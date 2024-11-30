Yeni yıl yaklaşıyor: Moskova'da açılan dev buz pisti renkli görüntülere sahne oldu

Rusya, yeni yıl kutlamalarına hazırlanırken, başkent Moskova'da buz pateni sezonunu açtı.
Rusya, yeni yıl kutlamalarına hazırlanırken, başkent Moskova'da buz pateni sezonunu açtı.
Moskova'daki VDNH Fuar Merkezi'nde kurulan buz pateni pistinin açılışı törenle gerçekleştirildi.
Moskova'daki VDNH Fuar Merkezi'nde kurulan buz pateni pistinin açılışı törenle gerçekleştirildi.
Açılış törenine VDNH Fuar Merkezi yetkilileri, ünlü Rus buz patenci İrina Slutskaya ve çok sayıda kişi katıldı.
Açılış törenine VDNH Fuar Merkezi yetkilileri, ünlü Rus buz patenci İrina Slutskaya ve çok sayıda kişi katıldı.
VDNH Fuar Merkezi yetkilisi Gahara Şurayeva, açılışta yaptığı konuşmada, pistin Moskova'nın en büyük buz pateni pisti olduğunu belirtti.
VDNH Fuar Merkezi yetkilisi Gahara Şurayeva, açılışta yaptığı konuşmada, pistin Moskova'nın en büyük buz pateni pisti olduğunu belirtti.
Şurayeva, pistin büyüklüğünün 20 bin metrekareden fazla olduğunu açıkladı ve pistte aynı anda yaklaşık 5 bin kişinin buz pateni yapabileceğini söyledi.
Şurayeva, pistin büyüklüğünün 20 bin metrekareden fazla olduğunu açıkladı ve pistte aynı anda yaklaşık 5 bin kişinin buz pateni yapabileceğini söyledi.
Rus vatandaşı Mariya, açılan buz pateni pistinin büyüleyici olduğunu ifade etti.
Rus vatandaşı Mariya, açılan buz pateni pistinin büyüleyici olduğunu ifade etti.
Mariya, pistte yeni yılın yaklaşılmasını hissedebildiğini ve burada çok keyif alacağını belirtti.
Mariya, pistte yeni yılın yaklaşılmasını hissedebildiğini ve burada çok keyif alacağını belirtti.
Ayrıca Mariya, VDNH yönetimine her yıl bu etkinliği düzenledikleri için teşekkür etti.
Ayrıca Mariya, VDNH yönetimine her yıl bu etkinliği düzenledikleri için teşekkür etti.
Ziyaretçilerden İrina, pistteki atmosferi sevdiğini ve her hafta sonu burada paten kaymak için geleceğini söyledi.
Ziyaretçilerden İrina, pistteki atmosferi sevdiğini ve her hafta sonu burada paten kaymak için geleceğini söyledi.
Açılış töreni, bir buz pateni gösterisiyle devam etti.
Açılış töreni, bir buz pateni gösterisiyle devam etti.
Törenin ardından, ziyaretçilere buz pateni dersi verildi.
Törenin ardından, ziyaretçilere buz pateni dersi verildi.
VDNH Fuar Merkezi'ndeki pist, kış boyunca Moskova'nın diğer noktalarındaki buz pateni pistleriyle birlikte kullanılabilecek.
VDNH Fuar Merkezi'ndeki pist, kış boyunca Moskova'nın diğer noktalarındaki buz pateni pistleriyle birlikte kullanılabilecek.
Moskova sakinleri, kış mevsiminin sonuna kadar bu pistleri ziyaret edebilecekler.
Moskova sakinleri, kış mevsiminin sonuna kadar bu pistleri ziyaret edebilecekler.
Buz pateni pistinin açılması, şehirdeki yeni yıl hazırlıklarının önemli bir parçası oldu.
Buz pateni pistinin açılması, şehirdeki yeni yıl hazırlıklarının önemli bir parçası oldu.
Katılımcılar, yeni yılın havasını pistteki eğlenceli atmosferde hissettiklerini ifade ettiler.
Katılımcılar, yeni yılın havasını pistteki eğlenceli atmosferde hissettiklerini ifade ettiler.
VDNH Fuar Merkezi'ndeki etkinlik, Moskova'da kış aylarında yapılacak eğlencelerden biri olarak öne çıkıyor.
VDNH Fuar Merkezi'ndeki etkinlik, Moskova'da kış aylarında yapılacak eğlencelerden biri olarak öne çıkıyor.