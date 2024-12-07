https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/belarus-genelkurmay-baskanligi-belarusa-oresnik-konuslandirma-karari-batinin-eylemleri-nedeniyle-1091281050.html
Belarus Genelkurmay Başkanlığı: Belarus’a ‘Oreşnik’ konuşlandırma kararı Batı’nın eylemleri nedeniyle alındı
Belarus Genelkurmay Başkanlığı: Belarus’a ‘Oreşnik’ konuşlandırma kararı Batı’nın eylemleri nedeniyle alındı
Sputnik Türkiye
Belarus Genelkurmay Başkan Yardımcısı Lagodyuk, Belarus topraklarına Rus ‘Oreşnik’ füze sistemi konuşlandırılması kararının Batı’nın adımları nedeniyle... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T18:42+0300
2024-12-07T18:42+0300
2024-12-07T18:41+0300
dünya
belarus
genelkurmay başkanlığı
aleksandr lukaşenko
vladimir putin
batı
almanya
abd
oreşnik
minsk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0c/1055506392_0:100:2000:1225_1920x0_80_0_0_ead7e4ad429f91c17bdb9cd6637f80a7.jpg
Belarus Genelkurmay Başkan Yardımcısı Sergey Lagodyuk, yaptığı açıklamada, yeni Rus füze sistemi ‘Oreşnik’in Belarus topraklarında konuşlandırılması kararının ABD ve Almanya’nın eylemlerine yanıt olarak alındığını söyledi.Lagodyuk, “Oreşnik sisteminin Belarus Cumhuriyeti topraklarında konuşlandırılması kararı, ABD ve Almanya'nın Avrupa'da orta menzilli füzeler konuşlandırmak üzere attıkları adımlara yanıt olarak alındı. Amerikalılar ve Almanlar bunu daha önce defalarca dile getirdi” dedi.Daha önce, Minsk'te düzenlenen Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısının ardından Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'den orta menzilli ‘Oreşnik’ hipersonik balistik füze sistemi de dahil olmak üzere en yeni silahların Belarus topraklarına konuşlandırması talebine Rus lider, ‘Oreşnik'in 2025 yılının ikinci yarısında komşu ülkede konuşlandırılmasının mümkün olduğunu düşündüğü’ yanıtını vermişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 21 Kasım’da vatandaşlarına seslenerek, Ukrayna’nın Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri ABD’nin ATACMS füzeleri ve İngiltere’nin uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle vurması karşılığında Dnepropetrovsk'ta bulunan Ukrayna askeri-sanayi tesisine yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdiği, söz konusu saldırıda Rusya’nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik’in nükleer olmayan hipersonik konfigürasyonda bir balistik füze ile test edildiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/putin-ve-lukasenko-guvenlik-garantileri-anlasmasini-imzaladi-nukleer-silah-kullanimini-da-ongoruyor-1091255399.html
belarus
batı
almanya
abd
minsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0c/1055506392_117:0:1884:1325_1920x0_80_0_0_ba20becabde22abbd793366e54fca80f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
belarus, genelkurmay başkanlığı, aleksandr lukaşenko, vladimir putin, batı, almanya, abd, oreşnik , minsk, rusya-belarus birlik devleti
belarus, genelkurmay başkanlığı, aleksandr lukaşenko, vladimir putin, batı, almanya, abd, oreşnik , minsk, rusya-belarus birlik devleti
Belarus Genelkurmay Başkanlığı: Belarus’a ‘Oreşnik’ konuşlandırma kararı Batı’nın eylemleri nedeniyle alındı
Belarus Genelkurmay Başkan Yardımcısı Lagodyuk, Belarus topraklarına Rus ‘Oreşnik’ füze sistemi konuşlandırılması kararının Batı’nın adımları nedeniyle alındığını belirtti.
Belarus Genelkurmay Başkan Yardımcısı Sergey Lagodyuk, yaptığı açıklamada, yeni Rus füze sistemi ‘Oreşnik’in Belarus topraklarında konuşlandırılması kararının ABD ve Almanya’nın eylemlerine yanıt olarak alındığını söyledi.
Lagodyuk, “Oreşnik sisteminin Belarus Cumhuriyeti topraklarında konuşlandırılması kararı, ABD ve Almanya'nın Avrupa'da orta menzilli füzeler konuşlandırmak üzere attıkları adımlara yanıt olarak alındı. Amerikalılar ve Almanlar bunu daha önce defalarca dile getirdi” dedi.
Daha önce, Minsk'te düzenlenen Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısının ardından Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'den orta menzilli ‘Oreşnik’ hipersonik balistik füze sistemi de dahil olmak üzere en yeni silahların Belarus topraklarına konuşlandırması talebine Rus lider, ‘Oreşnik'in 2025 yılının ikinci yarısında komşu ülkede konuşlandırılmasının mümkün olduğunu düşündüğü’ yanıtını vermişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 21 Kasım’da vatandaşlarına seslenerek, Ukrayna’nın Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri ABD’nin ATACMS füzeleri ve İngiltere’nin uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle vurması karşılığında Dnepropetrovsk'ta bulunan Ukrayna askeri-sanayi tesisine yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdiği, söz konusu saldırıda Rusya’nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik’in nükleer olmayan hipersonik konfigürasyonda bir balistik füze ile test edildiğini açıklamıştı.