https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/cumhurbaskani-erdogan-irak-basbakani-sudani-ile-suriye-hakkinda-gorustu-1091120299.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Suriye hakkında görüştü: Türkiye'nin önceliklerini ele aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Suriye hakkında görüştü: Türkiye'nin önceliklerini ele aldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonla görüştü. Görüşmede, Erdoğan, Suriye'nin birliğine, toprak bütünlüğüne önem verildiğini, bu konuda... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T17:06+0300
2024-12-03T17:06+0300
2024-12-03T17:11+0300
türkiye
türkiye
suriye
irak
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090784402_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0eacf579ce2a64ade1b0b69e7f6924d2.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda yaptığı görüşmede Suriye konusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Eroğan'ın Suriye'nin birliğine ve toprak bütünlüğüne önem verildiğini kaydettiği görüşmede, Suriye rejiminin, durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini vurguladı.Türkiye'nin önceliklerini ele aldıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtti. Suriye'nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade eden Erdoğan, Suriye rejiminin, durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığının ve atacağının altını çizdi.
türkiye
suriye
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090784402_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_36d353ab15e749222beb9dee8e522749.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, suriye, irak, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
türkiye, suriye, irak, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Suriye hakkında görüştü: Türkiye'nin önceliklerini ele aldı
17:06 03.12.2024 (güncellendi: 17:11 03.12.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonla görüştü. Görüşmede, Erdoğan, Suriye'nin birliğine, toprak bütünlüğüne önem verildiğini, bu konuda Irak'la aynı noktada olduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda yaptığı görüşmede Suriye konusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Eroğan'ın Suriye'nin birliğine ve toprak bütünlüğüne önem verildiğini kaydettiği görüşmede, Suriye rejiminin, durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin önceliklerini ele aldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtti. Suriye'nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade eden Erdoğan, Suriye rejiminin, durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığının ve atacağının altını çizdi.