https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/sagirlarin-gundelik-hayatinin-bilinmeyenleri-ambulansi-nasil-cagiriyor-sikayetlerini-nasil-1091020556.html

Sağırların gündelik hayatının bilinmeyenleri: Ambulansı nasıl çağırıyor, şikayetlerini nasıl anlatıyorlar?

Sağırların gündelik hayatının bilinmeyenleri: Ambulansı nasıl çağırıyor, şikayetlerini nasıl anlatıyorlar?

Sputnik Türkiye

İşitme engellilerin gündelik hayatta maruz kaldıkları birçok zorluk var ancak özellikle sosyal hizmetler konusunda önlerinde engel kalmaması adına çok sayıda... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T17:36+0300

2024-12-02T17:36+0300

2024-12-02T17:36+0300

sağlik

sağırlık

işaret dili

işaret dili

neslihan kurt

şahin karabulut

işitme engelli

işitme engelli

işaret dili çevirmenliği

sağır

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Türkiye'de yaklaşık 180 bin kişi işitme engelli. Gündelik hayattan, eğitim ve sağlık hizmetlerine kadar işitme engellileri bekleyen bir dizi zorluk var. Televizyonlarda işitme engelliler için yapılan çeviriler yetersiz. Sağlık hizmetleri bakımından ise yeni düzenlemelerle eksikler giderilmeye çalışılıyor. İşaret dili çevirmenliği yapan Neslihan Kurt ve Şahin Karabulut, işitme engellilerin gündelik hayatına dair zorluklarını anlattı.'Sohbet programlarındaki çeviri yetersiz'Televizyon, sağırların hayatında da büyük bir yer kaplıyor ancak çeviriler henüz yetersiz. Neslihan Kurt, "Sağırların televizyon alışkanlıkları aslında oldukça fazla, özellikle orta yaş üstü sağırlarda. Maalesef çeviriler yeterince karşılanmıyor. RTÜK bununla ilgili çok güzel bir adım attı ama maalesef az sayıda kanal dışında uyan yok. Ayrıca sadece haberlerde yer veriliyor. Reality showlarda, farklı konularda sohbet edilen programlarda hala yok bunlardan eksik kalıyorlar maalesef" dedi.'Kapı çaldığını zil değil ışık haber veriyor'Neslihan Kurt, sağırların gündelik hayatına dair kapı zili detayını da anlattı:'Deprem ülkesiyiz, göçük altındakilerle nasıl iletişim kurulacak?'Hiç şüphesiz gündelik hayat kadar acil durumlar da işitme engelliler için risk faktörü. Olası bir deprem durumunda yine işaret dili çevirmenlerine büyük görev düşüyor. Kurt, sağırlar için en büyük sıkıntının iletişim yetersizliği olduğunu söyledi:Sağırlar ambulansı nasıl arıyor? 'Engelsiz 112 uygulamasını indirin'Şahin Karabulut "Acil durumlar, özellikle sağırlar için büyük bir zorluk teşkil edebiliyor çünkü geleneksel çağrı sistemleri, genellikle sesli iletişim gerektiriyor. Bu da işitme engelli bireyler için büyük bir erişilebilirlik engeli oluşturuyor. Ancak 2018 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde tarihi bir adım atarak İngilizce, Rusça, Arapça, Almanca ve İşaret Dili olmak üzere 5 farklı dilde acil çağrı hizmeti sunmaya başladı. Bu yenilik, sağır topluluğu için devrim niteliğinde bir gelişme oldu çünkü sağırlar, bu hizmetle artık kendi dillerinde ve daha hızlı şekilde acil durum ekiplerine ulaşabiliyor" dedi ve sağırların Engelsiz 112 uygulamasını indirmesi gerektiğini söyledi:Sosyal medyada işaret diliİşitme engelliler için oluşturulan sosyal medya hesapları da sağırların hem sosyal hayata daha rahat adapte olmasını sağlıyor hem de televizyonun eksik kaldığı noktalarda çeviri ile haber sunumu yapıyor. Şahin Karabulut çevirmenlik yaptığı uygulamaları anlattı ve içeriklerinden bahsetti:İşaret dili öğrenmek kolay mı? İşaret dili öğrenmede hem vücut dili hem de görsel algı kritik önem taşıyor. Karabulut "İşaret dili öğrenmenin zorluğu, diğer dillerde olduğu gibi kişisel tercihlere, dil öğrenme deneyimine ve kullanılan yöntemlere bağlı olarak değişebilir. İşaret dili, görsel-uzamsal bir dil olduğu için sadece eller değil, aynı zamanda ellerin hareketleri ve mimikler de aynı anda aktif olarak kullanılır. Bu da öğrenme sürecinde görsel algıyı ve beden dilini doğru kullanma becerisini geliştirmenizi gerektirir. Türk İşaret Dili'nin Türkçeden türediği yönündeki yaygın bir anlayış vardır. Türk İşaret Dili, Türkçeden etkilenmiş olsa da dilsel yapısı, kuralları ve dil bilgisi tamamen farklıdır. İşaret Dili'nin kendine ait deyimleri, mecaz anlamları ve özgün ifade biçimleri vardır. Bu deyimler ve ifadeler, sağır topluluğunun kültürel değerlerini, tarihini ve yaşam biçimini yansıtır. İşaret Dili öğrenmek isteyenler için, bu dilin yalnızca kelimelerini öğrenmek değil, aynı zamanda kültürünü ve topluluğun yaşam tarzını anlamak da büyük önem taşır." dedi.İşaret dilinde çevirisi en zor olan şey ne?Neslihan Kurt çeviride en zor kısmın deyimler olduğunu söyledi ve "Bana öyle geliyor ki tekerleme deyimler diye düşünüyorum. Çünkü anlamını veremediğiniz şeylerin karşı tarafın anlaması çok zor" dedi.CODA ne demek?İşaret dili çevirmeni Neslihan Kurt'un hem anne hem babası sağır. Bu sebeple de ilk öğrendiği dil işaret dili oldu. Kurt, bu süreci şu şekilde anlattı:Anne ve babası sağır olan işaret dili çevirmeni Şahin Karabulut da doğar doğmaz işaret dili ile tanıştı:Sağır ve işitme engelli farkı nedir?Sağır kelimesini kullanan da var, işitme engelli diyen de. İşitme engelli ve sağır kelimeleri birbirinin yerine kullanılsa da aslında aralarında fark var. Karabulut o farkı şu şekilde özetliyor:

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2024

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

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