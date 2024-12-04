https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/suriye-savunma-bakanligi-durum-hama-sehrinin-tamaminda-normal-ve-guvenli-1091176075.html

Suriye Savunma Bakanlığı: Hama şehrinin tamamında durum normal ve güvenli

Suriye Savunma Bakanlığı: Hama şehrinin tamamında durum normal ve güvenli

Sputnik Türkiye

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörist grupların Suriye'nin Hama kentindeki mahallelere sızdığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T23:46+0300

2024-12-04T23:46+0300

2024-12-04T23:48+0300

politika

hama

savunma bakanlığı

suriye

suriye ordusu

suriye hükümeti

suriye savunma bakanlığı

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Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olası bir terör saldırısını püskürtmeye hazır olduğu da vurgulandı. Suriye Savunma Bakanlığı, militanların Hama şehrine sızdığına dair bilgileri yalanlayarak silahlı kuvvetlerin şehri kontrol ettiğini ve olası bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu dile getirdi.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/dunyanin-en-buyuk-arastirmaci-gazetecilik-orgutunun-basindan-bu-yana-abdye-bagli-oldugu-ortaya-1091172874.html

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hama, savunma bakanlığı, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye savunma bakanlığı