https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/emekli-yarbay-marocko-lugansk-halk-cumhuriyetinin-tamamen-alinmasina-ne-kadar-kaldigini-acikladi-1091122111.html
Emekli yarbay Maroçko, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tamamen alınmasına ne kadar kaldığını açıkladı
Emekli yarbay Maroçko, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tamamen alınmasına ne kadar kaldığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Donbass'ta özel askeri harekat kapsamında yürütülen faaliyetlerde ciddi ilerleme kaydeden Rus ordusu, önemli bölgelerden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tamamında... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T17:31+0300
2024-12-03T17:31+0300
2024-12-03T17:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna
donbass
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
sputnik
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
rusya ordusu
andrey maroçko
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Emekli Lugansk Halk Milisleri Yarbayı Andrey Maroçko, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Ukrayna ordusundan tamamen arındırılmasına sadece 5 yerleşim birimi kaldığını belirtti.Sputnik'e demeç veren Maroçko, Rus ordusunun geçen ay önemli ilerleme kaydettiğini ve LHC'nin idari sınırlarının büyük bölümünde kontrolü ele geçirdiğini söyledi.Şu anda LHC'deki 5 yerleşim biriminin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunduğunu kaydeden Maroçko, bu bölgelerin ele geçirilmesinin ardından LHC'nin tamamında hakimiyetin Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde olacağının altını çizdi.Maroçko, Ukrayna ordusunun eylemleri nedeniyle tüm bu yerleşimlerde kritik düzeyde yıkımlar meydana geldiğini de ifade etti.
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ukrayna, donbass, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), sputnik, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, andrey maroçko
ukrayna, donbass, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), sputnik, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, andrey maroçko
Emekli yarbay Maroçko, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tamamen alınmasına ne kadar kaldığını açıkladı
Donbass'ta özel askeri harekat kapsamında yürütülen faaliyetlerde ciddi ilerleme kaydeden Rus ordusu, önemli bölgelerden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tamamında kontrolü sağlamaya çok yakın.
Emekli Lugansk Halk Milisleri Yarbayı Andrey Maroçko, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Ukrayna ordusundan tamamen arındırılmasına sadece 5 yerleşim birimi kaldığını belirtti.
Sputnik'e demeç veren Maroçko, Rus ordusunun geçen ay önemli ilerleme kaydettiğini ve LHC'nin idari sınırlarının büyük bölümünde kontrolü ele geçirdiğini söyledi.
Şu anda LHC'deki 5 yerleşim biriminin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunduğunu kaydeden Maroçko, bu bölgelerin ele geçirilmesinin ardından LHC'nin tamamında hakimiyetin Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde olacağının altını çizdi.
Maroçko, Ukrayna ordusunun eylemleri nedeniyle tüm bu yerleşimlerde kritik düzeyde yıkımlar meydana geldiğini de ifade etti.