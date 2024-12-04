https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/unlu-italyan-modaci-roberto-cavallinin-eski-esinden-bodrumdaki-ozel-hastaneye-dava-42-milyon-1091151661.html

Ünlü İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin eski eşinden Bodrum'daki özel hastaneye dava: 42 milyon tazminat istedi

Ünlü İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin eski eşinden Bodrum'daki özel hastaneye dava: 42 milyon tazminat istedi

Sputnik Türkiye

Ünlü İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin kainat güzeli olan eski eşi Eva Maria Duringer, acil durumuna rağmen kendisini ameliyat için 35 saat bekleyen... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T13:25+0300

2024-12-04T13:25+0300

2024-12-04T13:59+0300

yaşam

roberto cavalli

eva maria duringer

bodrum

tedavi

tazminat davası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091152938_0:77:720:482_1920x0_80_0_0_9f80e06c78cfcefdcfe06e6f25fa046d.jpg

Bodrum'da tanınmış lüks detoks merkezine geçen sene terapi için gelen ünlü modacı Roberto Cavalli'nin eski eşi Eva Maria Duringer'in, 'işlem' sırasında bağırsakları yırtıldı. Acil hastaneye kaldırılan eski kainat güzeli hastanenin kendisini 35 saat 'acılar' içinde beklettiğini ve yanlış tedavi uyguladığını iddia ederek 42 milyon liralık tazminat davası açtı. Duringer, detoks merkezinde rahatsızlanmasının ardından Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldığını ama burada bekletildiğini iddia etti. Bu ihmal nedeniyle rahatsızlığının arttığını ve ihmal nedeniyle İtalya'ya döndükten sonra iki kez daha ameliyat olmak zorunda kaldığını söyleyen Duringer, Bodrum Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak özel hastane hakkında dava açtı. Bağırsaklarının işlevini hala tam olarak yerini getirmediğini iddia eden Duringer, sosyal hayatının da olumsuz etkilendiğini belirterek 42 milyon lira tazminat talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/sekiz-yilda-33-basarisiz-ameliyat-genc-kadinin-hayatini-kabusa-cevirdi-1091008613.html

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

robetro cavalli, eva maria duringer, bodrum, özel hastane, tazminat