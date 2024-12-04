https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/abd-secimlerinde-demokratlarin-adayi-200den-az-bir-oy-farkiyla-temsilciler-meclisi-koltugunu-1091152167.html
ABD Seçimleri'nde Demokratların adayı, 200'den az bir oy farkıyla Temsilciler Meclisi koltuğunu kazandı
ABD Seçimleri'nde Demokratların adayı, 200'den az bir oy farkıyla Temsilciler Meclisi koltuğunu kazandı
Sputnik Türkiye
ABD'nin en büyük eyaletlerinden biri olan California'nın 13. bölgesinde Demokratların adayı Adam Gray, 200'den az bir oy farkıyla Cumhuriyetçi aday John... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T13:43+0300
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2024-12-04T13:43+0300
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Demokrat Adam Gray, dün California'nın 13. Kongre Bölgesi'nde kazanarak Temsilciler Meclisi'ndeki koltuğu kaptı. Gray, 200'den az bir oyla Cumhuriyetçi Temsilci John Duarte'yi geçti. Cumhuriyetçi Duarte, rakibi Gray'i 2022 seçimlerinde 564 oyla geride bırakmıştı. Gray, aradaki oy farkına vurgu yaparak seçim zaferi sonrası açıklamasında "Bu yarışın olabildiğince yakın olacağını her zaman biliyorduk ve bu yıl da bir foto finiş bekliyorduk" dedi. Eyaletin 13. bölgesi çiftliklerin çoğunlukta olduğu bölgeler ve daha öncede seçilen Gray, su ve tarımın sorunlarını ele alan bir seçim kampanyası yaptı. İş adamı, önemli bir üzüm ve badem çiftçisi olan Duarte ise seçim kampanyasında önceliklerinin enflasyonu, suç oranlarını azaltmak ve kuraklığa meyilli eyaletteki çiftçiler için yeterli su temini sağlamak olduğunu söyledi.ABD Temsilciler Meclisi'nin 435 temsilcisi bulunuyor ve her eyaleti temsilen seçilen temsilci sayısı bölgenin nüfusuna göre belirleniyor. Seçim sonrası gayriresmi kayıtlara göre Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler 220 koltuk ve Demokratlar 215 koltuk kazanmış durumda.
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abd, temsilciler meclisi, cumhuriyetçiler, demokratlar, başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri
abd, temsilciler meclisi, cumhuriyetçiler, demokratlar, başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri
ABD Seçimleri'nde Demokratların adayı, 200'den az bir oy farkıyla Temsilciler Meclisi koltuğunu kazandı
ABD'nin en büyük eyaletlerinden biri olan California'nın 13. bölgesinde Demokratların adayı Adam Gray, 200'den az bir oy farkıyla Cumhuriyetçi aday John Duarte'yi koltuğundan etti. Son duruma göre Cumhuriyetçiler 220 koltuk, Demokratlar 215 koltuk almış oldu.
Demokrat Adam Gray, dün California'nın 13. Kongre Bölgesi'nde kazanarak Temsilciler Meclisi'ndeki koltuğu kaptı. Gray, 200'den az bir oyla Cumhuriyetçi Temsilci John Duarte'yi geçti. Cumhuriyetçi Duarte, rakibi Gray'i 2022 seçimlerinde 564 oyla geride bırakmıştı.
Gray, aradaki oy farkına vurgu yaparak seçim zaferi sonrası açıklamasında "Bu yarışın olabildiğince yakın olacağını her zaman biliyorduk ve bu yıl da bir foto finiş bekliyorduk" dedi. Eyaletin 13. bölgesi çiftliklerin çoğunlukta olduğu bölgeler ve daha öncede seçilen Gray, su ve tarımın sorunlarını ele alan bir seçim kampanyası yaptı. İş adamı, önemli bir üzüm ve badem çiftçisi olan Duarte ise seçim kampanyasında önceliklerinin enflasyonu, suç oranlarını azaltmak ve kuraklığa meyilli eyaletteki çiftçiler için yeterli su temini sağlamak olduğunu söyledi.
ABD Temsilciler Meclisi'nin 435 temsilcisi bulunuyor ve her eyaleti temsilen seçilen temsilci sayısı bölgenin nüfusuna göre belirleniyor. Seçim sonrası gayriresmi kayıtlara göre Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler 220 koltuk ve Demokratlar 215 koltuk kazanmış durumda.