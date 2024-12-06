Asgari ücret için son senaryolar: ‘İnsanlar geçinemediği için mutsuz’

“Asgari ücret dışında çalışan 30 milyon kişi var. Asgari ücret ne kadar yükselirse herkes o oranda bir zam almış olacak. 10 Aralık Salı günü pazarlık masasına oturacaklar. İlk senaryo yüzde 25’le başlamaları üzerine. İş verenler yüzde 20’yi destekliyor diye duyduk ama işçi tarafı en az yüzde 40 istiyor. Çünkü şu an yıl sonu enflasyon yüzde 47’ye yaklaştı. En son cumhurbaşkanının yaptığı açıklamada yüzde 44’ü bulur en fazla denildi ama olmadı. Artık yüzde 46’dan aşağı inmesi mümkün değil. Bu pazarlık masası yüzde 25’le başlayıp muhtemel 30-35 civarında kalacak gibi görünüyor. Amacın ekonomiyi toparlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu söylüyorlar ama enflasyonu düşürmek için asgari ücrete daha az zam yapıyorlar. Yüzde 25’ler sıkıntı çıkarır, insanlar artık geçinemediği için mutsuz ve gemileri yakıyorlar. O yüzden en aşağı yüzde 30 yüzde 40 bandında olması öngörülüyor. Yüzde 30 olursa 22 bin 102’ye çıkar, yüzde 40 olursa da 23 bin 802’ye çıkar. Asgari ücrette mutabık kalmayıp ocak ayını da bekleyebilirler.”