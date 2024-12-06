https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/ayran-sattigi-tezgahta-yilan-da-besleyen-yilanci-osmana-zabita-mudahalesi-kendini-megafonla-savundu-1091231043.html

Ayran sattığı tezgahta yılan da besleyen Yılancı Osman'a zabıta müdahalesi: Kendini megafonla savundu

Ayran sattığı tezgahta yılan da besleyen Yılancı Osman'a zabıta müdahalesi: Kendini megafonla savundu

Sputnik Türkiye

Adana Merkez Otogarı’nda ayran sattığı tezgahına zabıta tarafından el konulmak istenen ve tezgahında yılan beslediği için Yılancı Osman olarak bilinen Osman... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T10:51+0300

2024-12-06T10:51+0300

2024-12-06T10:51+0300

yaşam

adana

yılan

zabıta

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Sosyal medyada, ayran sattığı tezgahta yılan beslediği için Yılancı Osman olarak tanınan Osman Aslan’ın Merkez Otogarı’ndaki tezgahına zabıta tarafından el konulmak istendi.Otogarı birbirine kattıEkiplere direnen Aslan, tezgahına zarar vererek ortalığı birbirine kattı.Megafonla kendini savunduMegafonu eline alan Yılancı Osman, 'ben ayran satıyorum' diye haykırdı ve polise tepki gösterdi.Tezgahı toplandıPolis ekibinin Aslan’ı kontrol altına alıp, uzaklaştırmasının ardından zabıta, tezgahı kamyonete yükleyerek bölgeden götürdü.

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