https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/kolombiya-tarihindeki-en-buyuk-dogal-gaz-rezervini-kesfetti-1091229399.html

Kolombiya, tarihindeki en büyük doğal gaz rezervini keşfetti

Kolombiya, tarihindeki en büyük doğal gaz rezervini keşfetti

Sputnik Türkiye

Kolombiya, 6 trilyon fit küp doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı. Brezilya ile ortak gerçekleştirilen arama çalışmasında sayesinde Kolombiya mevcut doğal gaz... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T10:23+0300

2024-12-06T10:23+0300

2024-12-06T10:33+0300

dünya

kolombiya

doğal gaz

enerji

brezilya

petrobras

işçi partisi (brezilya)

sirius

kazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0b/1079542301_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_a06a1284d42fe642dda7903b378add8d.jpg

Kolombiya, tarihindeki 'en büyük doğal gaz rezervi keşfini' gerçekleştirdiğini duyurdu.Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kolombiya’nın Ecopetrol ve Brezilya’nın Petrobras devlet petrol şirketleri, Santa Marta şehrine 77 kilometre mesafede yapılan araştırmalar sonucunda büyük bir doğal gaz rezervi keşfine imza attı.Petrobras’tan yapılan açıklamada, bu keşfin, 19 Haziran 2023’te kazılmaya başlanan Sirius-2 kuyusu sayesinde mümkün olduğu belirtildi. 830 metre derinlikte yer alan kuyu, GUA-OFF-0 bloğu içinde bulunuyor.Keşifle birlikte bölgede yaklaşık 6 trilyon fit küp doğal gaz rezervi bulunduğu bildirildi. Bu miktarın, Kolombiya’nın mevcut doğal gaz rezervlerini yüzde 200 oranında artırma potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.Yetkililer, üretimin 2027 yılında başlayabileceğini ancak bu sürecin çevresel izinlerin alınması ve ekonomik koşulların Ecopetrol ve Petrobras açısından elverişli olmasıyla mümkün olacağını belirtti.Keşif kapsamında Petrobras ve Ecopetrol, toplamda 4,1 milyar dolarlık bir yatırım planı açıkladı. Bu bütçenin, deniz altındaki üretim sistemleri ile karadaki arıtma tesisine uzanacak boru hatlarının inşasını ve keşif sürecinin geliştirilmesini kapsayacağı aktarıldı.Ecopetrol yetkilileri, bu keşfin Kolombiya’nın enerji güvenliğini artırma ve ülkenin doğal gaz ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/bakan-bayraktar-2026-yilinda-karadenizdeki-dogal-gaz-uretimimizi-20-milyon-metrekup-gune-1088931095.html

kolombiya

brezilya

sirius

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kolombiya, doğal gaz, enerji, brezilya, petrobras, işçi partisi (brezilya), sirius, kazı