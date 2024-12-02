https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/belcika-seks-isciligi-tamamen-yasallastirdi-calisanlar-musteri-reddetme-dogum-izni-ve-emeklilik-1091050830.html
Belçika, seks işçiliği tamamen yasallaştırdı: Çalışanlar müşteri reddetme, doğum izni ve emeklilik hakkına sahip olacak
Belçika, seks işçiliği tamamen yasallaştırdı: Çalışanlar müşteri reddetme, doğum izni ve emeklilik hakkına sahip olacak
Sputnik Türkiye
Belçika, seks işçilerinin çalışma sözleşmesi imzalayarak hastalık izni, doğum izni ve emeklilik hakkı kazanmasına izin veren ilk ülke oldu. Yeni yasa, seks... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T10:36+0300
2024-12-02T10:36+0300
2024-12-02T10:36+0300
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Belçika, Pazar günü yürürlüğe giren yeni bir yasayla seks işçilerinin resmi çalışma sözleşmeleri yapmasına izin veren ilk ülke olarak tarihe geçti. Bu yasayla seks işçileri, hastalık izni, doğum izni, emeklilik ve yıllık tatil gibi sosyal güvence haklarından yararlanabilecek. Ayrıca, işçilerin müşterileri reddetme, bir eylemin koşullarını belirleme ve istedikleri zaman eylemi durdurma hakları da yasal olarak garanti altına alındı.Yasa, Mayıs ayında Belçika Parlamentosu tarafından kabul edilmişti ancak resmen bu hafta yürürlüğe girdi. Belçikalı seks işçileri sendikası UTSOPI üyesi Mel Meliciousss, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Şu an çok gururlu bir Belçikalı seks işçisiyim. Bu yasa sektörde çalışanları daha güvende hissettirecek ve sektöre yeni girenler de haklarını bilecek,” dedi.Bazı mesleklerde çalışanlar hizmetlere ulaşamıyorduBelçika’da cinsel hizmet sunmak veya almak daha önce de yasadışı değildi. Ancak eski yasalar, genelevler ve sektörü destekleyen üçüncü şahıslara — örneğin ev sahipleri, şoförler veya bankacılar — yönelik suçlamalar içeriyordu. 2022’de yapılan bir yasa değişikliğiyle seks işçiliği tamamen suç olmaktan çıkarılmış ve 'fuhuş aracılığı' tanımı daraltılarak işçilerin bankacı veya muhasebeci gibi hizmetlere erişiminin engellenmesi önlenmişti.Yeni yasa, seks işçilerine diğer mesleklerdeki çalışanlarla eşdeğer haklar tanıyor. Bunlar arasında emeklilik, işsizlik maaşı, sağlık sigortası, aile yardımları, yıllık izin ve doğum izni gibi haklar bulunuyor. Ayrıca, işverenlerin, çalışanları müşteri reddettikleri ya da belirli bir hizmeti sunmayı reddettikleri için işten çıkarması yasaklandı. İşverenlerin ise temiz ve güvenli bir çalışma ortamı sağlama ve mekânlara panik butonu yerleştirme zorunluluğu getirildi.Birkaç ülkede de seks işçiliği yasallaştırıldıUTSOPI sendikası, yasa öncesinde seks işçilerinin hamilelik dönemlerinde veya emeklilik yaşının ötesinde çalışmaya mecbur kaldığını belirtti. Sendikadan yapılan açıklamada, “Bu yasa, seks işçilerine yasal ayrımcılığı sona erdirerek tam anlamıyla bir iş sözleşmesi yapma hakkı tanıyor,” denildi.Ancak bu haklar, yalnızca bir iş sözleşmesi imzalayan seks işçilerine tanınıyor. Serbest çalışan seks işçileri veya pornografi ve striptizle uğraşan kişiler yeni yasadan yararlanamıyor.Belçika, seks işçiliğini suç olmaktan çıkaran birkaç ülkeden biri. Yeni Zelanda, Hollanda ve Avustralya’nın bazı bölgeleri de seks işçiliğini yasallaştırmış durumda ancak Belçika’nın sağladığı kapsamlı sosyal güvenceler konusunda şu an tek örnek olduğu belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220111/ispanyada-hukumet-seks-isciligini-ortadan-kaldirmayi-vadetti-1052637529.html
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fuhuş, belçika, belçika parlamentosu, işçi partisi (hollanda), avrupa, eskort, eskort, kadın, yasa, emeklilik
Belçika, seks işçiliği tamamen yasallaştırdı: Çalışanlar müşteri reddetme, doğum izni ve emeklilik hakkına sahip olacak
Belçika, seks işçilerinin çalışma sözleşmesi imzalayarak hastalık izni, doğum izni ve emeklilik hakkı kazanmasına izin veren ilk ülke oldu. Yeni yasa, seks işçilerine geniş kapsamlı yasal ve sosyal haklar sağlıyor.
Belçika, Pazar günü yürürlüğe giren yeni bir yasayla seks işçilerinin resmi çalışma sözleşmeleri yapmasına izin veren ilk ülke olarak tarihe geçti. Bu yasayla seks işçileri, hastalık izni, doğum izni, emeklilik ve yıllık tatil gibi sosyal güvence haklarından yararlanabilecek. Ayrıca, işçilerin müşterileri reddetme, bir eylemin koşullarını belirleme ve istedikleri zaman eylemi durdurma hakları da yasal olarak garanti altına alındı.
Yasa, Mayıs ayında Belçika Parlamentosu tarafından kabul edilmişti ancak resmen bu hafta yürürlüğe girdi. Belçikalı seks işçileri sendikası UTSOPI üyesi Mel Meliciousss, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Şu an çok gururlu bir Belçikalı seks işçisiyim. Bu yasa sektörde çalışanları daha güvende hissettirecek ve sektöre yeni girenler de haklarını bilecek,” dedi.
Bazı mesleklerde çalışanlar hizmetlere ulaşamıyordu
Belçika’da cinsel hizmet sunmak veya almak daha önce de yasadışı değildi. Ancak eski yasalar, genelevler ve sektörü destekleyen üçüncü şahıslara — örneğin ev sahipleri, şoförler veya bankacılar — yönelik suçlamalar içeriyordu. 2022’de yapılan bir yasa değişikliğiyle seks işçiliği tamamen suç olmaktan çıkarılmış ve 'fuhuş aracılığı' tanımı daraltılarak işçilerin bankacı veya muhasebeci gibi hizmetlere erişiminin engellenmesi önlenmişti.
Yeni yasa, seks işçilerine diğer mesleklerdeki çalışanlarla eşdeğer haklar tanıyor. Bunlar arasında emeklilik, işsizlik maaşı, sağlık sigortası, aile yardımları, yıllık izin ve doğum izni gibi haklar bulunuyor.
Ayrıca, işverenlerin, çalışanları müşteri reddettikleri ya da belirli bir hizmeti sunmayı reddettikleri için işten çıkarması yasaklandı. İşverenlerin ise temiz ve güvenli bir çalışma ortamı sağlama ve mekânlara panik butonu yerleştirme zorunluluğu getirildi.
Birkaç ülkede de seks işçiliği yasallaştırıldı
UTSOPI sendikası, yasa öncesinde seks işçilerinin hamilelik dönemlerinde veya emeklilik yaşının ötesinde çalışmaya mecbur kaldığını belirtti. Sendikadan yapılan açıklamada, “Bu yasa, seks işçilerine yasal ayrımcılığı sona erdirerek tam anlamıyla bir iş sözleşmesi yapma hakkı tanıyor,” denildi.
Ancak bu haklar, yalnızca bir iş sözleşmesi imzalayan seks işçilerine tanınıyor. Serbest çalışan seks işçileri veya pornografi ve striptizle uğraşan kişiler yeni yasadan yararlanamıyor.
Belçika, seks işçiliğini suç olmaktan çıkaran birkaç ülkeden biri. Yeni Zelanda, Hollanda ve Avustralya’nın bazı bölgeleri de seks işçiliğini yasallaştırmış durumda ancak Belçika’nın sağladığı kapsamlı sosyal güvenceler konusunda şu an tek örnek olduğu belirtiliyor.