https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/abdde-100-kisilik-bir-ekip-9-metrelik-cukura-dusup-kaybolan-kadini-ariyor-1091146502.html

ABD'de 100 kişilik bir ekip, 9 metrelik çukura düşüp kaybolan kadını arıyor

ABD'de 100 kişilik bir ekip, 9 metrelik çukura düşüp kaybolan kadını arıyor

Sputnik Türkiye

ABD'de acil yardım ekipleri, Pennsylvania eyaletinde kedisini ararken yaklaşık 9 metrelik bir çukura düşen 64 yaşındaki Elizabeth Pollard'ı arıyor. Ekipler... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T12:12+0300

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dünya

abd

pennsylvania

çukur

obruk

elizabeth pollard

arama kurtarma

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Polis, Elizabeth Pollard'ın aracında torunuyla birlikte 2 Aralık Pazartesi akşam üstü bir restoranın yanında durduğu ve torununu araçta bırakarak kaybolan kedisini aramaya gittiği belirlendi. O günden itibaren kendisinden haber alınmayan Pollard'ı aramaya çıkan ailesi polise haberdi. Polis, araçtan biraz ileride bir çukur buldu ve şüphelenerek kurtarma ekiplerini çağırdı. Öte yandan araçta bulunan Pollard'ın 5 yaşındaki torununun durumunun iyi olduğu belirtildi.Kurtarma ekipleri, yaklaşık 9 metre derinlikteki çukura mikrofon ve kamera sarkıtarak yaşlı kadını aramaya devam ederken kadına erişmek için toprağı temizlemek üzere bir kazı ekibi işe başladı. Polisin görüşü, Pollard'ın Pepper adlı kedisini ararken çukurun üzerinde durması sonucu çukurun açıldığını ve kadının içine düştüğü yönünde.Toplamda 100 kişilik bir ekibin aradığı Elizabeth Pollard'a hala ulaşılamadı. Maden uzmanları çukurun istikrarsız olduğunu belirledi ve ekipler, alana erişmek için iş makineleriyle yeni bir ek çukur kazıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/karamanda-14-metre-capinda-yeni-bir-obruk-olustu-yeralti-sulari-cekildi-ve-cekilmeye-de-devam-1089134770.html

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abd, pennsylvania, çukur, obruk, elizabeth pollard, arama kurtarma