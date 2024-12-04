https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/demet-akalindan-yuzde-60lik-kira-artis-oranina-denizde-bir-damla-yorumu-ortaligi-karistirdi-1091147313.html

Demet Akalın'dan yüzde 60'lık kira artış oranına 'denizde bir damla' yorumu ortalığı karıştırdı

Demet Akalın'dan yüzde 60'lık kira artış oranına 'denizde bir damla' yorumu ortalığı karıştırdı

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Demet Akalın, aralık ayı için TÜİK tarafından belirlenen yüzde 60'lık kira artışı için 'denizde bir damla' yorumu yaptı. Ev sahiplerinin sesi olacağını... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T11:45+0300

2024-12-04T11:45+0300

2024-12-04T11:45+0300

yaşam

demet akalın

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kira zam oranı

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı 'düşük kira' nedeniyle bir süre önce evini sattığını açıklamıştı. Akalın, TÜİK'in aralık ayı için açıkladığı yüzde 60'lık kira zam oranının düşük olduğunu belirterek sosyal medyasından 'Evi sattım ama ev sahiplerinin sesi olmaya devam edicem. Bugün gelen yüzde 60 denizde damla' yorumu yaptı. Bu yorumun ardından ev sahiplerinden Akalın'a destek gelirken, kiracılar ise tepki gösterdi. Evime çöktü demiştiAkalın kira artışını kabul etmeyen kiracısıyla yaşadığı sorunları sosyal medyasından anlatmıştı. Kiracısının evinde 5 bin TL'ye oturduğunu ve kira artışını kabul etmediğini söyleyen Akalın bu yüzden evini sattığını açıklamıştı. Akalın, “Bu evleri bedava oturun diye almadık” diyerek tepkisini dile getirirken o dönem evinin kira bedelinin 35 bin TL olduğunu söylemişti. Ev sahiplerinden destek kiracılardan eleştiriAkalın'ın bu açıklamaların ardından sosyal medyada tartışmalar yaşanırken bu kez de TÜİK'in açıkladığı yüzde 60'lık kira artışını eleştiren ünlü şarkıcı, "Denizde bir damla' paylaşımı yaptı. Akalın'ın paylaşımının ardından ev sahipleri sosyal medyadan destek verirken çok sayıda kişi de yüksek kiralardan şikayetlerini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/unlu-sarkici-demet-akalin-olumden-dondugunu-acikladi-bir-daha-tovbe-1090813210.html

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