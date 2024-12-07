https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/derbide-ev-sahibinden-zafer-besiktas-1---fenerbahce-0---1091283292.html

Derbide ev sahibinden zafer: Beşiktaş 1 - Fenerbahçe 0

Derbide ev sahibinden zafer: Beşiktaş 1 - Fenerbahçe 0

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı. Tüpraş stadında yapılan maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. 07.12.2024, Sputnik Türkiye

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alex oxlade-chamberlain

jose mourinho

trendyol süper lig

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain’in golüyle maçı kazandı. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, karşılaşmanın 90+6. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Hakem Mehmet Türkmen tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılan Gedson, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına katılamayacak.Fenerbahçe'nin galibiyet serisi derbide sona erdiTrendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Derbi öncesi çıktığı son 5 lig maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler ezeli rakibine kaybederken, galibiyet serisi de sona erdi. Jose Mourinho'nun takımı son 7 lig maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.Sezon başı takımın başına geçen Jose Mourinho, Süper Lig'de 2. derbisini de kaybetti. Ligin 6. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Fenerbahçe bu sezon aldığı 2 mağlubiyeti de derbilerde yaşadı.Alex Oxlade-Chamberlain gol sayısını 5’e çıkardıFenerbahçe karşısında Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü kaydeden İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı takımdaki gol sayısını 5’e çıkardı. Siyah-beyazlılar, 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain’den gelen golle maçı kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/besiktas-fenerbahce-derbisinde-4-isim-yok-muhtemel-11ler-belli-oldu-1091273212.html

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