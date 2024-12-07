https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/guney-kore-devlet-baskani-sikiyonetim-karari-nedeniyle-ozur-diledi-caresizlik-nedeniyle-siki-1091267234.html

Güney Kore Devlet Başkanı sıkıyönetim kararı nedeniyle özür diledi: 'Çaresizlik nedeniyle sıkı yönetim ilan ettim'

Güney Kore Devlet Başkanı sıkıyönetim kararı nedeniyle özür diledi: 'Çaresizlik nedeniyle sıkı yönetim ilan ettim'

Sputnik Türkiye

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kendi ilan ettiği sıkıyönetimin ardından ilk kez açıklama yaparak halktan özür diledi. Yoon, sıkıyönetim kararını... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T05:45+0300

2024-12-07T05:45+0300

2024-12-07T05:45+0300

dünya

asya & pasifik

güney kore

sıkıyönetim

yoon suk-yeol

açıklama

özür

özür dilemek

ulusal özür

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, siyasi krize neden olan sıkıyönetim kararının ardından ilk konuşmasını Ulusal Meclis'te bugün yapılacak 'görevden azil' oylamasının hemen öncesinde gerçekleştirdi.Yoon kendisi tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetim kararının ardından yaptığı ilk konuşmasında, devlet başkanı olarak çaresizlik nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiğini söyleyerek, “Ancak bu karar halkta endişeye ve rahatsızlığa neden oldu” ifadelerini kullandı.Yoon, yaşananlardan 'derin üzüntü duyduğunu' vurgulayarak, “Halkın endişeye kapılmasına neden olduğum için içtenlikle özür diliyorum” dedi.'Bir daha olmayacak'Aldığı kararın sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu açıklayan Yoon, “Sıkıyönetim kararıyla ilgili herhangi bir yasal ya da siyasi sorumluluktan kaçmayacağım” ifadelerini kullanarak, ikinci bir sıkıyönetim gerçekleştirileceği iddialarını yanıtladı.İkinci sıkıyönetim uygulanacağı iddialarına karşı Yoon, “Asla ikinci bir sıkıyönetim olmayacak” diyerek, kendi görev süresi de dahil olmak üzere ülkenin geleceğini istikrara kavuşturma görevini Halkın Gücü Partisi’ne (PPP) emanet edeceğini kaydetti.Yoon, konuşmasını “Halkımıza yaşattığım endişeler için bir kez daha özür diliyorum” sözleriyle sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/almanya-guney-kore-ve-fransa-bir-dizi-problemle-bogusuyor-abd-yanlisi-politikalar-krizleri-1091261049.html

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asya & pasifik, güney kore, sıkıyönetim, yoon suk-yeol, açıklama, özür, özür dilemek, ulusal özür