https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/supermarkete-giren-ayi-calisana-saldirdi-et-reyonunu-iki-gun-boyunca-yagmaladi-1091059801.html
Süpermarkete giren ayı çalışana saldırdı, et reyonunu iki gün boyunca yağmaladı
Süpermarkete giren ayı çalışana saldırdı, et reyonunu iki gün boyunca yağmaladı
Sputnik Türkiye
Japonya'nın kuzeydoğusundaki bir süpermarkete girip şarküteri reyonunda iki gün kalan ayı, kurulan tuzağa düşerek iğneyle uyutuldu. 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T12:32+0300
2024-12-02T12:32+0300
2024-12-02T12:32+0300
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asya & pasifik
japonya
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Japonya'nın Akita şehrindeki bir süpermarkete giren bir ayı, iki gün boyunca marketin şarküteri reyonunda sefasını sürdü. Polis, cumartesi günü bir süpermarkete giren ayının 47 yaşındaki bir çalışana saldırdığını ve çalışanın hafif kafa travması geçirdiğini bildirdi. İki günün ardından yakalanan ayının iğneyle uyutulduğu belirtildi.Yakalanması iki gün süren ayının bu süre zarfında et reyonunu yağmaladığı ve raflara zarar verdiği duyuruldu. 30 Kasım sabahı markete ayının girmesiyle acilen boşaltılan işyeri, müşteri girişine kapatıldı.Şarküteri reyonuna yöneldiği anlaşılan ayının yerini tespit etmek için kameralı dron gönderilmeye çalışıldı ancak başarısız olundu. Bunun üzerime emniyet güçleri, ayıyı yakalamak amacıyla mağazanın çeşitli yerlerine sensörlü tuzak kutular yerleştirdi ve ayı bu sabah yerel saatle 04:00 sularında depo bölümünde tuzağa düştü. Yetkililer, ayının süpermarketten çıkarıldıktan sonra iğneyle uyutulduğunu bildirdi. Ülkede ayı saldırıları vakaları geçen sene rekor sayıya ulaşmıştı, bu yıl eyaletteki ayı saldırılarının sayısının normalden daha yüksek olduğu söyleniyor. NHK'ye göre, Japonya ayrıca Mart ayında sona eren mali yılda ayı saldırıları sonucu en fazla yaralanma veya mal hasarı sayısını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230503/kosucuyu-olduren-ayiya-idam-talebi-hayvan-haklari-savunuculari-harekete-gecti-karar-askiya-alindi--1070531543.html
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asya & pasifik, japonya, nhk, ayı saldırısı, ayı saldırısı, ayı, süpermarket
asya & pasifik, japonya, nhk, ayı saldırısı, ayı saldırısı, ayı, süpermarket
Süpermarkete giren ayı çalışana saldırdı, et reyonunu iki gün boyunca yağmaladı
Japonya'nın kuzeydoğusundaki bir süpermarkete girip şarküteri reyonunda iki gün kalan ayı, kurulan tuzağa düşerek iğneyle uyutuldu.
Japonya'nın Akita şehrindeki bir süpermarkete giren bir ayı, iki gün boyunca marketin şarküteri reyonunda sefasını sürdü. Polis, cumartesi günü bir süpermarkete giren ayının 47 yaşındaki bir çalışana saldırdığını ve çalışanın hafif kafa travması geçirdiğini bildirdi. İki günün ardından yakalanan ayının iğneyle uyutulduğu belirtildi.
Yakalanması iki gün süren ayının bu süre zarfında et reyonunu yağmaladığı ve raflara zarar verdiği duyuruldu. 30 Kasım sabahı markete ayının girmesiyle acilen boşaltılan işyeri, müşteri girişine kapatıldı.
Şarküteri reyonuna yöneldiği anlaşılan ayının yerini tespit etmek için kameralı dron gönderilmeye çalışıldı ancak başarısız olundu. Bunun üzerime emniyet güçleri, ayıyı yakalamak amacıyla mağazanın çeşitli yerlerine sensörlü tuzak kutular yerleştirdi ve ayı bu sabah yerel saatle 04:00 sularında depo bölümünde tuzağa düştü.
Yetkililer, ayının süpermarketten çıkarıldıktan sonra iğneyle uyutulduğunu bildirdi.
Ülkede ayı saldırıları vakaları geçen sene rekor sayıya ulaşmıştı, bu yıl eyaletteki ayı saldırılarının sayısının normalden daha yüksek olduğu söyleniyor. NHK'ye göre, Japonya ayrıca Mart ayında sona eren mali yılda ayı saldırıları sonucu en fazla yaralanma veya mal hasarı sayısını kaydetti.