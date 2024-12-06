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Ayran sattığı tezgahta yılan da besleyen Yılancı Osman'a zabıta müdahalesi: Kendini megafonla savundu
Ayran sattığı tezgahta yılan da besleyen Yılancı Osman'a zabıta müdahalesi: Kendini megafonla savundu
Sputnik Türkiye
Adana Merkez Otogarı’nda ayran sattığı tezgahına zabıta tarafından el konulmak istenen ve tezgahında yılan beslediği için Yılancı Osman olarak bilinen Osman... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
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Sosyal medyada, ayran sattığı tezgahta yılan beslediği için Yılancı Osman olarak tanınan Osman Aslan’ın Merkez Otogarı’ndaki tezgahına zabıta tarafından el konulmak istendi.Otogarı birbirine kattıEkiplere direnen Aslan, tezgahına zarar vererek ortalığı birbirine kattı.Megafonla kendini savunduMegafonu eline alan Yılancı Osman, 'ben ayran satıyorum' diye haykırdı ve polise tepki gösterdi.Tezgahı toplandıPolis ekibinin Aslan’ı kontrol altına alıp, uzaklaştırmasının ardından zabıta, tezgahı kamyonete yükleyerek bölgeden götürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/koynunda-yilan-besliyor-zerre-kadar-zarar-gormedim-derken-yilan-tarafindan-isirildi--1086336488.html
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Ayran sattığı tezgahta yılan da besleyen Yılancı Osman'a zabıta müdahalesi: Kendini megafonla savundu

10:51 06.12.2024
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW344376Yılancı Osman
Yılancı Osman - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW344376
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Adana Merkez Otogarı’nda ayran sattığı tezgahına zabıta tarafından el konulmak istenen ve tezgahında yılan beslediği için Yılancı Osman olarak bilinen Osman Aslan, ekiplere zor anlar yaşattı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, tezgaha ise el konuldu.
Sosyal medyada, ayran sattığı tezgahta yılan beslediği için Yılancı Osman olarak tanınan Osman Aslan’ın Merkez Otogarı’ndaki tezgahına zabıta tarafından el konulmak istendi.

Otogarı birbirine kattı

Ekiplere direnen Aslan, tezgahına zarar vererek ortalığı birbirine kattı.

Megafonla kendini savundu

Megafonu eline alan Yılancı Osman, 'ben ayran satıyorum' diye haykırdı ve polise tepki gösterdi.

Tezgahı toplandı

Polis ekibinin Aslan’ı kontrol altına alıp, uzaklaştırmasının ardından zabıta, tezgahı kamyonete yükleyerek bölgeden götürdü.
Koynunda yılan besliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
YAŞAM
Koynunda yılan besliyor: 'Zerre kadar zarar görmedim' dedi, yılan tarafından ısırıldı
30 Temmuz, 13:47
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