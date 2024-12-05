https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/rusyanin-el-emegi-oyuncak-fabrikasi-sadece-bir-kac-isletmeden-biri-1091177636.html

Rusya’nın el emeği oyuncak fabrikası: Sadece bir kaç işletmeden biri

Rusya’nın el emeği oyuncak fabrikası: Sadece bir kaç işletmeden biri

Sputnik Türkiye

Yeni yıl yaklaşırken Krasnoyarsk'daki tarihi Biryusinka oyuncak fabrikasının çalışanları yoğun mesaide. El işçiliğiyle teker teker boyanan süslemeler ve... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

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fotoğraf

rusya

yeni yıl

süsleme

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Rusya'nın Krasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında verilen emek kare kare görüntülendi.Birbirinden renkli yeni yıl süslemeleri ve oyuncaklar için fabrika çalışanları yeni yıl mesaisinde.Bu oyuncakları ve süslemeleri farklı yapan da Rusya'da geleneksel yılbaşı temalı oyuncaklar yapan birkaç işletmeden birinde üretilmesi.

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