Rusya’nın el emeği oyuncak fabrikası: Sadece bir kaç işletmeden biri
02:14 05.12.2024 (güncellendi: 02:16 05.12.2024)
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Yeni yıl yaklaşırken Krasnoyarsk'daki tarihi Biryusinka oyuncak fabrikasının çalışanları yoğun mesaide. El işçiliğiyle teker teker boyanan süslemeler ve oyuncaklar yeni yılın simgesi.
Rusya'nın Krasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında verilen emek kare kare görüntülendi.
Birbirinden renkli yeni yıl süslemeleri ve oyuncaklar için fabrika çalışanları yeni yıl mesaisinde.
Bu oyuncakları ve süslemeleri farklı yapan da Rusya'da geleneksel yılbaşı temalı oyuncaklar yapan birkaç işletmeden birinde üretilmesi.
© AA / Alexander ManzyukBiryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
1/14
© AA / Alexander Manzyuk
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
© AA / Alexander ManzyukBiryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
2/14
© AA / Alexander Manzyuk
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
© AA / Alexander ManzyukBiryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
3/14
© AA / Alexander Manzyuk
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
© AA / Alexander ManzyukBiryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
4/14
© AA / Alexander Manzyuk
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
© AA / Alexander ManzyukBiryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
5/14
© AA / Alexander Manzyuk
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
© AA / Alexander ManzyukBiryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
6/14
© AA / Alexander Manzyuk
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
© AA / Alexander ManzyukBiryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
7/14
© AA / Alexander Manzyuk
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
© AA / Alexander ManzyukBiryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
8/14
© AA / Alexander Manzyuk
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
© AA / Alexander ManzyukBiryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
9/14
© AA / Alexander Manzyuk
Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyaları mesaisinden görüntüler
© AA / Alexander ManzyukKrasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor.
10/14
© AA / Alexander Manzyuk
Krasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor.
© AA / Alexander ManzyukKrasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor.
11/14
© AA / Alexander Manzyuk
Krasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor.
© AA / Alexander ManzyukKrasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor.
12/14
© AA / Alexander Manzyuk
Krasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor.
© AA / Alexander ManzyukKrasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor.
13/14
© AA / Alexander Manzyuk
Krasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor.
© AA / Alexander ManzyukKrasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor.
14/14
© AA / Alexander Manzyuk
Krasnoyarsk şehrinde bulunan Biryusinka oyuncak fabrikasında yeni yıl oyuncakları ve süs eşyalarının mesaisi yapılıyor.