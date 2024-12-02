https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/filipinlerde-koruma-altindaki-deniz-kaplumbagasini-pisirip-yiyen-3-kisi-oldu-32si-zehirlendi--1091071611.html

Filipinler'de koruma altındaki deniz kaplumbağasını pişirip yiyen 3 kişi öldü, 32'si zehirlendi

Filipinler'de koruma altındaki deniz kaplumbağasını pişirip yiyen 3 kişi öldü, 32'si zehirlendi

Sputnik Türkiye

Filipinler'in Maguindanao del Norte eyaletinde meydana gelen olayda, bölgede nadir bulunan ve koruma altında olan deniz kaplumbağasını pişirip yiyenlerden 3... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T16:55+0300

2024-12-02T16:55+0300

2024-12-02T16:55+0300

yaşam

filipinler

gıda zehirlenmesi

toplu gıda zehirlenmesi

deniz kaplumbağası

zehirlenme

toplu zehirlenme

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Filipinler'de Kasım ayının son haftasında meydana gelen olayda, yerli Teduray halkından düzinelerce kişi deniz kaplumbağasını, 'adobo' adı verilen Filipinler'e özgü bir çeşit güveç yaparak yedi. Nadir bir tür olduğu için koruma altındaki deniz kaplumbağasını tüketenlerde çene kilitlenmesi, kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi zehirlenme belirtileri başladı.Hastaneye gidenlerden 3 kişi hayatını kaybederken 32 kişi zehirlenme tedavisi gördü. Yerel basına açıklama yapan yerel yönetim Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Ofisi (MDRRMO), kaplumbağaların kirlenmiş algleri tükettiğini vurgulayıp deniz canlısı sağlıklı bile görünse pişirip yendiğinde zehirli olabileceğini ifade etti. Filipinler'in çevre koruma yasaları uyarınca deniz kaplumbağalarını avlamak ya da tüketmek yasa dışı olsa da deniz canlıları, bazı topluluklarda geleneksel bir lezzet olarak yenmeye devam ediyor. Aynı yemekten tüketen evcil köpekler ve kediler de yaşamlarını yitirdi. 2013 yılında Filipinler'in Doğu Samar Eyaletinde 68 kişi, köylerinin yakınında bulunan bir deniz kaplumbağasını tükettikten sonra hastalandı ve dördü öldü.

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filipinler, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi, deniz kaplumbağası, zehirlenme, toplu zehirlenme