalı ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı mutlaka korunmalı" cümlesini kaydetti.
'Öcalan'ın umut hakkından yararlanmasına karşıyız'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı ve DEM Parti arasında doğrudan irtibat sağlanması gerektiği" yönündeki sözlerinin sorulması üzerine Erbakan, "Biz önceden beri hep söylüyoruz, 40 bin insanın katili olan bir terörist başının serbest bırakılmasına, umut hakkından yararlanmasına, hele hele Meclis'e gelmesine kesinlikle karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Bir çağrı yapacaksa bulunduğu yerden yapsın, silah bırakın diyecekse bulunduğu yerden desin" diye konuştu.
Yeni yılda uygulanacak vergi, harç ve cezalara yönelik yeniden değerleme rakamlarına değinen Erbakan, çalışan ücretleriyle emekli maaşlarına zam yapılırken 'önce millet' anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini söyledi. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Erbakan, ücretli kesimin yaşam şartlarını iyileştirecek adımlar atılmasını istedi.