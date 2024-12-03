https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bidenin-oglunu-affetmesinin-ardindan-karisiklik-devam-ediyor-o-zaman-julian-assange-da-affedilsin-1091087324.html
Biden'ın oğlunu affetmesinin ardından karışıklık devam ediyor: 'O zaman Julian Assange da affedilsin'
Biden'ın oğlunu affetmesinin ardından karışıklık devam ediyor: 'O zaman Julian Assange da affedilsin'
Sputnik Türkiye
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına katılanları affetmeye çağrıldı. ABD'li araştırmacı Mike Adams, Julian Assange ve... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T21:12+0300
2024-12-03T21:12+0300
2024-12-03T21:12+0300
dünya
abd
hunter biden
julian assange
edward snowden
hunter
joe biden
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091128772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1b90c0ba88346eee4377a2d9e0c518a8.jpg
ABD'li araştırmacı Mike Adams, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "6 Ocak tutukluları bugün kutlamalı çünkü Joe Biden'ın oğlu Hunter'a verdiği af, solcuların Trump'ı affetme konusunda yargılamasını engelledi" ifadelerini kullandı.Adams, aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti'nin, cezasını çoktan çekmiş olanların yanı sıra, ABD dışında yaşayan ve kendi ülkelerinde büyük hapis cezaları ile karşı karşıya olan Julian Assange ve Edward Snowden'ı da affetmesi gerektiğini belirtti. Biden, daha önce oğlu Hunter Biden için bir af kararnamesi imzaladığını ve bu kararın, Hunter'ın kovuşturulmasının adil olmadığına olan inancından kaynaklandığını söylemişti. Başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump ise, bu durumu adaletin kötüye kullanılması ve ihlali olarak değerlendirmişti.Hunter Biden'a yönelik olarak, özellikle silah bulundurma ile ilgili çeşitli ceza davaları gündemdeydi. İddialara göre, Hunter Biden uyuşturucu kullanırken silah satın alma hakkından mahrum bırakılmış, ancak Ekim 2018'de buna rağmen bir silah almış ve yasaklı maddelerin kullanımına devam ederken bu silahı bulundurmuştu.Başkan Biden yaz boyunca oğlunu affetme olasılığını reddetmişti. Fox News'un sayımına göre, Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, bu konuyu 8 Kasım'da olmak üzere altı kez gündeme getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/trump-brics-ulkelerini-yuzde-100-gumruk-vergisi-ile-tehdit-etmisti-boyle-bir-karar-en-cok-kimi-1091118406.html
hunter
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091128772_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_3cb091a861aefe355ae1fb666b3ab9d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, hunter biden, julian assange, edward snowden, hunter, joe biden, donald trump
abd, hunter biden, julian assange, edward snowden, hunter, joe biden, donald trump
Biden'ın oğlunu affetmesinin ardından karışıklık devam ediyor: 'O zaman Julian Assange da affedilsin'
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına katılanları affetmeye çağrıldı. ABD'li araştırmacı Mike Adams, Julian Assange ve Edward Snowden'ı da affedilmesi gerektiğini söyledi.
ABD'li araştırmacı Mike Adams, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "6 Ocak tutukluları bugün kutlamalı çünkü Joe Biden'ın oğlu Hunter'a verdiği af, solcuların Trump'ı affetme konusunda yargılamasını engelledi" ifadelerini kullandı.
Adams, aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti'nin, cezasını çoktan çekmiş olanların yanı sıra, ABD dışında yaşayan ve kendi ülkelerinde büyük hapis cezaları ile karşı karşıya olan Julian Assange ve Edward Snowden'ı da affetmesi gerektiğini belirtti.
Biden, daha önce oğlu Hunter Biden için bir af kararnamesi imzaladığını ve bu kararın, Hunter'ın kovuşturulmasının adil olmadığına olan inancından kaynaklandığını söylemişti. Başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump ise, bu durumu adaletin kötüye kullanılması ve ihlali olarak değerlendirmişti.
Hunter Biden'a yönelik olarak, özellikle silah bulundurma ile ilgili çeşitli ceza davaları gündemdeydi. İddialara göre, Hunter Biden uyuşturucu kullanırken silah satın alma hakkından mahrum bırakılmış, ancak Ekim 2018'de buna rağmen bir silah almış ve yasaklı maddelerin kullanımına devam ederken bu silahı bulundurmuştu.
Başkan Biden yaz boyunca oğlunu affetme olasılığını reddetmişti. Fox News'un sayımına göre, Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, bu konuyu 8 Kasım'da olmak üzere altı kez gündeme getirmişti.