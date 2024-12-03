https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/atomdaki-gizli-tehlike-asiri-c-vitamininin-tetikledigi-hastaliklara-dikkat-1091072369.html
'Atom'daki gizli tehlike: Aşırı C vitamininin tetiklediği hastalıklara dikkat
'Atom'daki gizli tehlike: Aşırı C vitamininin tetiklediği hastalıklara dikkat
Sputnik Türkiye
Kış aylarının vazgeçilmezi olan 'atom meyve' sularına dikkat çeken uzmanlar, bağışıklığı güçlendiren bu içeceklerin fazla kullanılması durumunda sağlık... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T13:50+0300
2024-12-03T13:50+0300
2024-12-03T13:50+0300
sağlik
meyve suyu
atom meyve suyu
portakal
kivi
c vitamini
bağışıklık
bağışıklık sistemi
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Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlü tutmak için en çok taze sıkılan karışık meyve suları nam-ı diğer 'atom' tercih ediliyor. İçerisinde portakal, nar, kivi, greyfurt gibi bir çok vitaminden zengin meyvelerin yer aldığı 'atomları' içerken dikkat edilmesi de gerekiyor. Atom içerken neden dikkatli olunmalı? Fazla meyve suyu tüketmek ne gibi zararlara neden olabilir? Fazla atom tüketimi hangi hastalıkları tetikler?'Diyabeti ve böbrek taşını tetikleyebilir'Atom meyve sularının C, A, E vitaminleri, potasyum ve folik asit gibi besin ögeleri bakımından zengin olduğunu ve bağışıklık sistemini desteklediğini belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri, Uzm. Dyt. Harika Özkaya Yurttadur, aşırı tüketiminin bazı sağlık risklerini de beraberinde getirdiğini vurguladı. Yurttadur şu noktalara dikkat çekti: 1 bardak meyve suyunda 7-8 porsiyon meyve tüketiliyor'1 su bardağı meyve suyunda sıvı formda olduğu için fark etmeden belki 7-8 porsiyon meyve tüketilebileceğine' dikkat çeken Yurttadur, "Çoğunlukla önerimiz hem bağırsak sağlığı için hem kan şekeri kontrolü için hem de daha rahat porsiyon kontrolü için meyvenin posası (lif) ile beraber tüketimi. Sağlıklı bir birey günde 200 ml atom meyve suyu tüketebilir, bu miktar günlük C vitamini alımı için yeterlidir. Ancak diyabet, insülin direnci, böbrek hastalıkları gibi sağlık sorunları olan kişilerin meyve suyu yerine belirli porsiyonlarda meyve tüketmeleri tavsiye edilmektedir." diye konuştu. Bu püf noktalarına dikkat Atom meyve sularının özellikle antioksidan etki gösteren besin ögeleri sayesinde enfeksiyonlara karşı koruma sağlamada yararlarından bahseden Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Öğr. Gör. Hatice Nurseda Hatunoğlu, "Bir kupa yaklaşık 240 ml atom meyve suyu, kullanılan meyvelerin çeşidine bağlı olarak değişmekle birlikte, genellikle 50 - 150 mg arası C vitamini içerebilir ve günlük gereksinmenin en az yüzde 70’ini karşılayabilir" dedi. Ama atom meyve sularının aşırı tüketimi durumunda karşılaşılabilecek potansiyel sağlık risklerine de dikkat çeken Hatunoğlu şu bilgileri paylaştı: Aşırı C vitamini böbrek taşı oluşturabilir vurgusuAtom meyve sularının, özellikle portakal, limon, greyfurt gibi asidik meyveler ile yapıldığında, düşük pH değerine sahip olduklarını ifade eden Hatunoğlu, “Bu asidik ortam, diş minesi üzerinde olumsuz etki gösterebilir. Ayrıca yüksek miktarda asidik meyve suyu tüketmek, mide asidini artırabilir ve reflü ortaya çıkabilir. Bazı meyve suları, özellikle nar, ananas ve kivi gibi meyvelerden yapılanlar, bireylerde kaşıntı, döküntü, şişlik gibi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ayrıca aşırı C vitamini alımı oksalat maddesinin vücutta birikmesine ve böbrek taşı oluşumuna neden olabilir.” diye konuştu. .
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/hasta-olmamak-icin-10-altin-kurala-dikkat-ani-hava-degisikliklerinde-ne-yapilmali-gizli-mikrop-1091074056.html
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atom meyve suyu, atom meyve suyu zararlı mı, atom meyve suyu nedir, atom içilir mi, atomun zararları, atomun yararları, atom içinde ne var, atom diyabet, atom şeker hastalığı yapar mı, atom böbrek taşı yapar mı, günde kaç bardak meyve suyu içilir,
atom meyve suyu, atom meyve suyu zararlı mı, atom meyve suyu nedir, atom içilir mi, atomun zararları, atomun yararları, atom içinde ne var, atom diyabet, atom şeker hastalığı yapar mı, atom böbrek taşı yapar mı, günde kaç bardak meyve suyu içilir,
'Atom'daki gizli tehlike: Aşırı C vitamininin tetiklediği hastalıklara dikkat
Özel
Kış aylarının vazgeçilmezi olan 'atom meyve' sularına dikkat çeken uzmanlar, bağışıklığı güçlendiren bu içeceklerin fazla kullanılması durumunda sağlık sorunlarına da neden olabileceğinin altını çizdiler.
Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlü tutmak için en çok taze sıkılan karışık meyve suları nam-ı diğer 'atom' tercih ediliyor. İçerisinde portakal, nar, kivi, greyfurt gibi bir çok vitaminden zengin meyvelerin yer aldığı 'atomları' içerken dikkat edilmesi de gerekiyor. Atom içerken neden dikkatli olunmalı? Fazla meyve suyu tüketmek ne gibi zararlara neden olabilir? Fazla atom tüketimi hangi hastalıkları tetikler?
'Diyabeti ve böbrek taşını tetikleyebilir'
Atom meyve sularının C, A, E vitaminleri, potasyum ve folik asit gibi besin ögeleri bakımından zengin olduğunu ve bağışıklık sistemini desteklediğini belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri, Uzm. Dyt. Harika Özkaya Yurttadur, aşırı tüketiminin bazı sağlık risklerini de beraberinde getirdiğini vurguladı. Yurttadur şu noktalara dikkat çekti:
Meyve suları yüksek miktarda doğal şeker olan fruktoz içerir ve bu şeker hızla kana karışarak kan şekerini yükseltebilir. Bu durum uzun vadede insülin direnci ve tip 2 DM riskini artırabilir. Ayrıca fazla tüketim karaciğer yağlanmasına ve aşırı kalori alımına bağlı olarak kilo artışına neden olabilir. Meyve suları sıkılırken posanın büyük bir kısmı atıldığı için aynı zamanda düşük posa alımı kabızlık ve kan şekeri kontrolü sorunlarına yol açabilir. Bunun yanında aşırı C vitamini alımı oksalat birikimine ve böbrek taşı oluşumuna sebep olabilir. Asidik meyve suları diş minesine zarar verebilir ve mide asidini arttırarak reflüye yol açabilir.
1 bardak meyve suyunda 7-8 porsiyon meyve tüketiliyor
'1 su bardağı meyve suyunda sıvı formda olduğu için fark etmeden belki 7-8 porsiyon meyve tüketilebileceğine' dikkat çeken Yurttadur, "Çoğunlukla önerimiz hem bağırsak sağlığı için hem kan şekeri kontrolü için hem de daha rahat porsiyon kontrolü için meyvenin posası (lif) ile beraber tüketimi. Sağlıklı bir birey günde 200 ml atom meyve suyu tüketebilir, bu miktar günlük C vitamini alımı için yeterlidir. Ancak diyabet, insülin direnci, böbrek hastalıkları gibi sağlık sorunları olan kişilerin meyve suyu yerine belirli porsiyonlarda meyve tüketmeleri tavsiye edilmektedir." diye konuştu.
Bu püf noktalarına dikkat
Atom meyve sularının özellikle antioksidan etki gösteren besin ögeleri sayesinde enfeksiyonlara karşı koruma sağlamada yararlarından bahseden Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Öğr. Gör. Hatice Nurseda Hatunoğlu, "Bir kupa yaklaşık 240 ml atom meyve suyu, kullanılan meyvelerin çeşidine bağlı olarak değişmekle birlikte, genellikle 50 - 150 mg arası C vitamini içerebilir ve günlük gereksinmenin en az yüzde 70’ini karşılayabilir" dedi.
Ama atom meyve sularının aşırı tüketimi durumunda karşılaşılabilecek potansiyel sağlık risklerine de dikkat çeken Hatunoğlu şu bilgileri paylaştı:
“Meyve suları, yüksek miktarda doğal bir şeker olan fruktozu içerir ve fruktoz basit bir şeker olduğu için hızla kana karışarak kan şekerini yükseltebilir. Bu durum, insülin direnci riskini arttırarak uzun vadede tip 2 diyabet riskini de etkileyebilir. Aşırı enerji ve şeker alımı, ağırlık kazanımına neden olabilir. Meyve sularında yüksek miktarda fruktoz bulunduğu için yüksek miktarda tüketimi karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Meyve sularında, meyvenin kendisine kıyasla posa içeriği düşüktür. Posanın ise kabızlığı önlemede ve kan şekeri kontrolünü sağlamada önemli işlevleri mevcuttur.”
Aşırı C vitamini böbrek taşı oluşturabilir vurgusu
Atom meyve sularının, özellikle portakal, limon, greyfurt gibi asidik meyveler ile yapıldığında, düşük pH değerine sahip olduklarını ifade eden Hatunoğlu, “Bu asidik ortam, diş minesi üzerinde olumsuz etki gösterebilir. Ayrıca yüksek miktarda asidik meyve suyu tüketmek, mide asidini artırabilir ve reflü ortaya çıkabilir. Bazı meyve suları, özellikle nar, ananas ve kivi gibi meyvelerden yapılanlar, bireylerde kaşıntı, döküntü, şişlik gibi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ayrıca aşırı C vitamini alımı oksalat maddesinin vücutta birikmesine ve böbrek taşı oluşumuna neden olabilir.” diye konuştu.