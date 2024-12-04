https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/unlu-italyan-modaci-roberto-cavallinin-eski-esinden-bodrumdaki-ozel-hastaneye-dava-42-milyon-1091151661.html
Ünlü İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin eski eşinden Bodrum'daki özel hastaneye dava: 42 milyon tazminat istedi
Ünlü İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin eski eşinden Bodrum'daki özel hastaneye dava: 42 milyon tazminat istedi
Sputnik Türkiye
Ünlü İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin kainat güzeli olan eski eşi Eva Maria Duringer, acil durumuna rağmen kendisini ameliyat için 35 saat bekleyen... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T13:25+0300
2024-12-04T13:25+0300
2024-12-04T13:59+0300
yaşam
roberto cavalli
eva maria duringer
bodrum
tedavi
tazminat davası
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Bodrum'da tanınmış lüks detoks merkezine geçen sene terapi için gelen ünlü modacı Roberto Cavalli'nin eski eşi Eva Maria Duringer'in, 'işlem' sırasında bağırsakları yırtıldı. Acil hastaneye kaldırılan eski kainat güzeli hastanenin kendisini 35 saat 'acılar' içinde beklettiğini ve yanlış tedavi uyguladığını iddia ederek 42 milyon liralık tazminat davası açtı. Duringer, detoks merkezinde rahatsızlanmasının ardından Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldığını ama burada bekletildiğini iddia etti. Bu ihmal nedeniyle rahatsızlığının arttığını ve ihmal nedeniyle İtalya'ya döndükten sonra iki kez daha ameliyat olmak zorunda kaldığını söyleyen Duringer, Bodrum Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak özel hastane hakkında dava açtı. Bağırsaklarının işlevini hala tam olarak yerini getirmediğini iddia eden Duringer, sosyal hayatının da olumsuz etkilendiğini belirterek 42 milyon lira tazminat talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/sekiz-yilda-33-basarisiz-ameliyat-genc-kadinin-hayatini-kabusa-cevirdi-1091008613.html
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robetro cavalli, eva maria duringer, bodrum, özel hastane, tazminat
robetro cavalli, eva maria duringer, bodrum, özel hastane, tazminat
Ünlü İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin eski eşinden Bodrum'daki özel hastaneye dava: 42 milyon tazminat istedi
13:25 04.12.2024 (güncellendi: 13:59 04.12.2024)
Ünlü İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin kainat güzeli olan eski eşi Eva Maria Duringer, acil durumuna rağmen kendisini ameliyat için 35 saat bekleyen Bodrum'daki özel hastaneye 42 milyonluk tazminat davası açtı.
Bodrum'da tanınmış lüks detoks merkezine geçen sene terapi için gelen ünlü modacı Roberto Cavalli'nin eski eşi Eva Maria Duringer'in, 'işlem' sırasında bağırsakları yırtıldı. Acil hastaneye kaldırılan eski kainat güzeli hastanenin kendisini 35 saat 'acılar' içinde beklettiğini ve yanlış tedavi uyguladığını iddia ederek 42 milyon liralık tazminat davası açtı.
Duringer, detoks merkezinde rahatsızlanmasının ardından Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldığını ama burada bekletildiğini iddia etti. Bu ihmal nedeniyle rahatsızlığının arttığını ve ihmal nedeniyle İtalya'ya döndükten sonra iki kez daha ameliyat olmak zorunda kaldığını söyleyen Duringer, Bodrum Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak özel hastane hakkında dava açtı. Bağırsaklarının işlevini hala tam olarak yerini getirmediğini iddia eden Duringer, sosyal hayatının da olumsuz etkilendiğini belirterek 42 milyon lira tazminat talep etti.