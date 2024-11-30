Kapadokya'da kar yağışı sonrası sıcak hava balonları gökyüzüne renk kattı

Ekonomide neler oluyor?

EN ÇOK OKUNAN 5 HABER

Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak

Türkiye neyi takip etti?

EN ÇOK OKUNAN 5 HABER

SESLİ HABER

Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü