https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/volkan-avaz-is-sagligi-ve-is-guvenligi-talep-ediyoruz-1091155176.html

Volkan Avaz: ‘İş sağlığı ve iş güvenliği talep ediyoruz’

Volkan Avaz: ‘İş sağlığı ve iş güvenliği talep ediyoruz’

Sputnik Türkiye

4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde Radyo Sputnik'in konuğu olan maden işçisi Volkan Avaz, “Artık madencileri, iş arkadaşlarımızı kaybedecek gücümüz kalmadı”... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

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okan aslan ile gün ortasi

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maden

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OKAN ASLAN GUN ORTASI 4 ARALIK Sputnik Türkiye OKAN ASLAN GUN ORTASI 4 ARALIK

Maden işçisi Volkan Avaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu. Avaz, madencilerin zorlu çalışma koşullarına dikkat çekti. Madencilerin en büyük sorununun iş güvenliği ve iş sağlığı olduğunu söyleyen Avaz, konuşmasına şöyle devam etti:Maden ocaklarına yapılan denetlemelerin önceden haber verildiğini söyleyen Avaz, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:Madencilerin en büyük problemlerinden biri de emekli olduktan sonra alınan emekli maaşlarının oldukça az olması. Madenciler çift asgari ücret almak zorunda. Enflasyon altında madenciler her geçen gün daha da eziliyor. Artık madencileri, iş arkadaşlarımızı kaybedecek gücümüz kalmadı.”

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2024

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