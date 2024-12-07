https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/derbide-ev-sahibinden-zafer-besiktas-1---fenerbahce-0---1091283292.html
Derbide ev sahibinden zafer: Beşiktaş 1 - Fenerbahçe 0
Derbide ev sahibinden zafer: Beşiktaş 1 - Fenerbahçe 0
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı. Tüpraş stadında yapılan maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T21:00+0300
2024-12-07T21:00+0300
2024-12-07T21:27+0300
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fenerbahçe
alex oxlade-chamberlain
jose mourinho
trendyol süper lig
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain’in golüyle maçı kazandı. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, karşılaşmanın 90+6. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Hakem Mehmet Türkmen tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılan Gedson, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına katılamayacak.Fenerbahçe'nin galibiyet serisi derbide sona erdiTrendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Derbi öncesi çıktığı son 5 lig maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler ezeli rakibine kaybederken, galibiyet serisi de sona erdi. Jose Mourinho'nun takımı son 7 lig maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.Sezon başı takımın başına geçen Jose Mourinho, Süper Lig'de 2. derbisini de kaybetti. Ligin 6. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Fenerbahçe bu sezon aldığı 2 mağlubiyeti de derbilerde yaşadı.Alex Oxlade-Chamberlain gol sayısını 5’e çıkardıFenerbahçe karşısında Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü kaydeden İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı takımdaki gol sayısını 5’e çıkardı. Siyah-beyazlılar, 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain’den gelen golle maçı kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/besiktas-fenerbahce-derbisinde-4-isim-yok-muhtemel-11ler-belli-oldu-1091273212.html
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Derbide ev sahibinden zafer: Beşiktaş 1 - Fenerbahçe 0
21:00 07.12.2024 (güncellendi: 21:27 07.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı. Tüpraş stadında yapılan maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain’in golüyle maçı kazandı. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, karşılaşmanın 90+6. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Hakem Mehmet Türkmen tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılan Gedson, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına katılamayacak.
Fenerbahçe'nin galibiyet serisi derbide sona erdi
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Derbi öncesi çıktığı son 5 lig maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler ezeli rakibine kaybederken, galibiyet serisi de sona erdi. Jose Mourinho'nun takımı son 7 lig maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.
Sezon başı takımın başına geçen Jose Mourinho, Süper Lig'de 2. derbisini de kaybetti. Ligin 6. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Fenerbahçe bu sezon aldığı 2 mağlubiyeti de derbilerde yaşadı.
Alex Oxlade-Chamberlain gol sayısını 5’e çıkardı
Fenerbahçe karşısında Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü kaydeden İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı takımdaki gol sayısını 5’e çıkardı. Siyah-beyazlılar, 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain’den gelen golle maçı kazandı.