https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-duyurdu-samsun-sarp-demiryolu-10-milyon-kisiye-hizmet-edecek-1091020006.html
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu: 'Samsun-Sarp Demiryolu 10 milyon kişiye hizmet edecek’
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu: 'Samsun-Sarp Demiryolu 10 milyon kişiye hizmet edecek’
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Akçaabat İlçe Kongresin'de yaptığı konuşmasında, AK Parti hükümetleri döneminde Trabzon'a 153 milyar liralık... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T21:47+0300
2024-11-30T21:47+0300
2024-11-30T21:47+0300
politika
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samsun
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Trabzon'a 153 milyar liralık ulaştırma ve altyapı yatırımı yapıldığını söyledi.Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nda kısa vadede ihtiyaçları karşılayacak imalatların yapıldığına işaret ederek, ilerleyen zamanda da yeni bir havalimanı projesini hayata geçireceklerini kaydetti.Raylı sistem projesinin de uzun zamanın emeği olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Onu artık ete kemiğe büründürüyoruz. Raylı sistem projesinin ihalesini yaptık ve çalışmalara başlayacağız. Hızlıca da inşallah onun yapımını bitirip, Akçaabat'tan Yomra'ya kadar şehrin 3'te 2 nüfusuna hitap edecek bir projeyi hayata geçireceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.Uraloğlu, demir yolu konusunda Samsun'dan başlayıp Sarp'a kadar gidecek projenin yapımına da başlanacağını ifade ederek, "Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in tamamını kapsayacak ve dolayısıyla bu coğrafyada yani 10 milyona yakın insanımıza hizmet edeceğiz. Bunu da hayata geçireceğiz" diye konuştu.'Trabzon'da 20'ye yakın kara yolu projesi devam ediyor'Trabzon'da 20'ye yakın kara yolu projesinin devam ettiğinin altını çizen Uraloğlu, "Güney Çevre Yolu'nun temelini atmıştık. Birileri, 'Sembolik tören yapıyorsunuz' dediler. Şimdi 2 tane yan yana, 2 tane de devamında olmak üzere 4 tane tünelde çalışmalar devam ediyor. Yolumuza devam edeceğiz. İlk etapta Mersin ile Akyazı arası, devamını da getireceğiz. Sonra Pulathane Bulvarı başladı. Hem Akçaabat Belediyemiz hem Büyükşehirle devam ettiriyoruz" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-turkiyenin-borcluluk-orani-dusuk-1091019388.html
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ak parti, trabzon havalimanı, trabzon, samsun, ordu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu
ak parti, trabzon havalimanı, trabzon, samsun, ordu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu: 'Samsun-Sarp Demiryolu 10 milyon kişiye hizmet edecek’
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Akçaabat İlçe Kongresin'de yaptığı konuşmasında, AK Parti hükümetleri döneminde Trabzon'a 153 milyar liralık ulaştırma ve altyapı yatırımı yapıldığını belirterek Samsun'dan başlayıp Sarp'a kadar gidecek projenin yapımına da başlanacağını dile getirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Trabzon'a 153 milyar liralık ulaştırma ve altyapı yatırımı yapıldığını söyledi.
Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nda kısa vadede ihtiyaçları karşılayacak imalatların yapıldığına işaret ederek, ilerleyen zamanda da yeni bir havalimanı projesini hayata geçireceklerini kaydetti.
Raylı sistem projesinin de uzun zamanın emeği olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Onu artık ete kemiğe büründürüyoruz. Raylı sistem projesinin ihalesini yaptık ve çalışmalara başlayacağız. Hızlıca da inşallah onun yapımını bitirip, Akçaabat'tan Yomra'ya kadar şehrin 3'te 2 nüfusuna hitap edecek bir projeyi hayata geçireceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Uraloğlu, demir yolu konusunda Samsun'dan başlayıp Sarp'a kadar gidecek projenin yapımına da başlanacağını ifade ederek, "Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in tamamını kapsayacak ve dolayısıyla bu coğrafyada yani 10 milyona yakın insanımıza hizmet edeceğiz. Bunu da hayata geçireceğiz" diye konuştu.
'Trabzon'da 20'ye yakın kara yolu projesi devam ediyor'
Trabzon'da 20'ye yakın kara yolu projesinin devam ettiğinin altını çizen Uraloğlu, "Güney Çevre Yolu'nun temelini atmıştık. Birileri, 'Sembolik tören yapıyorsunuz' dediler. Şimdi 2 tane yan yana, 2 tane de devamında olmak üzere 4 tane tünelde çalışmalar devam ediyor. Yolumuza devam edeceğiz. İlk etapta Mersin ile Akyazı arası, devamını da getireceğiz. Sonra Pulathane Bulvarı başladı. Hem Akçaabat Belediyemiz hem Büyükşehirle devam ettiriyoruz" ifadesini kullandı.