Kolombiya, tarihindeki en büyük doğal gaz rezervini keşfetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Asgari ücret zam oranı ne olacak?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kadının seçme seçilme hakkı var, yaşam hakkı yok’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
12:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir dosyamızda bugün konumuz ikinci yeniciler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Göz tedavisinde yapay zeka dönemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Eryılmaz: HTŞ'nin yuları ABD ve İsrail'in elinde
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Suriye’deki çatışmalar uzun sürecek'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
17:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
18:18
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Konum paylaşan esnafa adres vergisi mi geliyor?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullarda serbest kıyafet dönemi sona erdi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/kolombiya-tarihindeki-en-buyuk-dogal-gaz-rezervini-kesfetti-1091229399.html
Kolombiya, tarihindeki en büyük doğal gaz rezervini keşfetti
Kolombiya, tarihindeki en büyük doğal gaz rezervini keşfetti
Sputnik Türkiye
Kolombiya, 6 trilyon fit küp doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı. Brezilya ile ortak gerçekleştirilen arama çalışmasında sayesinde Kolombiya mevcut doğal gaz... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T10:23+0300
2024-12-06T10:33+0300
dünya
kolombiya
doğal gaz
enerji
brezilya
petrobras
işçi partisi (brezilya)
sirius
kazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0b/1079542301_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_a06a1284d42fe642dda7903b378add8d.jpg
Kolombiya, tarihindeki 'en büyük doğal gaz rezervi keşfini' gerçekleştirdiğini duyurdu.Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kolombiya’nın Ecopetrol ve Brezilya’nın Petrobras devlet petrol şirketleri, Santa Marta şehrine 77 kilometre mesafede yapılan araştırmalar sonucunda büyük bir doğal gaz rezervi keşfine imza attı.Petrobras’tan yapılan açıklamada, bu keşfin, 19 Haziran 2023’te kazılmaya başlanan Sirius-2 kuyusu sayesinde mümkün olduğu belirtildi. 830 metre derinlikte yer alan kuyu, GUA-OFF-0 bloğu içinde bulunuyor.Keşifle birlikte bölgede yaklaşık 6 trilyon fit küp doğal gaz rezervi bulunduğu bildirildi. Bu miktarın, Kolombiya’nın mevcut doğal gaz rezervlerini yüzde 200 oranında artırma potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.Yetkililer, üretimin 2027 yılında başlayabileceğini ancak bu sürecin çevresel izinlerin alınması ve ekonomik koşulların Ecopetrol ve Petrobras açısından elverişli olmasıyla mümkün olacağını belirtti.Keşif kapsamında Petrobras ve Ecopetrol, toplamda 4,1 milyar dolarlık bir yatırım planı açıkladı. Bu bütçenin, deniz altındaki üretim sistemleri ile karadaki arıtma tesisine uzanacak boru hatlarının inşasını ve keşif sürecinin geliştirilmesini kapsayacağı aktarıldı.Ecopetrol yetkilileri, bu keşfin Kolombiya’nın enerji güvenliğini artırma ve ülkenin doğal gaz ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/bakan-bayraktar-2026-yilinda-karadenizdeki-dogal-gaz-uretimimizi-20-milyon-metrekup-gune-1088931095.html
kolombiya
brezilya
sirius
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0b/1079542301_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca6ce1d1a60c9722089da69aca7f3486.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kolombiya, doğal gaz, enerji, brezilya, petrobras, işçi partisi (brezilya), sirius, kazı
kolombiya, doğal gaz, enerji, brezilya, petrobras, işçi partisi (brezilya), sirius, kazı

Kolombiya, tarihindeki en büyük doğal gaz rezervini keşfetti

10:23 06.12.2024 (güncellendi: 10:33 06.12.2024)
© AFP 2023 / JOE KLAMARdoğalgaz doğal gaz boru
doğalgaz doğal gaz boru - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
Abone ol
Kolombiya, 6 trilyon fit küp doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı. Brezilya ile ortak gerçekleştirilen arama çalışmasında sayesinde Kolombiya mevcut doğal gaz rezervlerini yüzde 200 oranında artırma imkanına sahip.
Kolombiya, tarihindeki 'en büyük doğal gaz rezervi keşfini' gerçekleştirdiğini duyurdu.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kolombiya’nın Ecopetrol ve Brezilya’nın Petrobras devlet petrol şirketleri, Santa Marta şehrine 77 kilometre mesafede yapılan araştırmalar sonucunda büyük bir doğal gaz rezervi keşfine imza attı.
Petrobras’tan yapılan açıklamada, bu keşfin, 19 Haziran 2023’te kazılmaya başlanan Sirius-2 kuyusu sayesinde mümkün olduğu belirtildi. 830 metre derinlikte yer alan kuyu, GUA-OFF-0 bloğu içinde bulunuyor.
Keşifle birlikte bölgede yaklaşık 6 trilyon fit küp doğal gaz rezervi bulunduğu bildirildi. Bu miktarın, Kolombiya’nın mevcut doğal gaz rezervlerini yüzde 200 oranında artırma potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.
Yetkililer, üretimin 2027 yılında başlayabileceğini ancak bu sürecin çevresel izinlerin alınması ve ekonomik koşulların Ecopetrol ve Petrobras açısından elverişli olmasıyla mümkün olacağını belirtti.
Keşif kapsamında Petrobras ve Ecopetrol, toplamda 4,1 milyar dolarlık bir yatırım planı açıkladı. Bu bütçenin, deniz altındaki üretim sistemleri ile karadaki arıtma tesisine uzanacak boru hatlarının inşasını ve keşif sürecinin geliştirilmesini kapsayacağı aktarıldı.
Ecopetrol yetkilileri, bu keşfin Kolombiya’nın enerji güvenliğini artırma ve ülkenin doğal gaz ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacağını vurguladı.
Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
TÜRKİYE
Bakan Bayraktar: 2026 yılında Karadeniz'deki doğal gaz üretimimizi 20 milyon metreküp güne çıkaracağız
7 Ekim, 17:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала