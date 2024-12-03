Emekli Lugansk Halk Milisleri Yarbayı Andrey Maroçko, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Ukrayna ordusundan tamamen arındırılmasına sadece 5 yerleşim birimi kaldığını belirtti.



Sputnik'e demeç veren Maroçko, Rus ordusunun geçen ay önemli ilerleme kaydettiğini ve LHC'nin idari sınırlarının büyük bölümünde kontrolü ele geçirdiğini söyledi.



Şu anda LHC'deki 5 yerleşim biriminin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunduğunu kaydeden Maroçko, bu bölgelerin ele geçirilmesinin ardından LHC'nin tamamında hakimiyetin Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde olacağının altını çizdi.



Maroçko, Ukrayna ordusunun eylemleri nedeniyle tüm bu yerleşimlerde kritik düzeyde yıkımlar meydana geldiğini de ifade etti.