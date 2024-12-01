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Erkeklerde testosteron seviyesinin hal ve tavırları etkilediği ortaya çıktı
Erkeklerde testosteron seviyesinin hal ve tavırları etkilediği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, testosteron seviyelerindeki değişimlerin, erkeklerin sosyal bağ kurma ve rekabetçi davranışlarında belirgin... 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T16:21+0300
2024-12-01T16:21+0300
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Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara’da yürütülen bir araştırmada, testosteron hormonunun günlük dalgalanmalarının erkeklerin sosyal davranışlarına etkisi incelendi. Çalışmada, 41 erkek 31 gün boyunca gözlemlendi ve bu süreçte hem hormon seviyeleri hem de sosyal etkileşimleri hakkında veri toplandı.Araştırma sonuçları, testosteron seviyelerindeki artışın özellikle yeni sosyal bağlar kurma çabası ve rekabetçi ortamlarda daha fazla çaba harcamayla bağlantılı olduğunu gösterdi. Çalışmayı yürüten ekip, hormon seviyelerindeki dalgalanmaların bireylerin sosyal stratejiler üzerinde önemli bir rol oynadığını belirtti.Araştırma, özellikle bekâr erkeklerde testosteron artışının sosyal etkileşimlerde daha aktif davranışlarla ilişkilendirildiğini ortaya koydu. Yüksek testosteron seviyelerine sahip oldukları günlerde, erkeklerin potansiyel romantik bağlar kurma konusunda daha fazla çaba gösterdikleri kaydedildi.Tedavi yöntemleri yeniden değerlendirilebilirAraştırmacılar, testosteronun yalnızca fizyolojik süreçlerde değil, sosyal bağlamda da önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekti. Bu bulgular, testosteronun doğrudan tedavi aracı olarak kullanımının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini öne sürüyor.Araştırma sonuçları, hormonların yalnızca fizyolojik değil, sosyal davranışlar üzerindeki etkilerini tartışan akademik literatüre yeni bir boyut kazandırdı. Bulgular, testosteron gibi hormonların rekabet ve ilişki kurma gibi sosyal davranışlarda düşündüğümüzden daha karmaşık bir rol oynayabileceğini işaret ediyor.Araştırmanın detayları, İngiltere merkezli bilimsel dergi Proceedings of the Royal Society B’de yayımlandı. Araştırmacılar, gelecekte yapılacak çalışmaların testosteron ve diğer hormonların farklı sosyal durumlar üzerindeki etkilerini daha ayrıntılı incelemesi gerektiğini vurguladı.Bu bulgular, hormonlar ile sosyal davranışlar arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20180122/testosteron-seviyesi-muzik-tercihlerini-belirliyor-motorhead-miles-davis-1031884118.html
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erkek, testosteron, testosteron hormonu, ingiltere, bilim insanı, sosyalleşme, hayat, ilişki, cinsel ilişki, ikili ilişki, kadın
erkek, testosteron, testosteron hormonu, ingiltere, bilim insanı, sosyalleşme, hayat, ilişki, cinsel ilişki, ikili ilişki, kadın

Erkeklerde testosteron seviyesinin hal ve tavırları etkilediği ortaya çıktı

16:21 01.12.2024
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Testosteron - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2024
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Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, testosteron seviyelerindeki değişimlerin, erkeklerin sosyal bağ kurma ve rekabetçi davranışlarında belirgin etkiler yarattığını ortaya koydu. Özellikle bekâr erkeklerde hormonun sosyal etkileşimlere olan etkisi dikkat çekiyor.
Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara’da yürütülen bir araştırmada, testosteron hormonunun günlük dalgalanmalarının erkeklerin sosyal davranışlarına etkisi incelendi. Çalışmada, 41 erkek 31 gün boyunca gözlemlendi ve bu süreçte hem hormon seviyeleri hem de sosyal etkileşimleri hakkında veri toplandı.
Araştırma sonuçları, testosteron seviyelerindeki artışın özellikle yeni sosyal bağlar kurma çabası ve rekabetçi ortamlarda daha fazla çaba harcamayla bağlantılı olduğunu gösterdi. Çalışmayı yürüten ekip, hormon seviyelerindeki dalgalanmaların bireylerin sosyal stratejiler üzerinde önemli bir rol oynadığını belirtti.
Araştırma, özellikle bekâr erkeklerde testosteron artışının sosyal etkileşimlerde daha aktif davranışlarla ilişkilendirildiğini ortaya koydu. Yüksek testosteron seviyelerine sahip oldukları günlerde, erkeklerin potansiyel romantik bağlar kurma konusunda daha fazla çaba gösterdikleri kaydedildi.

Tedavi yöntemleri yeniden değerlendirilebilir

Araştırmacılar, testosteronun yalnızca fizyolojik süreçlerde değil, sosyal bağlamda da önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekti. Bu bulgular, testosteronun doğrudan tedavi aracı olarak kullanımının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini öne sürüyor.
Araştırma sonuçları, hormonların yalnızca fizyolojik değil, sosyal davranışlar üzerindeki etkilerini tartışan akademik literatüre yeni bir boyut kazandırdı. Bulgular, testosteron gibi hormonların rekabet ve ilişki kurma gibi sosyal davranışlarda düşündüğümüzden daha karmaşık bir rol oynayabileceğini işaret ediyor.
Araştırmanın detayları, İngiltere merkezli bilimsel dergi Proceedings of the Royal Society B’de yayımlandı. Araştırmacılar, gelecekte yapılacak çalışmaların testosteron ve diğer hormonların farklı sosyal durumlar üzerindeki etkilerini daha ayrıntılı incelemesi gerektiğini vurguladı.
Bu bulgular, hormonlar ile sosyal davranışlar arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
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