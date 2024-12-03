https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/ispartada-buyuk-kesif-kente-saatte-150-ton-kaynak-saglayacak-1091129027.html
Isparta'da büyük keşif: Kente saatte 150 ton kaynak sağlayacak
Isparta'da büyük keşif: Kente saatte 150 ton kaynak sağlayacak
Sputnik Türkiye
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde belediye ekiplerinin yaptığı sondaj çalışması sonrası yeni su kaynağı keşfedildi. Eğirdir Belediyesi tarafından bulunan kaynağın... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T21:20+0300
2024-12-03T21:20+0300
2024-12-03T21:20+0300
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isparta
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su
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eğirdir belediyesi
eğirdir gölü
kuraklık
su kesintisi
su baskını
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Eğirdir ilçesinde belediye ekipleri tarafından yapılan sondaj çalışmalarında yeni su kaynağı bulundu.Uzun süredir çözülemeyen su ihtiyacı nedeniyle Eğirdir Belediyesi sondaj çalışmaları başlattı. İlçe genelinde arama çalışmalarında saatte 150 ton su verebilen yeni kaynak keşfedildi. Yeni kaynağın ilçenin tüm su ihtiyacını karşılayacağı ve su kalitesinin yüksek olduğu belirtildi. Kaynak hakkında konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer ''Son yıllarda küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle ilçenin su kaynakları üzerindeki baskı giderek arttı. Çiçekli Kaya mevkiinde yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda saatte 150 ton su sağlayabilecek yeni bir kaynak bulduk. Yaptığımız incelemelere göre kaynağın tüm Eğirdir ilçesinin ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğunu gördük'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/cumhurbaskani-erdogan-temiz-su-kaynaklarina-erisim-bir-beka-meselesidir-1091115232.html
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isparta, kaynak, su, eğirdir, eğirdir belediyesi, eğirdir gölü, kuraklık, su kesintisi, su baskını, yeraltı, yeraltı kaynaklar
isparta, kaynak, su, eğirdir, eğirdir belediyesi, eğirdir gölü, kuraklık, su kesintisi, su baskını, yeraltı, yeraltı kaynaklar
Isparta'da büyük keşif: Kente saatte 150 ton kaynak sağlayacak
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde belediye ekiplerinin yaptığı sondaj çalışması sonrası yeni su kaynağı keşfedildi. Eğirdir Belediyesi tarafından bulunan kaynağın kentin su ihtiyacını karşılayacak derecede saatte 150-160 ton su çıkarttığı açıklandı.
Eğirdir ilçesinde belediye ekipleri tarafından yapılan sondaj çalışmalarında yeni su kaynağı bulundu.
Uzun süredir çözülemeyen su ihtiyacı nedeniyle Eğirdir Belediyesi sondaj çalışmaları başlattı. İlçe genelinde arama çalışmalarında saatte 150 ton su verebilen yeni kaynak keşfedildi. Yeni kaynağın ilçenin tüm su ihtiyacını karşılayacağı ve su kalitesinin yüksek olduğu belirtildi. Kaynak hakkında konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer ''Son yıllarda küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle ilçenin su kaynakları üzerindeki baskı giderek arttı. Çiçekli Kaya mevkiinde yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda saatte 150 ton su sağlayabilecek yeni bir kaynak bulduk. Yaptığımız incelemelere göre kaynağın tüm Eğirdir ilçesinin ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğunu gördük'' açıklamasında bulundu.