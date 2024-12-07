https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakan-esad-iran-ve-muhaliflerle-beraber-bir-orta-yol-1091281763.html

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Esad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Esad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalı

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili olarak yaptığı açıklamasında, Ankara'nın mutlaka siyasi inisiyatif... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T19:06+0300

2024-12-07T19:06+0300

2024-12-07T19:06+0300

politika

türkiye

iran

suriye

yeniden refah partisi

mhp

fatih erbakan

beşar esad

abdullah öcalan

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili, "Ankara mutlaka siyasi inisiyatif almalı; Esad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalıdır" dedi.'Suriye'nin toprak bütünlüğü mutlaka korunmalı'Suriye ve bütün Ortadoğu denklemini derinden etkileyen gelişmeler yaşandığını ifade den Erbakan, şunları söyledi:Erbakan konuşmasında, "Daha fazla kan akmasının ve Suriye'nin bölünmesinin önüne geçilmelidir. Bu hükümet tarafından bütün Suriye halkı kucaklanmalı ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı mutlaka korunmalı" cümlesini kaydetti.'Öcalan'ın umut hakkından yararlanmasına karşıyız'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı ve DEM Parti arasında doğrudan irtibat sağlanması gerektiği" yönündeki sözlerinin sorulması üzerine Erbakan, "Biz önceden beri hep söylüyoruz, 40 bin insanın katili olan bir terörist başının serbest bırakılmasına, umut hakkından yararlanmasına, hele hele Meclis'e gelmesine kesinlikle karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Bir çağrı yapacaksa bulunduğu yerden yapsın, silah bırakın diyecekse bulunduğu yerden desin" diye konuştu.Yeni yılda uygulanacak vergi, harç ve cezalara yönelik yeniden değerleme rakamlarına değinen Erbakan, çalışan ücretleriyle emekli maaşlarına zam yapılırken 'önce millet' anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini söyledi. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Erbakan, ücretli kesimin yaşam şartlarını iyileştirecek adımlar atılmasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/cumhurbaskani-erdogandan-suriye-aciklamasi-hicbir-ulkenin-cakil-tasinda-dahi-gozumuz-yoktur-1091278711.html

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türkiye, iran, suriye, yeniden refah partisi, mhp, fatih erbakan, beşar esad, abdullah öcalan, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli