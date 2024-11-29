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Özgür Özel'e Akın Gürlek soruşturması
Özgür Özel'e Akın Gürlek soruşturması
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadele görev almış... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 26 Kasım'da partisinin TBMM’deki grup toplantısında ve bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan resen soruşturma başlatıldı.Dosya Ankara'ya gönderilecekÖzel hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde dosyanın gerekli tespitlerin yapılması sonrası Özel hakkında fezleke hazırlanabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği öğrenildi.Özgür Özel ne demişti?CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmet Özer'i ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklamasında, operasyonda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı:
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özgür özel soruşturma, akın gürlek, özgür özel son dakika
özgür özel soruşturma, akın gürlek, özgür özel son dakika

Özgür Özel'e Akın Gürlek soruşturması

13:27 29.11.2024 (güncellendi: 13:51 29.11.2024)
© AA / Betül AbalıCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AA / Betül Abalı
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadele görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 26 Kasım'da partisinin TBMM’deki grup toplantısında ve bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Dosya Ankara'ya gönderilecek

Özel hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde dosyanın gerekli tespitlerin yapılması sonrası Özel hakkında fezleke hazırlanabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği öğrenildi.

Özgür Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmet Özer'i ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklamasında, operasyonda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Akın Gürlek, cürmün kadar yer yakarsın. Yazıklar olsun ki gücünü diplomandan değil, sahiplerinden, talimat vericilerden alıyorsun. Akın Gürlek, gün gelir Özgür Özel yine burada dimdik durur ama sen yurt dışında kim bilir nereden, sosyal medyadan bize saldırırsın bu sefer ya da o günlerde bu yaptığın hukuksuzlukların cezasını çekersin. Sen bir hukuksuzluğa tabi olsan senin de hakkını biz savunuruz. Buradan Akın Gürlek’e sesleniyorum. Hukuk içine dön, anayasa sınırları içine gir, verilen talimatlarla suç işleme, bundan sonra senin de hukuki ortamdaki güvencen biz olalım. Tövbe et, istiğfar et ve istifa et. Çekil, kamuoyunda de ki, ‘Bir yanlışın içindeydim, pişmanım’. Geleceğinin güvencesi biz olalım. Sana kimse dokunamaz. Eğer bu yaptıklarını itiraf eder ve istifa edersen git, avukatlık yap bir köşede. Onurunla simit sat ama insanların geleceğiyle oynama, bir ülkenin geleceği ile oynama. Aparat olma. Seni uyarıyorum ve bugün Akın Gürlek’te simgeleşen talimatla yargıyı siyasi amaçlarına alet edenlere söylüyorum. Akın Gürlek gibi aparatları kullanarak bizimle baş edemezsiniz. Biz size teslim olmayız, olmayacağız, dimdik ayaktayız. Bundan sonra eğer bu iddianamenin yazılması biraz daha gecikirse hukuki ve siyasi yönden çok daha aktif ve çok daha etkin yollarla bu işle mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne yaparsanız yapın, biz haklı bir zemindeyiz.”

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