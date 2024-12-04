https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/abd-secimlerinde-demokratlarin-adayi-200den-az-bir-oy-farkiyla-temsilciler-meclisi-koltugunu-1091152167.html

ABD Seçimleri'nde Demokratların adayı, 200'den az bir oy farkıyla Temsilciler Meclisi koltuğunu kazandı

ABD Seçimleri'nde Demokratların adayı, 200'den az bir oy farkıyla Temsilciler Meclisi koltuğunu kazandı

Sputnik Türkiye

ABD'nin en büyük eyaletlerinden biri olan California'nın 13. bölgesinde Demokratların adayı Adam Gray, 200'den az bir oy farkıyla Cumhuriyetçi aday John... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T13:43+0300

2024-12-04T13:43+0300

2024-12-04T13:43+0300

dünya

abd

temsilciler meclisi

cumhuriyetçiler

demokratlar

başkanlık seçimleri

abd başkanlık seçimleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090064463_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d5a97be5cb4e7d7e331a3ce2fd9e73cf.jpg

Demokrat Adam Gray, dün California'nın 13. Kongre Bölgesi'nde kazanarak Temsilciler Meclisi'ndeki koltuğu kaptı. Gray, 200'den az bir oyla Cumhuriyetçi Temsilci John Duarte'yi geçti. Cumhuriyetçi Duarte, rakibi Gray'i 2022 seçimlerinde 564 oyla geride bırakmıştı. Gray, aradaki oy farkına vurgu yaparak seçim zaferi sonrası açıklamasında "Bu yarışın olabildiğince yakın olacağını her zaman biliyorduk ve bu yıl da bir foto finiş bekliyorduk" dedi. Eyaletin 13. bölgesi çiftliklerin çoğunlukta olduğu bölgeler ve daha öncede seçilen Gray, su ve tarımın sorunlarını ele alan bir seçim kampanyası yaptı. İş adamı, önemli bir üzüm ve badem çiftçisi olan Duarte ise seçim kampanyasında önceliklerinin enflasyonu, suç oranlarını azaltmak ve kuraklığa meyilli eyaletteki çiftçiler için yeterli su temini sağlamak olduğunu söyledi.ABD Temsilciler Meclisi'nin 435 temsilcisi bulunuyor ve her eyaleti temsilen seçilen temsilci sayısı bölgenin nüfusuna göre belirleniyor. Seçim sonrası gayriresmi kayıtlara göre Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler 220 koltuk ve Demokratlar 215 koltuk kazanmış durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/donald-trump-abd-secimlerinde-tarihe-gecti--1090229498.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, temsilciler meclisi, cumhuriyetçiler, demokratlar, başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri