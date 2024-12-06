https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/unlu-sef-somer-sivriogluna-5-yil-6-ay-hapis-soku--1091241015.html

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'na 5 yıl 6 ay hapis şoku

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'na 5 yıl 6 ay hapis şoku

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ta, restoranın önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin yaralanmasına ilişkin davada, ünlü şef Somer Sivrioğlu 5 yıl 6... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T13:35+0300

2024-12-06T13:35+0300

2024-12-06T13:46+0300

somer sivrioğlu

beşiktaş

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Ünlü şef Somer Sivrioğlu, Beşiktaş'ta, restoranın önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin yaralanmasına ilişkin davada 'bilinçli taksir' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sivrioğlu'yla beraber yargılanan Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal için de aynı cezalar verildi. Ünlü şef Somer Sivrioğlu kimdir? İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Gülay Kula ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatlerini talep etti.Mahkeme 'bilinçli taksir' dediDavayı karara bağlayan mahkeme, Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'i "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların eylemini "bilinçli taksir" ile gerçekleştirdiğine karar veren heyet, 6 yıl 8'er aya çıkardığı cezayı, sanıklar üzerindeki etkilerini dikkate alarak 5 yıl 6 ay 20'şer güne indirdi. Heyet, sanıklar Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula ve Mehmet Levent Kula'nın ise beraatine karar verdi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2022'de Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bir restoranın önündeki istinat duvarının çöktüğü belirtilmişti.Çökme nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaydedilen iddianamede, sanıkların bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen ruhsatlandırma, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan duvarı kullanmaya devam ettikleri anlatılmıştı.İddianamede, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu müşteki Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları kaydedilerek, Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istenmişti.Somer Sivrioğlu kimdir?MasterChef programının şeflerinden biri olan Somer Sivrioğlu, Türk restoran işletmecisi, şef ve sunucu. 53 yaşındaki Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye’de yaşadıktan sonra 25 yaşında Avustralya’ya giderek eğitimini burada sürdürdü. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümü mezunu olan ünlü şef, Sidney'de açtığı restoranda Türk lezzetlerini tanıtan bir isim olmuştu. 2018 yılında ise Masterchef’te Türkiye jürisi olan, Türkiye'de Efendy isimli restoranın sahibi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230609/unlu-sef-somer-sivrioglu-icin-225-yila-kadar-hapis-istendi-1072217208.html

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