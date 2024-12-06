https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/ayran-sattigi-tezgahta-yilan-da-besleyen-yilanci-osmana-zabita-mudahalesi-kendini-megafonla-savundu-1091231043.html
Ayran sattığı tezgahta yılan da besleyen Yılancı Osman'a zabıta müdahalesi: Kendini megafonla savundu
Ayran sattığı tezgahta yılan da besleyen Yılancı Osman'a zabıta müdahalesi: Kendini megafonla savundu
Sputnik Türkiye
Adana Merkez Otogarı’nda ayran sattığı tezgahına zabıta tarafından el konulmak istenen ve tezgahında yılan beslediği için Yılancı Osman olarak bilinen Osman... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T10:51+0300
2024-12-06T10:51+0300
2024-12-06T10:51+0300
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adana
yılan
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Sosyal medyada, ayran sattığı tezgahta yılan beslediği için Yılancı Osman olarak tanınan Osman Aslan’ın Merkez Otogarı’ndaki tezgahına zabıta tarafından el konulmak istendi.Otogarı birbirine kattıEkiplere direnen Aslan, tezgahına zarar vererek ortalığı birbirine kattı.Megafonla kendini savunduMegafonu eline alan Yılancı Osman, 'ben ayran satıyorum' diye haykırdı ve polise tepki gösterdi.Tezgahı toplandıPolis ekibinin Aslan’ı kontrol altına alıp, uzaklaştırmasının ardından zabıta, tezgahı kamyonete yükleyerek bölgeden götürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/koynunda-yilan-besliyor-zerre-kadar-zarar-gormedim-derken-yilan-tarafindan-isirildi--1086336488.html
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yılancı osman, yılan osman, adana yılancı osman, yılancı osman zabıta
Ayran sattığı tezgahta yılan da besleyen Yılancı Osman'a zabıta müdahalesi: Kendini megafonla savundu
Adana Merkez Otogarı’nda ayran sattığı tezgahına zabıta tarafından el konulmak istenen ve tezgahında yılan beslediği için Yılancı Osman olarak bilinen Osman Aslan, ekiplere zor anlar yaşattı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, tezgaha ise el konuldu.
Sosyal medyada, ayran sattığı tezgahta yılan beslediği için Yılancı Osman olarak tanınan Osman Aslan’ın Merkez Otogarı’ndaki tezgahına zabıta tarafından el konulmak istendi.
Ekiplere direnen Aslan, tezgahına zarar vererek ortalığı birbirine kattı.
Megafonla kendini savundu
Megafonu eline alan Yılancı Osman, 'ben ayran satıyorum' diye haykırdı ve polise tepki gösterdi.
Polis ekibinin Aslan’ı kontrol altına alıp, uzaklaştırmasının ardından zabıta, tezgahı kamyonete yükleyerek bölgeden götürdü.