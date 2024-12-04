https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/okulun-lavabosuna-kimyasal-madde-atti-afad-ekipleri-harekete-gecti-1091165139.html
Okulun lavabosuna kimyasal madde attı: AFAD ekipleri harekete geçti
Okulun lavabosuna kimyasal madde attı: AFAD ekipleri harekete geçti
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da bulunan Akşemsettin Orta Okulu öğrencisi dışardan getirdiği cıvayı okul lavabosuna dökünce Afet ve Acil Müdahale Yönetimi Başkanlığı ekipleri... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T17:21+0300
2024-12-04T17:21+0300
2024-12-04T17:21+0300
türkiye
diyarbakır
lavabo
cıva
cıva zehirlenmesi
kimyasal
kimyasal saldırı
kimyasal atık
kimyasal sızıntı
kimyasal madde
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Akşemsettin Orta Okulu'nda okuyan küçük yaştaki öğrenci dışarıdan getirdiği kimyasal maddeyi lavaboya attı.Diyarbakır'ın merkez ilçesi Kayapınar'da bulunan Akşemsettin Orta Okulu öğrencisi dışardan getirdiği cıvayı okul lavabosuna dökünce AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri ve polis harekete geçti. Okulu karantina altına alan ekipler lavabodaki maddenin cıva olduğunu ancak zararsız miktarda atıldığını tespit etti. Okul 6 saat karantina alınarak madde AFAD ekipleri tarafından lavaboda temizlendi. 112 Acil Servis ekipleri öğrencilerin sağlık durumunu iyi olduğunu belirtti.Cıva nedir?Cıva, kimyasal simgesi Hg (Latince adı 'hydrargyrum') olan termometre, barometre ve diğer bilimsel cihazlarda, amalgam dolgu maddelerinde (diş hekimliği), elektrik anahtarları ve bazı aydınlatma cihazlarında kullanılan zehirli bir kimyasal olarak bilinir. Cıva zehirli mi?Toksik bir metal olan cıva, vücutta birikerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Solunum, yutma veya cilt yoluyla vücuda girebilir. Özellikle buharlarının zararlı ve merkezi sinir sistemine zarar verebileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/kuzey-kutbunda-patlamaya-hazir-civa-bombasi-sicakliklar-arttikca-tehdit-buyuyor-1086965786.html
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diyarbakır, lavabo, cıva, cıva zehirlenmesi, kimyasal, kimyasal saldırı, kimyasal atık, kimyasal sızıntı, kimyasal madde, polis, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
diyarbakır, lavabo, cıva, cıva zehirlenmesi, kimyasal, kimyasal saldırı, kimyasal atık, kimyasal sızıntı, kimyasal madde, polis, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Okulun lavabosuna kimyasal madde attı: AFAD ekipleri harekete geçti
Diyarbakır'da bulunan Akşemsettin Orta Okulu öğrencisi dışardan getirdiği cıvayı okul lavabosuna dökünce Afet ve Acil Müdahale Yönetimi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeyi izole eden ekipler cıvanın zararsız miktarda olduğu ve temizlendiğini açıkladı.
Akşemsettin Orta Okulu'nda okuyan küçük yaştaki öğrenci dışarıdan getirdiği kimyasal maddeyi lavaboya attı.
Diyarbakır'ın merkez ilçesi Kayapınar'da bulunan Akşemsettin Orta Okulu öğrencisi dışardan getirdiği cıvayı okul lavabosuna dökünce AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri ve polis harekete geçti. Okulu karantina altına alan ekipler lavabodaki maddenin cıva olduğunu ancak zararsız miktarda atıldığını tespit etti.
Okul 6 saat karantina alınarak madde AFAD ekipleri tarafından lavaboda temizlendi. 112 Acil Servis ekipleri öğrencilerin sağlık durumunu iyi olduğunu belirtti.
Cıva, kimyasal simgesi Hg (Latince adı 'hydrargyrum') olan termometre, barometre ve diğer bilimsel cihazlarda, amalgam dolgu maddelerinde (diş hekimliği), elektrik anahtarları ve bazı aydınlatma cihazlarında kullanılan zehirli bir kimyasal olarak bilinir.
Toksik bir metal olan cıva, vücutta birikerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Solunum, yutma veya cilt yoluyla vücuda girebilir. Özellikle buharlarının zararlı ve merkezi sinir sistemine zarar verebileceği ifade edildi.