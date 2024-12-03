https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/ozel-harekat-deposundan-el-bombasi-ve-mermi-caldilar-5i-polis-yedi-kisi-tutuklandi-yuz-el-bombasi-1091104141.html

Özel harekat deposundan el bombası ve mermi çaldılar: 5'i polis yedi kişi tutuklandı, yüz el bombası ise kayıp

Özel harekat deposundan el bombası ve mermi çaldılar: 5'i polis yedi kişi tutuklandı, yüz el bombası ise kayıp

Sputnik Türkiye

Adana'da özel harekat şubesinin deposunda bulunan 250 el bombası ve 270 bin merminin çalınmasıyla ilgili beşi polis yedi kişi tutuklandı. Tutuklanan... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T12:04+0300

2024-12-03T12:04+0300

2024-12-03T12:04+0300

türkiye

adana

fetö

adana valiliği

emniyet müdürlüğü

silah satışı

kayıp silah

el bombası

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Adana'da Özel Harekat Şubesi'nin deposundan 250 el bombası ve 270 bin merminin çalınmasıyla ilgili soruşturmada yeni iddialar ortaya atıldı. Olayla ilgili beşi polis biri avukat yedi kişi tutuklanırken, çalışan mühimmatın suç örgütlerine satıldığı ortaya çıktı. Tutuklanan polislerden birinin FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edilip sonra geri döndüğü, diğerinin ise FETÖ şüphesi sebebiyle, özel harekattan uzaklaştırıldığı bildirildi. Mühimmatın ise borsada büyük miktarda para kaybeden polis tarafından satıldığı ortaya çıktı. 100 el bombası ve binlerce merminin hala kayıp olduğu iddialar arasında. Borsada para kaybedince mühimmatları sattıAdana Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde 250 el bombası ve 270 bin merminin ortadan kaybolması ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı.Depodan sorumlu özel harekat polisi O.K., iddiaya göre, borsada büyük miktarda para kaybetti. Borcunu kapatmak için depodaki mühimmat ve silahları FETÖ ile bağlantılı olduğu için 2023 yılında KHK ile ihraç edilen polis Y.Y.’ye sattı. Y.Y., mühimmat ve silahları Mersin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde görevli Z.T.M. adlı kadın başkomisere devretti. Başkomiser Z.T.M. ise Mezitli Devriye Ekipler Amirliği’nde görev yapan ve FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürüldüğü için 2024 yılının Mart ayında özel harekattan uzaklaştırılan eşi A.M. ve Baygara çetesinin avukatı olduğu öne sürülen M.Y. ile birlikte bir cephanelik dolusu mühimmatı av bayisine sattı. Zimmetlerindeki bomba ve mermiler, eğitimlerde fazladan zayiat olarak gösterildi. Polislerin, daha sonra bu mühimmat ve bazı silahları suç örgütlerine sattığı ortaya çıktı.“100 el bombası binlerce mermi hala kayıp”Yapılan operasyonda 139 el bombası, 2’si Glock, biri Colt marka olmak üzere 55 tabanca, 3 otomatik tabanca, 2 av tüfeği, 7621 değişik çaplarda fişek, 200 şarjör, 17 balistik yelek, 5 elektroşok, 40 biber gazı, 23 bıçak, 3 çelik plaka, 2 balistik kask parçası, 22 kabza kapağı ele geçirildi. Ele geçen malzemelere göre özel harekata ait 100 el bombası ve 255 bin fişek halen kayıp. Çalınan el bombaları ve fişeklerin kime satıldığı ve şu an nerede olduğu emniyet güçleri tarafından araştırılıyor. Mühimmatın büyük çoğunluğu, çete avukatının ofisinde ele geçirildi. Polis, operasyonlarda, bir avukat ve kadrolarında görevli polislerde dahil 11 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Y.Y., M.Y., E.T., A.M., O.K., A.K. ve K.B. tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol ile serbest kaldı.Valilik 'çeteye' satıldığı iddiaları yalanladıAdana Valiliği, Emniyet Müdürlüğü'nün deposundan mühimmat çalınmasıyla ilgili 11 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 kişinin tutuklandığını, çalınan mühimmatın Baygaralar silahlı suç örgütüne satışına ilişkin ise herhangi bir delile henüz ulaşılamadığını, açıkladı. Çete avukatının yazıhanesinde ele geçirilen el bombaları ve mermiler adli emanete yollandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/yenidogan-cetesinin-mal-varliklari-icin-karar-el-konuldu-1090976599.html

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adana, fetö, adana valiliği, emniyet müdürlüğü, silah satışı, kayıp silah, el bombası