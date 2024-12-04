Okulun lavabosuna kimyasal madde attı: AFAD ekipleri harekete geçti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 'Aile Hekimlerini Seviyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Velilerin yüzde 95’i eğitim sisteminden memnun değil
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz: 'Kutlama Değil Farkındalık Günü'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Şiir Dünyası'nda yolculuğa çıkıyoruz. İkinci durağımız Nazım Hikmet Ran
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Uzman gazetecilerin ağzından Beşiktaş'ta neler oluyor?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Emekli Kurmay Albay Atabay: HTŞ'ye alkış tutma terör suçudur
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Kürtlerin de Suriye ordusuna yönelik saldırılar yapıyor olması ilginç ve not düşülmesi gereken bir şey’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda kirli oyun: Fidye ve rüşvet çarkı ortaya çıktı
17:40
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Japonya'daki savaş uçaklarını değiştiriyor: Hedef Çin
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolüyle tanınan Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
18:15
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Heavy metalin babası: Ozzy Osbourne
18:22
4 dk
SESLİ HABER
ABD başkanlığını tekrar kazanan Trump’ın ilk yurtdışı ziyareti belli oldu
18:33
1 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan Çetesi davasında yeni sır: Aranan isim ölü bulundu
18:40
1 dk
ÖZEL HABER
İşitme engellilerin gündelik hayatının bilinmeyenleri
18:48
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
ABD, F-35'lerin bakımı ve onarımı için servet harcayacak
19:19
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Hunter Biden’ın affına yönelik açıklamada bulundu
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Liselerde elektronik sigara tehlikesi yaygınlaştı: Zulalanarak sokuluyor
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Antik Mısır'la ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Ay'ın uzak yüzünden gelen numuneler incelendi: Sırlar birer birer çözülüyor
19:48
1 dk
ÖZEL HABER
NATO Dışişleri Bakanları toplantısı: Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını gündeme getirecek
19:54
4 dk
ÖZEL HABER
Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak?
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Özel harekattan çalınan mermilerde FETÖ şüphesi
20:12
3 dk
SESLİ HABER
Almanya'da erken seçim öncesi çağrı: AfD'nin yasaklanmasının hızlandırılması istendi
20:23
1 dk
SESLİ HABER
Efsanevi müzisyenin sağ gözü tamamen kör oldu
20:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan aile hekimliği yönetmeliği açıklaması
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Veyis Sır: Türkiye’de maden faciaları kronikleşmiş vaziyette
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Güney Kore’de sıkı yönetim ilan edildi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk edebiyatının unutulmaz şiirleriyle bestelenmiş şarkılar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin su israfı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
ABD'nin çip kısıtlamalarına Çin'den sert yanıt
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye'ye Eurovision birinciliği getiren isim
17:40
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Güney Kore açıklaması
18:23
1 dk
SESLİ HABER
İnsanların ölüm tarihini tahmin eden yapay zeka programı piyasaya sürüldü
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit
18:48
1 dk
SESLİ HABER
Damacana suyun fiyatı iki katına çıktı
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/okulun-lavabosuna-kimyasal-madde-atti-afad-ekipleri-harekete-gecti-1091165139.html
Okulun lavabosuna kimyasal madde attı: AFAD ekipleri harekete geçti
Okulun lavabosuna kimyasal madde attı: AFAD ekipleri harekete geçti
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da bulunan Akşemsettin Orta Okulu öğrencisi dışardan getirdiği cıvayı okul lavabosuna dökünce Afet ve Acil Müdahale Yönetimi Başkanlığı ekipleri... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T17:21+0300
2024-12-04T17:21+0300
türkiye
diyarbakır
lavabo
cıva
cıva zehirlenmesi
kimyasal
kimyasal saldırı
kimyasal atık
kimyasal sızıntı
kimyasal madde
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091164524_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7f9d2c3e20331c8da90397113091d6cf.jpg
Akşemsettin Orta Okulu'nda okuyan küçük yaştaki öğrenci dışarıdan getirdiği kimyasal maddeyi lavaboya attı.Diyarbakır'ın merkez ilçesi Kayapınar'da bulunan Akşemsettin Orta Okulu öğrencisi dışardan getirdiği cıvayı okul lavabosuna dökünce AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri ve polis harekete geçti. Okulu karantina altına alan ekipler lavabodaki maddenin cıva olduğunu ancak zararsız miktarda atıldığını tespit etti. Okul 6 saat karantina alınarak madde AFAD ekipleri tarafından lavaboda temizlendi. 112 Acil Servis ekipleri öğrencilerin sağlık durumunu iyi olduğunu belirtti.Cıva nedir?Cıva, kimyasal simgesi Hg (Latince adı 'hydrargyrum') olan termometre, barometre ve diğer bilimsel cihazlarda, amalgam dolgu maddelerinde (diş hekimliği), elektrik anahtarları ve bazı aydınlatma cihazlarında kullanılan zehirli bir kimyasal olarak bilinir. Cıva zehirli mi?Toksik bir metal olan cıva, vücutta birikerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Solunum, yutma veya cilt yoluyla vücuda girebilir. Özellikle buharlarının zararlı ve merkezi sinir sistemine zarar verebileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/kuzey-kutbunda-patlamaya-hazir-civa-bombasi-sicakliklar-arttikca-tehdit-buyuyor-1086965786.html
türkiye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091164524_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_8abef1462a893289e743f8f7d141e835.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
diyarbakır, lavabo, cıva, cıva zehirlenmesi, kimyasal, kimyasal saldırı, kimyasal atık, kimyasal sızıntı, kimyasal madde, polis, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
diyarbakır, lavabo, cıva, cıva zehirlenmesi, kimyasal, kimyasal saldırı, kimyasal atık, kimyasal sızıntı, kimyasal madde, polis, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Okulun lavabosuna kimyasal madde attı: AFAD ekipleri harekete geçti

17:21 04.12.2024
© AA / Aydın ArikDiyarbakır
Diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© AA / Aydın Arik
Abone ol
Diyarbakır'da bulunan Akşemsettin Orta Okulu öğrencisi dışardan getirdiği cıvayı okul lavabosuna dökünce Afet ve Acil Müdahale Yönetimi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeyi izole eden ekipler cıvanın zararsız miktarda olduğu ve temizlendiğini açıkladı.
Akşemsettin Orta Okulu'nda okuyan küçük yaştaki öğrenci dışarıdan getirdiği kimyasal maddeyi lavaboya attı.
Diyarbakır'ın merkez ilçesi Kayapınar'da bulunan Akşemsettin Orta Okulu öğrencisi dışardan getirdiği cıvayı okul lavabosuna dökünce AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri ve polis harekete geçti. Okulu karantina altına alan ekipler lavabodaki maddenin cıva olduğunu ancak zararsız miktarda atıldığını tespit etti.
Okul 6 saat karantina alınarak madde AFAD ekipleri tarafından lavaboda temizlendi. 112 Acil Servis ekipleri öğrencilerin sağlık durumunu iyi olduğunu belirtti.

Cıva nedir?

Cıva, kimyasal simgesi Hg (Latince adı 'hydrargyrum') olan termometre, barometre ve diğer bilimsel cihazlarda, amalgam dolgu maddelerinde (diş hekimliği), elektrik anahtarları ve bazı aydınlatma cihazlarında kullanılan zehirli bir kimyasal olarak bilinir.

Cıva zehirli mi?

Toksik bir metal olan cıva, vücutta birikerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Solunum, yutma veya cilt yoluyla vücuda girebilir. Özellikle buharlarının zararlı ve merkezi sinir sistemine zarar verebileceği ifade edildi.
Antarktika'da Arjantin büyüklüğünde deniz buzu eridi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2024
YAŞAM
Kuzey Kutbu'nda patlamaya hazır 'cıva bombası': Sıcaklıklar arttıkça tehdit büyüyor
17 Ağustos, 21:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала