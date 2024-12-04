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Volkan Avaz: ‘İş sağlığı ve iş güvenliği talep ediyoruz’
Volkan Avaz: ‘İş sağlığı ve iş güvenliği talep ediyoruz’
Sputnik Türkiye
4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde Radyo Sputnik'in konuğu olan maden işçisi Volkan Avaz, “Artık madencileri, iş arkadaşlarımızı kaybedecek gücümüz kalmadı”... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
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OKAN ASLAN GUN ORTASI 4 ARALIK
Maden işçisi Volkan Avaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu. Avaz, madencilerin zorlu çalışma koşullarına dikkat çekti. Madencilerin en büyük sorununun iş güvenliği ve iş sağlığı olduğunu söyleyen Avaz, konuşmasına şöyle devam etti:Maden ocaklarına yapılan denetlemelerin önceden haber verildiğini söyleyen Avaz, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:Madencilerin en büyük problemlerinden biri de emekli olduktan sonra alınan emekli maaşlarının oldukça az olması. Madenciler çift asgari ücret almak zorunda. Enflasyon altında madenciler her geçen gün daha da eziliyor. Artık madencileri, iş arkadaşlarımızı kaybedecek gücümüz kalmadı.”
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Okan Aslan
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Volkan Avaz: ‘İş sağlığı ve iş güvenliği talep ediyoruz’

12:05 04.12.2024 (güncellendi: 14:14 04.12.2024)
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Okan Aslan
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4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde Radyo Sputnik'in konuğu olan maden işçisi Volkan Avaz, “Artık madencileri, iş arkadaşlarımızı kaybedecek gücümüz kalmadı” dedi.
Maden işçisi Volkan Avaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu. Avaz, madencilerin zorlu çalışma koşullarına dikkat çekti. Madencilerin en büyük sorununun iş güvenliği ve iş sağlığı olduğunu söyleyen Avaz, konuşmasına şöyle devam etti:
“Ülkemizde madenciler yerin altında ve yerin üstünde hayatını kaybediyor. Geçen yıl Erzincan İliç’te 9 madenci hayatını kaybetti. 13 Mayıs 2014 yılında Soma’da 301 madenci hayatını kaybetmişti. Biz madencilerin en büyük sorunu, iş sağlığı ve iş güvenliğinde olan eksiklikler. Bu eksikliklerin giderilmesini talep ediyoruz. İş verenler daha fazla kazanç elde edebilmek için hiçbir zaman iş sağlığı ve iş güvenliğini birinci önceliği haline getirmiyor. Birinci öncelikleri yalnızca üretim oluyor. Üretimin hızlı ilerlemesi için iş güvenliği ve iş sağlığı teçhizatını almıyorlar.”
Maden ocaklarına yapılan denetlemelerin önceden haber verildiğini söyleyen Avaz, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
“15 gün öncesinden madenlere denetleme yapılacağına dair bilgi geliyor. Çalışma bakanlığı müfettişleri madene gelmeden önce maden denetime hazır bir hale getiriliyor. Kullanılmaması gereken makineler, yer altında yapılan kesim ve kaynak işleri varsa dışarıya çıkarılıyor. Aniden yapılan bir denetleme olmuyor maalesef. Öncesinden haber verildiği için her şey denetime uygun hale getiriliyor.
Madencilerin en büyük problemlerinden biri de emekli olduktan sonra alınan emekli maaşlarının oldukça az olması. Madenciler çift asgari ücret almak zorunda. Enflasyon altında madenciler her geçen gün daha da eziliyor. Artık madencileri, iş arkadaşlarımızı kaybedecek gücümüz kalmadı.”
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