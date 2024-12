https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/atomdaki-gizli-tehlike-asiri-c-vitamininin-tetikledigi-hastaliklara-dikkat-1091072369.html

'Atom'daki gizli tehlike: Aşırı C vitamininin tetiklediği hastalıklara dikkat

Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlü tutmak için en çok taze sıkılan karışık meyve suları nam-ı diğer 'atom' tercih ediliyor. İçerisinde portakal, nar, kivi, greyfurt gibi bir çok vitaminden zengin meyvelerin yer aldığı 'atomları' içerken dikkat edilmesi de gerekiyor. Atom içerken neden dikkatli olunmalı? Fazla meyve suyu tüketmek ne gibi zararlara neden olabilir? Fazla atom tüketimi hangi hastalıkları tetikler?'Diyabeti ve böbrek taşını tetikleyebilir'Atom meyve sularının C, A, E vitaminleri, potasyum ve folik asit gibi besin ögeleri bakımından zengin olduğunu ve bağışıklık sistemini desteklediğini belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri, Uzm. Dyt. Harika Özkaya Yurttadur, aşırı tüketiminin bazı sağlık risklerini de beraberinde getirdiğini vurguladı. Yurttadur şu noktalara dikkat çekti: 1 bardak meyve suyunda 7-8 porsiyon meyve tüketiliyor'1 su bardağı meyve suyunda sıvı formda olduğu için fark etmeden belki 7-8 porsiyon meyve tüketilebileceğine' dikkat çeken Yurttadur, "Çoğunlukla önerimiz hem bağırsak sağlığı için hem kan şekeri kontrolü için hem de daha rahat porsiyon kontrolü için meyvenin posası (lif) ile beraber tüketimi. Sağlıklı bir birey günde 200 ml atom meyve suyu tüketebilir, bu miktar günlük C vitamini alımı için yeterlidir. Ancak diyabet, insülin direnci, böbrek hastalıkları gibi sağlık sorunları olan kişilerin meyve suyu yerine belirli porsiyonlarda meyve tüketmeleri tavsiye edilmektedir." diye konuştu. Bu püf noktalarına dikkat Atom meyve sularının özellikle antioksidan etki gösteren besin ögeleri sayesinde enfeksiyonlara karşı koruma sağlamada yararlarından bahseden Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Öğr. Gör. Hatice Nurseda Hatunoğlu, "Bir kupa yaklaşık 240 ml atom meyve suyu, kullanılan meyvelerin çeşidine bağlı olarak değişmekle birlikte, genellikle 50 - 150 mg arası C vitamini içerebilir ve günlük gereksinmenin en az yüzde 70’ini karşılayabilir" dedi. Ama atom meyve sularının aşırı tüketimi durumunda karşılaşılabilecek potansiyel sağlık risklerine de dikkat çeken Hatunoğlu şu bilgileri paylaştı: Aşırı C vitamini böbrek taşı oluşturabilir vurgusuAtom meyve sularının, özellikle portakal, limon, greyfurt gibi asidik meyveler ile yapıldığında, düşük pH değerine sahip olduklarını ifade eden Hatunoğlu, “Bu asidik ortam, diş minesi üzerinde olumsuz etki gösterebilir. Ayrıca yüksek miktarda asidik meyve suyu tüketmek, mide asidini artırabilir ve reflü ortaya çıkabilir. Bazı meyve suları, özellikle nar, ananas ve kivi gibi meyvelerden yapılanlar, bireylerde kaşıntı, döküntü, şişlik gibi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ayrıca aşırı C vitamini alımı oksalat maddesinin vücutta birikmesine ve böbrek taşı oluşumuna neden olabilir.” diye konuştu. .

