https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/cumhurbaskani-erdogan-irak-basbakani-sudani-ile-suriye-hakkinda-gorustu-1091120299.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Suriye hakkında görüştü: Türkiye'nin önceliklerini ele aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Suriye hakkında görüştü: Türkiye'nin önceliklerini ele aldı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonla görüştü. Görüşmede, Erdoğan, Suriye'nin birliğine, toprak bütünlüğüne önem verildiğini, bu konuda... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T17:06+0300

2024-12-03T17:06+0300

2024-12-03T17:11+0300

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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda yaptığı görüşmede Suriye konusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Eroğan'ın Suriye'nin birliğine ve toprak bütünlüğüne önem verildiğini kaydettiği görüşmede, Suriye rejiminin, durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini vurguladı.Türkiye'nin önceliklerini ele aldıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtti. Suriye'nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade eden Erdoğan, Suriye rejiminin, durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığının ve atacağının altını çizdi.

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suriye

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türkiye, suriye, irak, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı