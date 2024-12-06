https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/1091250608.html
Asgari ücret için son senaryolar: ‘İnsanlar geçinemediği için mutsuz’
Asgari ücret için son senaryolar: ‘İnsanlar geçinemediği için mutsuz’
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında asgari ücret zam oranları için son senaryoları değerlendirdi, “Yüzde 25’ler sıkıntı... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T15:04+0300
2024-12-06T15:04+0300
2024-12-06T16:55+0300
melis elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
melis elmen
asgari ücret
zam
asgari ücret zammı 2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091254716_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fec40743ce43676bbc0c2f4afc701394.png
Asgari ücret için son senaryolar: ‘İnsanlar geçinemediği için mutsuz’
Sputnik Türkiye
Asgari ücret için son senaryolar: ‘İnsanlar geçinemediği için mutsuz’
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, olası asgari ücret rakamlarını ele aldı. 2025 yılı asgari ücret zammının yüzde 30 veya yüzde 40 civarında olmasının öngörüldüğünü söyleyen Elmen, şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091254716_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d11a56b7ec421363c95f89c1028e3b6f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
asgari ücret 2025, asgari ücret 2023, asgari ücret 2022, asgari ücret 2024, asgari ücret ne kadar, asgari ücret zammı, asgari ücret 2025 ne kadar olacak, asgari ücret toplantısı, asgari ücret son dakika, asgari ücret net
asgari ücret 2025, asgari ücret 2023, asgari ücret 2022, asgari ücret 2024, asgari ücret ne kadar, asgari ücret zammı, asgari ücret 2025 ne kadar olacak, asgari ücret toplantısı, asgari ücret son dakika, asgari ücret net
Asgari ücret için son senaryolar: ‘İnsanlar geçinemediği için mutsuz’
15:04 06.12.2024 (güncellendi: 16:55 06.12.2024)
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında asgari ücret zam oranları için son senaryoları değerlendirdi, “Yüzde 25’ler sıkıntı çıkarır, insanlar artık geçinemediği için mutsuz ve gemileri yakıyorlar. O yüzden en aşağı yüzde 30 yüzde 40 bandında olması öngörülüyor.” dedi.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, olası asgari ücret rakamlarını ele aldı.
2025 yılı asgari ücret zammının yüzde 30 veya yüzde 40 civarında olmasının öngörüldüğünü söyleyen Elmen, şu ifadeleri kullandı:
“Asgari ücret dışında çalışan 30 milyon kişi var. Asgari ücret ne kadar yükselirse herkes o oranda bir zam almış olacak. 10 Aralık Salı günü pazarlık masasına oturacaklar. İlk senaryo yüzde 25’le başlamaları üzerine. İş verenler yüzde 20’yi destekliyor diye duyduk ama işçi tarafı en az yüzde 40 istiyor. Çünkü şu an yıl sonu enflasyon yüzde 47’ye yaklaştı. En son cumhurbaşkanının yaptığı açıklamada yüzde 44’ü bulur en fazla denildi ama olmadı. Artık yüzde 46’dan aşağı inmesi mümkün değil. Bu pazarlık masası yüzde 25’le başlayıp muhtemel 30-35 civarında kalacak gibi görünüyor. Amacın ekonomiyi toparlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu söylüyorlar ama enflasyonu düşürmek için asgari ücrete daha az zam yapıyorlar. Yüzde 25’ler sıkıntı çıkarır, insanlar artık geçinemediği için mutsuz ve gemileri yakıyorlar. O yüzden en aşağı yüzde 30 yüzde 40 bandında olması öngörülüyor. Yüzde 30 olursa 22 bin 102’ye çıkar, yüzde 40 olursa da 23 bin 802’ye çıkar. Asgari ücrette mutabık kalmayıp ocak ayını da bekleyebilirler.”