https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/okulun-lavabosuna-kimyasal-madde-atti-afad-ekipleri-harekete-gecti-1091165139.html

Okulun lavabosuna kimyasal madde attı: AFAD ekipleri harekete geçti

Okulun lavabosuna kimyasal madde attı: AFAD ekipleri harekete geçti

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da bulunan Akşemsettin Orta Okulu öğrencisi dışardan getirdiği cıvayı okul lavabosuna dökünce Afet ve Acil Müdahale Yönetimi Başkanlığı ekipleri... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T17:21+0300

2024-12-04T17:21+0300

2024-12-04T17:21+0300

türkiye

diyarbakır

lavabo

cıva

cıva zehirlenmesi

kimyasal

kimyasal saldırı

kimyasal atık

kimyasal sızıntı

kimyasal madde

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091164524_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7f9d2c3e20331c8da90397113091d6cf.jpg

Akşemsettin Orta Okulu'nda okuyan küçük yaştaki öğrenci dışarıdan getirdiği kimyasal maddeyi lavaboya attı.Diyarbakır'ın merkez ilçesi Kayapınar'da bulunan Akşemsettin Orta Okulu öğrencisi dışardan getirdiği cıvayı okul lavabosuna dökünce AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri ve polis harekete geçti. Okulu karantina altına alan ekipler lavabodaki maddenin cıva olduğunu ancak zararsız miktarda atıldığını tespit etti. Okul 6 saat karantina alınarak madde AFAD ekipleri tarafından lavaboda temizlendi. 112 Acil Servis ekipleri öğrencilerin sağlık durumunu iyi olduğunu belirtti.Cıva nedir?Cıva, kimyasal simgesi Hg (Latince adı 'hydrargyrum') olan termometre, barometre ve diğer bilimsel cihazlarda, amalgam dolgu maddelerinde (diş hekimliği), elektrik anahtarları ve bazı aydınlatma cihazlarında kullanılan zehirli bir kimyasal olarak bilinir. Cıva zehirli mi?Toksik bir metal olan cıva, vücutta birikerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Solunum, yutma veya cilt yoluyla vücuda girebilir. Özellikle buharlarının zararlı ve merkezi sinir sistemine zarar verebileceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/kuzey-kutbunda-patlamaya-hazir-civa-bombasi-sicakliklar-arttikca-tehdit-buyuyor-1086965786.html

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyarbakır, lavabo, cıva, cıva zehirlenmesi, kimyasal, kimyasal saldırı, kimyasal atık, kimyasal sızıntı, kimyasal madde, polis, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)