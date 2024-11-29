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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/rocky-4-filminin-ivon-dragosu-dolph-lundgren-9-yillik-kanser-mucadelesini-kazandi-1090960389.html
'Rocky 4' filminin Ivon Drago'su Dolph Lundgren 9 yıllık kanser mücadelesini kazandı
'Rocky 4' filminin Ivon Drago'su Dolph Lundgren 9 yıllık kanser mücadelesini kazandı
Sputnik Türkiye
Rocky 4 filminde 'Ivan Drogo' karakterini canlandıran Dolph Lundgren, 9 yıldır süren kanser tedavisinin sonuna geldiğini takipçileriyle paylaştı. İlk 2015'te... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T09:53+0300
2024-11-29T09:53+0300
dünya
hollywood
dolph lundgren
rocky
rocky 4
kaliforniya üniversitesi (ucla)
kanser
kanser tedavisi
akciğer ablasyonu
tedavi
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Hollywood'un kült film serilerinden biri olan Rocky filminin 'Ivan Drago'su' Dolph Lundgren, kanserle verdiği uzun süreli mücadeleyi kazandığını açıkladı.67 yaşındaki ünlü oyuncuya, ilk kez 2015'te doktorların böbreğinde kanserli bir tümör bulmasının ardından teşhis koyuldu. Tümörü çıkaran doktorların kendisine 'iki ila üç yıl ömrünün kaldığını söylediklerini' söyleyen Lundgren uzun süre kanserle mücadelesini gizli tuttu. Mayıs 2023'te 8 yıldır kanserle savaştığını açıklayan ünlü oyuncu ek tedaviler gördükten sonra tümörlerin 2022'ye kadar 'yaklaşık yüzde 90 oranında' küçüldüğünü ve tümörlerden kalan yara dokusunu çıkarma sürecinde olduğunu paylaştı.27 Kasım'da UCLA'deki bir hastane yatağından paylaşım yapan Lundgren, hayranlarına 'son tümörden kurtulmak için bir işlem geçirdiği söyledi. Lundgren, "Vücudumda artık kanser hücresi olmadığına göre, sanırım kanserden kurtulacağım, bu yüzden bu işlemi dört gözle bekliyorum" dedi.Geçirdiği işlemin akciğer ablasyonu olduğunu söyleyen oyuncu, gönderinin başlığında "parlak bir gelecek için minnettarlık ve heyecan" duyduğunu söyledi ve takipçilerine destekleri için teşekkür etti.Ablatif tedaviler, Amerikan Kanser Derneği'ne göre, ameliyata gerek kalmadan kanser hücrelerini ve çevre dokularını öldürmek için sıcak veya soğuk sıcaklıklar veya yüksek enerjili radyo dalgaları kullanır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20171020/rocky-ivan-drago-putin-havali-1030686216.html
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dolph lauren, rocky, rocky filmi, ivan drago,

'Rocky 4' filminin Ivon Drago'su Dolph Lundgren 9 yıllık kanser mücadelesini kazandı

09:53 29.11.2024
© AP Photo / Andy KropaDolph Lundgren
Dolph Lundgren - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Andy Kropa
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Rocky 4 filminde 'Ivan Drogo' karakterini canlandıran Dolph Lundgren, 9 yıldır süren kanser tedavisinin sonuna geldiğini takipçileriyle paylaştı. İlk 2015'te kanser teşhisi konulan ünlü oyuncuya doktorları 'iki ila üç yıl' ömür biçmişti.
Hollywood'un kült film serilerinden biri olan Rocky filminin 'Ivan Drago'su' Dolph Lundgren, kanserle verdiği uzun süreli mücadeleyi kazandığını açıkladı.
67 yaşındaki ünlü oyuncuya, ilk kez 2015'te doktorların böbreğinde kanserli bir tümör bulmasının ardından teşhis koyuldu. Tümörü çıkaran doktorların kendisine 'iki ila üç yıl ömrünün kaldığını söylediklerini' söyleyen Lundgren uzun süre kanserle mücadelesini gizli tuttu.
Mayıs 2023'te 8 yıldır kanserle savaştığını açıklayan ünlü oyuncu ek tedaviler gördükten sonra tümörlerin 2022'ye kadar 'yaklaşık yüzde 90 oranında' küçüldüğünü ve tümörlerden kalan yara dokusunu çıkarma sürecinde olduğunu paylaştı.
27 Kasım'da UCLA'deki bir hastane yatağından paylaşım yapan Lundgren, hayranlarına 'son tümörden kurtulmak için bir işlem geçirdiği söyledi. Lundgren, "Vücudumda artık kanser hücresi olmadığına göre, sanırım kanserden kurtulacağım, bu yüzden bu işlemi dört gözle bekliyorum" dedi.
Geçirdiği işlemin akciğer ablasyonu olduğunu söyleyen oyuncu, gönderinin başlığında "parlak bir gelecek için minnettarlık ve heyecan" duyduğunu söyledi ve takipçilerine destekleri için teşekkür etti.
Ablatif tedaviler, Amerikan Kanser Derneği'ne göre, ameliyata gerek kalmadan kanser hücrelerini ve çevre dokularını öldürmek için sıcak veya soğuk sıcaklıklar veya yüksek enerjili radyo dalgaları kullanır.
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20 Ekim 2017, 15:53
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