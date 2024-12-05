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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/darussafaka-yeni-kampusunun-temelini-atti-bin-500-ogrenci-kapasitesi-olacak-1091188432.html
Darüşşafaka yeni kampüsünün temelini attı: Öğrenci kapasitesi artıyor
Darüşşafaka yeni kampüsünün temelini attı: Öğrenci kapasitesi artıyor
Sputnik Türkiye
Darüşşafaka Cemiyeti, kampüsünü kapasitesini artıracak şekilde yeniden inşa ediyor. Yeni kampüsünün faaliyete geçmesiyle birlikte Darüşşafaka Eğitim... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T10:22+0300
2024-12-05T10:22+0300
yaşam
darüşşafaka
öğrenci
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darüşşafaka cemiyeti
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Darüşşafaka Cemiyeti, son iki yıldır deprem bölgesinden kabul ettiği öğrencilerle birlikte okul mevcudunun 1.000 öğrenciyi aşması üzerine İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünü, kapasitesini artıracak şekilde yeniden inşa ediyor.Daha çok çocuğa nitelikli eğitim olanağı tanıyabilmek amacıyla yola çıkan Darüşşafaka Cemiyeti, 4 Aralık Çarşamba günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonunda gerçekleştirdiği temel atma töreniyle yeni kampüsünün inşasına başladı.'Okul kapasitesi bin 500'e çıkacak'Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, 6 Şubat depremlerinin ardından 4 milyonu aşkın çocuğun depremden etkilendiğini Darüşşafaka'nın çocuklar için kontenjan açtığını belirtti. Güleç, "Son iki yıldır depremden etkilenen 200 çocuğumuzu okulumuza kabul ettik. Deprem bölgesinden aldığımız öğrencilerle birlikte tarihimizde ilk kez okulumuzun mevcudu 1000 öğrenciyi aştı. Şu an gerek yurtlarımızın gerekse okulumuzun kapasitesi daha fazla öğrenci almamıza olanak sağlamıyor. Tüm bu nedenlerle ‘Yeni Kampüs Projemizi’ hayata geçiriyoruz.” dedi.2026-2027 eğitim ve öğretim yılında açılacakProjenin iki fazdan oluşacağını söyleyen Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü: Bağış kampanyasına çağrıHayırsever kurum ve bireyleri, Darüşşafaka’nın yeni kampüsünün inşası için başlattığı ‘Eğitim Bizden, Yuva Sizden Kampanyası’nı desteklemeye davet eden Güleç, “Darüşşafaka; binlerce çocuğu dallarının altında ferahlatan bir çınar, çok büyük bir aile ve hepsinden önemlisi ülkemizin aydınlık geleceğini inşa edecek bireyler yetiştiren bir eğitim kurumudur. Aynı zamanda Darüşşafaka, bir dayanışma hikâyesidir. Sizleri de “Eğitim Bizden, Yuva Sizden” bağış kampanyamızı desteklemeye davet ediyorum” diye konuştu.Temel atma töreni yapıldıArdından da Oğuz Güleç, 1955 yılı Darüşşafaka Lisesi mezunu Saim Kale ve en genç Darüşşafaka öğrencisi Ada Kıpkıp’la birlikte temel atmayıı başlattı. Tören, en genç Darüşşafaka öğrencisinin elinin izinin olduğu yeni kampüs için dökülen ilk betonun bulunduğu kitabın, Darüşşafaka öğrencileri Meryem Gökçe Tarhan, Kaan Çağatay ve Zeynep Duru Karaca tarafından Oğuz Güleç’e teslim edilmesiyle son buldu.Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu: DarüşşafakaTürkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti; annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyor.“Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almasını sağladı. Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, öz güven sahibi ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor.Bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla belirlenen 1000’e yakın öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/milli-egitim-bakani-tekin-batililasma-seruvenimizdeki-hatali-degerlendirmelerden-egitim-1090850519.html
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darüşşafaka, öğrenci, okul, bağış, darüşşafaka cemiyeti
darüşşafaka, öğrenci, okul, bağış, darüşşafaka cemiyeti

Darüşşafaka yeni kampüsünün temelini attı: Öğrenci kapasitesi artıyor

10:22 05.12.2024
© Sputnik / DarüşşafakaDarüşşafaka yeni kampüs
Darüşşafaka yeni kampüs - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© Sputnik / Darüşşafaka
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Darüşşafaka Cemiyeti, kampüsünü kapasitesini artıracak şekilde yeniden inşa ediyor. Yeni kampüsünün faaliyete geçmesiyle birlikte Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının kapasitesi aşamalı olarak 1.500 öğrenciye yükselecek. Yeni kampüsün temeli dün gerçekleştirilen törenle atıldı.
Darüşşafaka Cemiyeti, son iki yıldır deprem bölgesinden kabul ettiği öğrencilerle birlikte okul mevcudunun 1.000 öğrenciyi aşması üzerine İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünü, kapasitesini artıracak şekilde yeniden inşa ediyor.
Daha çok çocuğa nitelikli eğitim olanağı tanıyabilmek amacıyla yola çıkan Darüşşafaka Cemiyeti, 4 Aralık Çarşamba günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonunda gerçekleştirdiği temel atma töreniyle yeni kampüsünün inşasına başladı.

'Okul kapasitesi bin 500'e çıkacak'

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, 6 Şubat depremlerinin ardından 4 milyonu aşkın çocuğun depremden etkilendiğini Darüşşafaka'nın çocuklar için kontenjan açtığını belirtti. Güleç, "Son iki yıldır depremden etkilenen 200 çocuğumuzu okulumuza kabul ettik. Deprem bölgesinden aldığımız öğrencilerle birlikte tarihimizde ilk kez okulumuzun mevcudu 1000 öğrenciyi aştı. Şu an gerek yurtlarımızın gerekse okulumuzun kapasitesi daha fazla öğrenci almamıza olanak sağlamıyor. Tüm bu nedenlerle ‘Yeni Kampüs Projemizi’ hayata geçiriyoruz.” dedi.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılında açılacak

Projenin iki fazdan oluşacağını söyleyen Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Birinci fazda ortaokul eğitim binası, ortaokul kız ve erkek öğrenci evleri ile Cemiyet binasını inşa edeceğiz. Toplamda, 37 bin metrekare alanı kapsayan birinci faz tamamlandıktan sonra, yeterli fonun sağlanması kaydıyla lise eğitim binası, lise kız ve erkek öğrenci evleri ile sosyal tesisleri kapsayan 56 bin metrekarelik ikinci faza başlayacağız. Projemiz tamamlandığında öncelikle 1.000 öğrenci olan okulumuzun kapasitesini 1.500 öğrenciye yükseltecek ve binalarımızı depreme daha dayanaklı hâle getireceğiz. Projemizin birinci fazının açılışını 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında yapmayı planlıyoruz.”

Bağış kampanyasına çağrı

Hayırsever kurum ve bireyleri, Darüşşafaka’nın yeni kampüsünün inşası için başlattığı ‘Eğitim Bizden, Yuva Sizden Kampanyası’nı desteklemeye davet eden Güleç, “Darüşşafaka; binlerce çocuğu dallarının altında ferahlatan bir çınar, çok büyük bir aile ve hepsinden önemlisi ülkemizin aydınlık geleceğini inşa edecek bireyler yetiştiren bir eğitim kurumudur. Aynı zamanda Darüşşafaka, bir dayanışma hikâyesidir. Sizleri de “Eğitim Bizden, Yuva Sizden” bağış kampanyamızı desteklemeye davet ediyorum” diye konuştu.

Temel atma töreni yapıldı

Ardından da Oğuz Güleç, 1955 yılı Darüşşafaka Lisesi mezunu Saim Kale ve en genç Darüşşafaka öğrencisi Ada Kıpkıp’la birlikte temel atmayıı başlattı. Tören, en genç Darüşşafaka öğrencisinin elinin izinin olduğu yeni kampüs için dökülen ilk betonun bulunduğu kitabın, Darüşşafaka öğrencileri Meryem Gökçe Tarhan, Kaan Çağatay ve Zeynep Duru Karaca tarafından Oğuz Güleç’e teslim edilmesiyle son buldu.

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu: Darüşşafaka

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti; annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyor.
“Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almasını sağladı. Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, öz güven sahibi ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor.
Bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla belirlenen 1000’e yakın öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.
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