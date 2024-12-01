Çekya'da 1000 tarih meraklısı buluşup Austerlitz Muharebesi'nin yıl dönümünü kutladı

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Üç İmparator Savaşı olarak da bilinen bu çatışmada, Napolyon’un stratejik üstünlüğü sayesinde Fransız ordusu, sayıca üstün olan ittifak güçlerini mağlup ederek büyük bir zafer elde etmiştir. Bu zafer, Napolyon’un Avrupa’daki gücünü pekiştirmiş ve Napolyon Savaşları’nın gidişatını belirleyen bir dönüm noktası olmuştur.