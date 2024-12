Sağırların gündelik hayatının bilinmeyenleri: Ambulansı nasıl çağırıyor, şikayetlerini nasıl anlatıyorlar?

"Hayatlarının aslında en büyük zorlukları iletişimsizlik. Aslında bun hepimiz yaşıyoruz. Dilini bilmediğimiz bir ülkeye gittiğimizde iletişim kuramadığımızda çok büyük zorluk çekiyoruz. Sağır ve İşitme Engellilerin kendi ülkelerinde iletişim kuramaması daha da zor bir durum. Mesela biz bir deprem ülkesiyiz ve her an her şey olabilir diye tetikteyiz, deprem olduğunda acaba göçük altındakilerle nasıl iletişim sağlayacaklar, çok rahatsızısınız ve yalnızsınız hastaneye gittiğinizde doktorla nasıl iletişim kuracaksınız, televizyonunuz açık bir tartışma programı var ama anlamıyorsunuz gibi böyle örnekler çoğaltılabilir."