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Suriye Savunma Bakanlığı: Hama şehrinin tamamında durum normal ve güvenli
Suriye Savunma Bakanlığı: Hama şehrinin tamamında durum normal ve güvenli
Sputnik Türkiye
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörist grupların Suriye'nin Hama kentindeki mahallelere sızdığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T23:46+0300
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Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olası bir terör saldırısını püskürtmeye hazır olduğu da vurgulandı. Suriye Savunma Bakanlığı, militanların Hama şehrine sızdığına dair bilgileri yalanlayarak silahlı kuvvetlerin şehri kontrol ettiğini ve olası bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu dile getirdi.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
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Suriye Savunma Bakanlığı: Hama şehrinin tamamında durum normal ve güvenli

23:46 04.12.2024 (güncellendi: 23:48 04.12.2024)
© Sputnik / Дмитрий ВиноградовSuriye bayrağı
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Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörist grupların Suriye'nin Hama kentindeki mahallelere sızdığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı, silahlı kuvvetlerin tam teyakkuz halinde olduğu belirtildi.
Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olası bir terör saldırısını püskürtmeye hazır olduğu da vurgulandı.
Suriye Savunma Bakanlığı, militanların Hama şehrine sızdığına dair bilgileri yalanlayarak silahlı kuvvetlerin şehri kontrol ettiğini ve olası bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu dile getirdi.
Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:

Hama şehrinin tamamında durum normal ve güvenlidir. Silahlı kuvvetlerimiz şehrin dış mahallelerinde ve şehirden uzakta her yöne doğru mevzilenmiş durumdadır ve olası bir saldırıyı püskürtmek için tamamen hazırdır.

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