https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/diyarbakirda-zincirleme-kaza-yaralilar-var-1091033060.html
Diyarbakır'da zincirleme kaza: Yaralılar var
Diyarbakır'da zincirleme kaza: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da otomobilin karıştığı zincirleme kazada, aralarında hamile kadının da olduğu 2'si ağır 8 kişi yaralandı. 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T15:49+0300
2024-12-01T15:49+0300
2024-12-01T17:00+0300
türkiye
diyarbakır
kaza
zincirleme kaza
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.Diyarbakır'da kazaMerkez Yenişehir ilçesi Silvan Bulvarı’nda M.D. idaresindeki 31 AG270, F.A. idaresindeki 06 HC 5714, D.S. idaresindeki 34 FDT 012 ve Ş.M. idaresindeki 47 PE 406 plakalı otomobiller, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada, 31 AG 270 plakalı otomobilde bulunan N.D., 06 HC 5714 plakalı otomobilde bulunan R.A., C.A., N.A. ve M.A. yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Diyarbakır'da zincirleme kaza: Yaralılar var
15:49 01.12.2024 (güncellendi: 17:00 01.12.2024)
Diyarbakır'da otomobilin karıştığı zincirleme kazada, aralarında hamile kadının da olduğu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Merkez Yenişehir ilçesi Silvan Bulvarı’nda M.D. idaresindeki 31 AG270, F.A. idaresindeki 06 HC 5714, D.S. idaresindeki 34 FDT 012 ve Ş.M. idaresindeki 47 PE 406 plakalı otomobiller, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, 31 AG 270 plakalı otomobilde bulunan N.D., 06 HC 5714 plakalı otomobilde bulunan R.A., C.A., N.A. ve M.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.