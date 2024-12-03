https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/ispartada-buyuk-kesif-kente-saatte-150-ton-kaynak-saglayacak-1091129027.html

Isparta'da büyük keşif: Kente saatte 150 ton kaynak sağlayacak

Isparta'da büyük keşif: Kente saatte 150 ton kaynak sağlayacak

Sputnik Türkiye

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde belediye ekiplerinin yaptığı sondaj çalışması sonrası yeni su kaynağı keşfedildi. Eğirdir Belediyesi tarafından bulunan kaynağın... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T21:20+0300

2024-12-03T21:20+0300

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türkiye

isparta

kaynak

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eğirdir

eğirdir belediyesi

eğirdir gölü

kuraklık

su kesintisi

su baskını

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Eğirdir ilçesinde belediye ekipleri tarafından yapılan sondaj çalışmalarında yeni su kaynağı bulundu.Uzun süredir çözülemeyen su ihtiyacı nedeniyle Eğirdir Belediyesi sondaj çalışmaları başlattı. İlçe genelinde arama çalışmalarında saatte 150 ton su verebilen yeni kaynak keşfedildi. Yeni kaynağın ilçenin tüm su ihtiyacını karşılayacağı ve su kalitesinin yüksek olduğu belirtildi. Kaynak hakkında konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer ''Son yıllarda küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle ilçenin su kaynakları üzerindeki baskı giderek arttı. Çiçekli Kaya mevkiinde yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda saatte 150 ton su sağlayabilecek yeni bir kaynak bulduk. Yaptığımız incelemelere göre kaynağın tüm Eğirdir ilçesinin ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğunu gördük'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/cumhurbaskani-erdogan-temiz-su-kaynaklarina-erisim-bir-beka-meselesidir-1091115232.html

türkiye

isparta

eğirdir

eğirdir gölü

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