https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/filipinlerde-koruma-altindaki-deniz-kaplumbagasini-pisirip-yiyen-3-kisi-oldu-32si-zehirlendi--1091071611.html
Filipinler'de koruma altındaki deniz kaplumbağasını pişirip yiyen 3 kişi öldü, 32'si zehirlendi
Filipinler'de koruma altındaki deniz kaplumbağasını pişirip yiyen 3 kişi öldü, 32'si zehirlendi
Sputnik Türkiye
Filipinler'in Maguindanao del Norte eyaletinde meydana gelen olayda, bölgede nadir bulunan ve koruma altında olan deniz kaplumbağasını pişirip yiyenlerden 3... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T16:55+0300
2024-12-02T16:55+0300
2024-12-02T16:55+0300
yaşam
filipinler
gıda zehirlenmesi
toplu gıda zehirlenmesi
deniz kaplumbağası
zehirlenme
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Filipinler'de Kasım ayının son haftasında meydana gelen olayda, yerli Teduray halkından düzinelerce kişi deniz kaplumbağasını, 'adobo' adı verilen Filipinler'e özgü bir çeşit güveç yaparak yedi. Nadir bir tür olduğu için koruma altındaki deniz kaplumbağasını tüketenlerde çene kilitlenmesi, kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi zehirlenme belirtileri başladı.Hastaneye gidenlerden 3 kişi hayatını kaybederken 32 kişi zehirlenme tedavisi gördü. Yerel basına açıklama yapan yerel yönetim Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Ofisi (MDRRMO), kaplumbağaların kirlenmiş algleri tükettiğini vurgulayıp deniz canlısı sağlıklı bile görünse pişirip yendiğinde zehirli olabileceğini ifade etti. Filipinler'in çevre koruma yasaları uyarınca deniz kaplumbağalarını avlamak ya da tüketmek yasa dışı olsa da deniz canlıları, bazı topluluklarda geleneksel bir lezzet olarak yenmeye devam ediyor. Aynı yemekten tüketen evcil köpekler ve kediler de yaşamlarını yitirdi. 2013 yılında Filipinler'in Doğu Samar Eyaletinde 68 kişi, köylerinin yakınında bulunan bir deniz kaplumbağasını tükettikten sonra hastalandı ve dördü öldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/gida-zehirlenmelerine-karsi-uyari-et-sut-ve-salatalardan-bulasiyor-1085147430.html
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filipinler, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi, deniz kaplumbağası, zehirlenme, toplu zehirlenme
filipinler, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi, deniz kaplumbağası, zehirlenme, toplu zehirlenme
Filipinler'de koruma altındaki deniz kaplumbağasını pişirip yiyen 3 kişi öldü, 32'si zehirlendi
Filipinler'in Maguindanao del Norte eyaletinde meydana gelen olayda, bölgede nadir bulunan ve koruma altında olan deniz kaplumbağasını pişirip yiyenlerden 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, olayı soruştururken aynı yemekten verilen evcil köpek ve kediler de öldü.
Filipinler'de Kasım ayının son haftasında meydana gelen olayda, yerli Teduray halkından düzinelerce kişi deniz kaplumbağasını, 'adobo' adı verilen Filipinler'e özgü bir çeşit güveç yaparak yedi. Nadir bir tür olduğu için koruma altındaki deniz kaplumbağasını tüketenlerde çene kilitlenmesi, kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi zehirlenme belirtileri başladı.
Hastaneye gidenlerden 3 kişi hayatını kaybederken 32 kişi zehirlenme tedavisi gördü. Yerel basına açıklama yapan yerel yönetim Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Ofisi (MDRRMO), kaplumbağaların kirlenmiş algleri tükettiğini vurgulayıp deniz canlısı sağlıklı bile görünse pişirip yendiğinde zehirli olabileceğini ifade etti.
Filipinler'in çevre koruma yasaları uyarınca deniz kaplumbağalarını avlamak ya da tüketmek yasa dışı olsa da deniz canlıları, bazı topluluklarda geleneksel bir lezzet olarak yenmeye devam ediyor. Aynı yemekten tüketen evcil köpekler ve kediler de yaşamlarını yitirdi.
2013 yılında Filipinler'in Doğu Samar Eyaletinde 68 kişi, köylerinin yakınında bulunan bir deniz kaplumbağasını tükettikten sonra hastalandı ve dördü öldü.