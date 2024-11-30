Kapadokya'da kar yağışı sonrası sıcak hava balonları gökyüzüne renk kattı

Eşsiz doğal güzelliğiyle Kapadokya Göreme ve çevresindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler kar yağışına teslim oldu.
Eşsiz doğal güzelliğiyle Kapadokya Göreme ve çevresindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler kar yağışına teslim oldu.
Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Kasım'dan beri sıcak hava balonlarının turları dondurulmuştu.
Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Kasım'dan beri sıcak hava balonlarının turları dondurulmuştu.
Yılda ortalama 220 gün uçuş yapılan Kapadokya'da kar yağışının ardından uçuşlar tekrar yapılmaya başlandı. Karla kaplı vadilerin üzerinde rengarenk balonlar havalandı.
Yılda ortalama 220 gün uçuş yapılan Kapadokya'da kar yağışının ardından uçuşlar tekrar yapılmaya başlandı. Karla kaplı vadilerin üzerinde rengarenk balonlar havalandı.
Yoğun sis nedeniyle zaman zaman gözden kaybolan hava balonları, sıfırın altında 8 derece soğuklukta uçuşlarını gerçekleştirdi.
Yoğun sis nedeniyle zaman zaman gözden kaybolan hava balonları, sıfırın altında 8 derece soğuklukta uçuşlarını gerçekleştirdi.
Bölgeye seyahat eden turistler, sıcak hava balonlarına binebilmek için konaklama sürelerini uzattı.
Bölgeye seyahat eden turistler, sıcak hava balonlarına binebilmek için konaklama sürelerini uzattı.
Gökyüzünde sıcak hava balonlarının oluşturduğu renk cümbüşü.
Gökyüzünde sıcak hava balonlarının oluşturduğu renk cümbüşü.
Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da kar yağışı.
Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da kar yağışı.