https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/abdde-ozel-saglik-sirketi-ceosu-olduruldu-saldirganin-basina-10-bin-dolar-odul-koyuldu-1091173906.html
ABD'de özel sağlık şirketi CEO'su öldürüldü: Saldırganın başına 10 bin dolar ödül koyuldu
ABD'de özel sağlık şirketi CEO'su öldürüldü: Saldırganın başına 10 bin dolar ödül koyuldu
Sputnik Türkiye
ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi United Healthcare'in CEO’su Brian Thompson’a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan CEO kaldırıldığı... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T22:16+0300
2024-12-04T22:16+0300
2024-12-04T22:16+0300
dünya
abd
thompson
new york
silahlı saldırı
silahlı saldırgan
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ABD'nin sağlık devinin 50 yaşındaki lideri Thompson, New York’ta konuşma yapmaya hazırlandığı bir yatırımcı konferansı öncesinde saldırıya uğradı. New York Emniyet Müdürü Jessica TischJessica Tisch, gazetecilere silahlı saldırganın Thompson'ı beklediğini, diğer yoldan geçenleri görmezden geldiğini ve ardından onu sırtından ve bacağından vurduğunu söyledi.Saldırganın başına 10 bin dolar ödül koyulduPolis, saldırıyı gerçekleştiren maskeli bir şüphelinin Thompson’ı hedef aldığını belirtti, ancak saldırının sebebine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca, son olarak Central Park'ta görülen şüphelinin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi veya ihbar sağlayanlara 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/dunyanin-en-buyuk-arastirmaci-gazetecilik-orgutunun-basindan-bu-yana-abdye-bagli-oldugu-ortaya-1091172874.html
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abd, thompson, new york, silahlı saldırı, silahlı saldırgan
abd, thompson, new york, silahlı saldırı, silahlı saldırgan
ABD'de özel sağlık şirketi CEO'su öldürüldü: Saldırganın başına 10 bin dolar ödül koyuldu
Ayrıntılar geliyor
ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi United Healthcare'in CEO’su Brian Thompson’a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan CEO kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ABD'nin sağlık devinin 50 yaşındaki lideri Thompson, New York’ta konuşma yapmaya hazırlandığı bir yatırımcı konferansı öncesinde saldırıya uğradı. New York Emniyet Müdürü Jessica TischJessica Tisch, gazetecilere silahlı saldırganın Thompson'ı beklediğini, diğer yoldan geçenleri görmezden geldiğini ve ardından onu sırtından ve bacağından vurduğunu söyledi.
Saldırganın başına 10 bin dolar ödül koyuldu
Polis, saldırıyı gerçekleştiren maskeli bir şüphelinin Thompson’ı hedef aldığını belirtti, ancak saldırının sebebine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca, son olarak Central Park'ta görülen şüphelinin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi veya ihbar sağlayanlara 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.