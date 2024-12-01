https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/diyarbakirda-zincirleme-kaza-yaralilar-var-1091033060.html

Diyarbakır'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Diyarbakır'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da otomobilin karıştığı zincirleme kazada, aralarında hamile kadının da olduğu 2'si ağır 8 kişi yaralandı. 01.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-01T15:49+0300

2024-12-01T15:49+0300

2024-12-01T17:00+0300

türkiye

diyarbakır

kaza

zincirleme kaza

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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.Diyarbakır'da kazaMerkez Yenişehir ilçesi Silvan Bulvarı’nda M.D. idaresindeki 31 AG270, F.A. idaresindeki 06 HC 5714, D.S. idaresindeki 34 FDT 012 ve Ş.M. idaresindeki 47 PE 406 plakalı otomobiller, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada, 31 AG 270 plakalı otomobilde bulunan N.D., 06 HC 5714 plakalı otomobilde bulunan R.A., C.A., N.A. ve M.A. yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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