Yeni yıl yaklaşıyor: Moskova'da açılan dev buz pisti renkli görüntülere sahne oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’deki tüm ATM’lerin ve para sayma makinelerinin değişmesinin maliyeti yaklaşık 150 milyon dolar'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
11 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Aile hekimlerinden beş günlük iş bırakma eylemi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Osmanlıdan Günümüze Tatlı Kültürü
13:30
39 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
14:13
2 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
14:34
2 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
14:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Yedek subay olarak askerlik yapmanın emekliliğe etkisi
15:07
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Halep'te yaşanan gelişmeler, Türkiye'yi Rusya ve İran ile karşı karşıya getirmeyi amaçlayan bir tuzak olabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Halep ateşi kimleri yakacak
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
20:41
8 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
08:29
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:04
5 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
09:22
2 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
09:40
2 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
10:04
1 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
10:19
4 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
10:37
1 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
11:09
33 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
11:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
12:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
16:08
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
16:21
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
17:10
5 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
17:25
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
19:25
33 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/yeni-yil-yaklasiyor-moskovada-acilan-dev-buz-pisti-renkli-goruntulere-sahne-oldu-1090996741.html
Yeni yıl yaklaşıyor: Moskova'da açılan dev buz pisti renkli görüntülere sahne oldu
Yeni yıl yaklaşıyor: Moskova'da açılan dev buz pisti renkli görüntülere sahne oldu
Sputnik Türkiye
Moskova'da, yeni yıl kutlamaları kapsamında VDNH Fuar Merkezi'nde kurulan dev buz pateni pisti açıldı. Açılış törenine ünlü Rus buz patenci İrina Slutskaya da... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T01:48+0300
2024-11-30T01:48+0300
multimedya
fotoğraf
moskova
buz pateni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1090993845_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e11eb7536cf5a62b337f5eb08d1247a.jpg
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1090993845_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1035b6aa22775fe81f5b71dafeb1707e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, moskova, buz pateni
фото, fotoğraf, moskova, buz pateni

Yeni yıl yaklaşıyor: Moskova'da açılan dev buz pisti renkli görüntülere sahne oldu

01:48 30.11.2024
Abone ol
Moskova'da, yeni yıl kutlamaları kapsamında VDNH Fuar Merkezi'nde kurulan dev buz pateni pisti açıldı. Açılış törenine ünlü Rus buz patenci İrina Slutskaya da katıldı. Kış boyunca, 5 bin kişilik kapasiteyle ziyaretçilerine eğlenceli anlar sunacak olan pist, şehre neşeli bir atmosfer katacak.
© AA / Sefa Karacan

Rusya, yeni yıl kutlamalarına hazırlanırken, başkent Moskova'da buz pateni sezonunu açtı.

Rusya, yeni yıl kutlamalarına hazırlanırken, başkent Moskova&#x27;da buz pateni sezonunu açtı. - Sputnik Türkiye
1/16
© AA / Sefa Karacan

Rusya, yeni yıl kutlamalarına hazırlanırken, başkent Moskova'da buz pateni sezonunu açtı.

© AA / Sefa Karacan

Moskova'daki VDNH Fuar Merkezi'nde kurulan buz pateni pistinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Moskova&#x27;daki VDNH Fuar Merkezi&#x27;nde kurulan buz pateni pistinin açılışı törenle gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye
2/16
© AA / Sefa Karacan

Moskova'daki VDNH Fuar Merkezi'nde kurulan buz pateni pistinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

© AA / Sefa Karacan

Açılış törenine VDNH Fuar Merkezi yetkilileri, ünlü Rus buz patenci İrina Slutskaya ve çok sayıda kişi katıldı.

Açılış törenine VDNH Fuar Merkezi yetkilileri, ünlü Rus buz patenci İrina Slutskaya ve çok sayıda kişi katıldı. - Sputnik Türkiye
3/16
© AA / Sefa Karacan

Açılış törenine VDNH Fuar Merkezi yetkilileri, ünlü Rus buz patenci İrina Slutskaya ve çok sayıda kişi katıldı.

© AA / Sefa Karacan

VDNH Fuar Merkezi yetkilisi Gahara Şurayeva, açılışta yaptığı konuşmada, pistin Moskova'nın en büyük buz pateni pisti olduğunu belirtti.

VDNH Fuar Merkezi yetkilisi Gahara Şurayeva, açılışta yaptığı konuşmada, pistin Moskova&#x27;nın en büyük buz pateni pisti olduğunu belirtti. - Sputnik Türkiye
4/16
© AA / Sefa Karacan

VDNH Fuar Merkezi yetkilisi Gahara Şurayeva, açılışta yaptığı konuşmada, pistin Moskova'nın en büyük buz pateni pisti olduğunu belirtti.

© AA / Sefa Karacan

Şurayeva, pistin büyüklüğünün 20 bin metrekareden fazla olduğunu açıkladı ve pistte aynı anda yaklaşık 5 bin kişinin buz pateni yapabileceğini söyledi.

Şurayeva, pistin büyüklüğünün 20 bin metrekareden fazla olduğunu açıkladı ve pistte aynı anda yaklaşık 5 bin kişinin buz pateni yapabileceğini söyledi. - Sputnik Türkiye
5/16
© AA / Sefa Karacan

Şurayeva, pistin büyüklüğünün 20 bin metrekareden fazla olduğunu açıkladı ve pistte aynı anda yaklaşık 5 bin kişinin buz pateni yapabileceğini söyledi.

© AA / Sefa Karacan

Rus vatandaşı Mariya, açılan buz pateni pistinin büyüleyici olduğunu ifade etti.

Rus vatandaşı Mariya, açılan buz pateni pistinin büyüleyici olduğunu ifade etti. - Sputnik Türkiye
6/16
© AA / Sefa Karacan

Rus vatandaşı Mariya, açılan buz pateni pistinin büyüleyici olduğunu ifade etti.

© AA / Sefa Karacan

Mariya, pistte yeni yılın yaklaşılmasını hissedebildiğini ve burada çok keyif alacağını belirtti.

Mariya, pistte yeni yılın yaklaşılmasını hissedebildiğini ve burada çok keyif alacağını belirtti. - Sputnik Türkiye
7/16
© AA / Sefa Karacan

Mariya, pistte yeni yılın yaklaşılmasını hissedebildiğini ve burada çok keyif alacağını belirtti.

© AA / Sefa Karacan

Ayrıca Mariya, VDNH yönetimine her yıl bu etkinliği düzenledikleri için teşekkür etti.

Ayrıca Mariya, VDNH yönetimine her yıl bu etkinliği düzenledikleri için teşekkür etti. - Sputnik Türkiye
8/16
© AA / Sefa Karacan

Ayrıca Mariya, VDNH yönetimine her yıl bu etkinliği düzenledikleri için teşekkür etti.

© AA / Sefa Karacan

Ziyaretçilerden İrina, pistteki atmosferi sevdiğini ve her hafta sonu burada paten kaymak için geleceğini söyledi.

Ziyaretçilerden İrina, pistteki atmosferi sevdiğini ve her hafta sonu burada paten kaymak için geleceğini söyledi. - Sputnik Türkiye
9/16
© AA / Sefa Karacan

Ziyaretçilerden İrina, pistteki atmosferi sevdiğini ve her hafta sonu burada paten kaymak için geleceğini söyledi.

© AA / Sefa Karacan

Açılış töreni, bir buz pateni gösterisiyle devam etti.

Açılış töreni, bir buz pateni gösterisiyle devam etti. - Sputnik Türkiye
10/16
© AA / Sefa Karacan

Açılış töreni, bir buz pateni gösterisiyle devam etti.

© AA / Sefa Karacan

Törenin ardından, ziyaretçilere buz pateni dersi verildi.

Törenin ardından, ziyaretçilere buz pateni dersi verildi. - Sputnik Türkiye
11/16
© AA / Sefa Karacan

Törenin ardından, ziyaretçilere buz pateni dersi verildi.

© AA / Sefa Karacan

VDNH Fuar Merkezi'ndeki pist, kış boyunca Moskova'nın diğer noktalarındaki buz pateni pistleriyle birlikte kullanılabilecek.

VDNH Fuar Merkezi&#x27;ndeki pist, kış boyunca Moskova&#x27;nın diğer noktalarındaki buz pateni pistleriyle birlikte kullanılabilecek. - Sputnik Türkiye
12/16
© AA / Sefa Karacan

VDNH Fuar Merkezi'ndeki pist, kış boyunca Moskova'nın diğer noktalarındaki buz pateni pistleriyle birlikte kullanılabilecek.

© AA / Sefa Karacan

Moskova sakinleri, kış mevsiminin sonuna kadar bu pistleri ziyaret edebilecekler.

Moskova sakinleri, kış mevsiminin sonuna kadar bu pistleri ziyaret edebilecekler. - Sputnik Türkiye
13/16
© AA / Sefa Karacan

Moskova sakinleri, kış mevsiminin sonuna kadar bu pistleri ziyaret edebilecekler.

© AA / Sefa Karacan

Buz pateni pistinin açılması, şehirdeki yeni yıl hazırlıklarının önemli bir parçası oldu.

Buz pateni pistinin açılması, şehirdeki yeni yıl hazırlıklarının önemli bir parçası oldu. - Sputnik Türkiye
14/16
© AA / Sefa Karacan

Buz pateni pistinin açılması, şehirdeki yeni yıl hazırlıklarının önemli bir parçası oldu.

© AA / Sefa Karacan

Katılımcılar, yeni yılın havasını pistteki eğlenceli atmosferde hissettiklerini ifade ettiler.

Katılımcılar, yeni yılın havasını pistteki eğlenceli atmosferde hissettiklerini ifade ettiler. - Sputnik Türkiye
15/16
© AA / Sefa Karacan

Katılımcılar, yeni yılın havasını pistteki eğlenceli atmosferde hissettiklerini ifade ettiler.

© AA / Sefa Karacan

VDNH Fuar Merkezi'ndeki etkinlik, Moskova'da kış aylarında yapılacak eğlencelerden biri olarak öne çıkıyor.

VDNH Fuar Merkezi&#x27;ndeki etkinlik, Moskova&#x27;da kış aylarında yapılacak eğlencelerden biri olarak öne çıkıyor. - Sputnik Türkiye
16/16
© AA / Sefa Karacan

VDNH Fuar Merkezi'ndeki etkinlik, Moskova'da kış aylarında yapılacak eğlencelerden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала