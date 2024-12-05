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Rusya’nın el emeği oyuncak fabrikası: Sadece bir kaç işletmeden biri
Rusya’nın el emeği oyuncak fabrikası: Sadece bir kaç işletmeden biri
Sputnik Türkiye
Yeni yıl yaklaşırken Krasnoyarsk'daki tarihi Biryusinka oyuncak fabrikasının çalışanları yoğun mesaide. El işçiliğiyle teker teker boyanan süslemeler ve... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T02:14+0300
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fotoğraf
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Rusya'nın Krasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında verilen emek kare kare görüntülendi.Birbirinden renkli yeni yıl süslemeleri ve oyuncaklar için fabrika çalışanları yeni yıl mesaisinde.Bu oyuncakları ve süslemeleri farklı yapan da Rusya'da geleneksel yılbaşı temalı oyuncaklar yapan birkaç işletmeden birinde üretilmesi.
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fotoğraf, rusya, yeni yıl, süsleme, фото
fotoğraf, rusya, yeni yıl, süsleme, фото

Rusya’nın el emeği oyuncak fabrikası: Sadece bir kaç işletmeden biri

02:14 05.12.2024 (güncellendi: 02:16 05.12.2024)
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Yeni yıl yaklaşırken Krasnoyarsk'daki tarihi Biryusinka oyuncak fabrikasının çalışanları yoğun mesaide. El işçiliğiyle teker teker boyanan süslemeler ve oyuncaklar yeni yılın simgesi.
Rusya'nın Krasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında verilen emek kare kare görüntülendi.
Birbirinden renkli yeni yıl süslemeleri ve oyuncaklar için fabrika çalışanları yeni yıl mesaisinde.
Bu oyuncakları ve süslemeleri farklı yapan da Rusya'da geleneksel yılbaşı temalı oyuncaklar yapan birkaç işletmeden birinde üretilmesi.
© AA / Alexander ManzyukBiryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler - Sputnik Türkiye
1/14
© AA / Alexander Manzyuk
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
© AA / Alexander ManzyukBiryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler - Sputnik Türkiye
2/14
© AA / Alexander Manzyuk
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
© AA / Alexander ManzyukBiryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler - Sputnik Türkiye
3/14
© AA / Alexander Manzyuk
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
© AA / Alexander ManzyukBiryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler - Sputnik Türkiye
4/14
© AA / Alexander Manzyuk
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
© AA / Alexander ManzyukBiryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler - Sputnik Türkiye
5/14
© AA / Alexander Manzyuk
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
© AA / Alexander ManzyukBiryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler - Sputnik Türkiye
6/14
© AA / Alexander Manzyuk
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
© AA / Alexander ManzyukBiryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler - Sputnik Türkiye
7/14
© AA / Alexander Manzyuk
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
© AA / Alexander ManzyukBiryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler - Sputnik Türkiye
8/14
© AA / Alexander Manzyuk
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
© AA / Alexander ManzyukBiryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler - Sputnik Türkiye
9/14
© AA / Alexander Manzyuk
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
© AA / Alexander ManzyukKrasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor.
Krasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor. - Sputnik Türkiye
10/14
© AA / Alexander Manzyuk
Krasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor.
© AA / Alexander ManzyukKrasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor.
Krasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor. - Sputnik Türkiye
11/14
© AA / Alexander Manzyuk
Krasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor.
© AA / Alexander ManzyukKrasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor.
Krasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor. - Sputnik Türkiye
12/14
© AA / Alexander Manzyuk
Krasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor.
© AA / Alexander ManzyukKrasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor.
Krasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor. - Sputnik Türkiye
13/14
© AA / Alexander Manzyuk
Krasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor.
© AA / Alexander ManzyukKrasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor.
Krasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor. - Sputnik Türkiye
14/14
© AA / Alexander Manzyuk
Krasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor.
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