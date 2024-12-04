https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/milyarder-mark-zuckerberg-kendi-nukleer-santralini-kuracak-1091169884.html
Milyarder Mark Zuckerberg kendi nükleer santralini kuracak
Milyarder Mark Zuckerberg kendi nükleer santralini kuracak
Sputnik Türkiye
Dünyanın en zengin insanları arasında gösterilen Mark Zuckerberg'in 2030 yılında kendi nükleer santralini kurmaya hazırlandığı ifade edildi. Sosyal medya... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T19:44+0300
2024-12-04T19:44+0300
2024-12-04T19:46+0300
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nükleer enerji
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elektrik
elektrik kesintisi
elektrik hattı
elektrik santrali
elektrik faturası
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2010'da yılın kişisi seçilen Mark Zuckerberg artan elektrik ihtiyacı nedeniyle Nükleer Tesis inşa etmeye karar verdi.Amerikalı internet programcısı Mark Zuckerberg'in gelecekte kendi nükleer tesisleri ile elektrik ihtiyacını çevreci yollarla gidermek istediği ifade edildi. Sosyal medya şirketleriyle piyasada etkili olan Mark Zuckerberg yapay zeka teknolojisi için elektrik tüketiminin artacağını hesapladı. ABD'de bulunan şirket alanlarına mini nükleer santraller kurmayı planlayan milyarder iş insanı yıllık 4 gigawatt nükleer enerji üretmeyi amaçlıyor.2030 yılında hayata geçmesi beklenen planın temiz ve güvenilir enerjiye geçişte merkezi bir rol oynayacağı açıklandı. Uzmanlar şirketin elektrik tüketiminin 5 yıl içinde üç katına çıkmasını beklediklerini ilk mini nükleer enerji santralinin de bu tarihlerde başlayacağını belirtti.Mark Zuckerberg kimdir?ABD doğumlu Mark Zuckerberg öğrencilik yıllarında tanıştığı yurt arkadaşlarıyla kurduğu sosyal ağ projesiyle tanındı. 2004 yılında üniversiteyi bırakan Mark Zuckerberg teknoloji üzerine çalışmalar yaptı. Net serveti 204 milyar dolar olan Mark Zuckerberg'in evli olduğu biliniyor.
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mark zuckerberg, nükleer, nükleer enerji, abd, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik hattı, elektrik santrali, elektrik faturası, elektrik zammı, elektrik borcu, sosyal medya
mark zuckerberg, nükleer, nükleer enerji, abd, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik hattı, elektrik santrali, elektrik faturası, elektrik zammı, elektrik borcu, sosyal medya
Milyarder Mark Zuckerberg kendi nükleer santralini kuracak
19:44 04.12.2024 (güncellendi: 19:46 04.12.2024)
Dünyanın en zengin insanları arasında gösterilen Mark Zuckerberg'in 2030 yılında kendi nükleer santralini kurmaya hazırlandığı ifade edildi. Sosyal medya uygulamalarıyla tanınan ünlü iş insanının elektrik ihtiyacı nedeniyle bu yola başvurduğu açıklandı.
2010'da yılın kişisi seçilen Mark Zuckerberg artan elektrik ihtiyacı nedeniyle Nükleer Tesis inşa etmeye karar verdi.
Amerikalı internet programcısı Mark Zuckerberg'in gelecekte kendi nükleer tesisleri ile elektrik ihtiyacını çevreci yollarla gidermek istediği ifade edildi. Sosyal medya şirketleriyle piyasada etkili olan Mark Zuckerberg yapay zeka teknolojisi için elektrik tüketiminin artacağını hesapladı. ABD'de bulunan şirket alanlarına mini nükleer santraller kurmayı planlayan milyarder iş insanı yıllık 4 gigawatt nükleer enerji üretmeyi amaçlıyor.
2030 yılında hayata geçmesi beklenen planın temiz ve güvenilir enerjiye geçişte merkezi bir rol oynayacağı açıklandı. Uzmanlar şirketin elektrik tüketiminin 5 yıl içinde üç katına çıkmasını beklediklerini ilk mini nükleer enerji santralinin de bu tarihlerde başlayacağını belirtti.
ABD doğumlu Mark Zuckerberg öğrencilik yıllarında tanıştığı yurt arkadaşlarıyla kurduğu sosyal ağ projesiyle tanındı. 2004 yılında üniversiteyi bırakan Mark Zuckerberg teknoloji üzerine çalışmalar yaptı. Net serveti 204 milyar dolar olan Mark Zuckerberg'in evli olduğu biliniyor.