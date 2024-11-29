https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/izmirin-garip-adasi-icradan-satisa-cikti-1-milyar-73-milyon-muhammen-bedel-bicildi-1090979272.html

İzmir'in Garip Adası icradan satışa çıktı: 1 milyar 73 milyon muhammen bedel biçildi

İzmir'in Garip Adası icradan satışa çıktı: 1 milyar 73 milyon muhammen bedel biçildi

Sputnik Türkiye

İzmir Dikili'de yer alan ve Türkiye'nin 64 adasından biri olan Garip Adası icradan satışa çıkarılıyor. 357 bin metrekarelik ada için Dikili İcra Dairesi... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T15:30+0300

2024-11-29T15:30+0300

2024-11-29T15:53+0300

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garip adası

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Türkiye'nin Maldivler'i olarak tanınan İzmir Dikili Bademli Koyu'nda yer alan Garip Adası, icradan satışa çıkarıldı. Yaklaşık 357 bin metrekarelik Garip Adası için 1 milyar 73 milyon lira muhammen bedel belirlenirken, 2010 yılında Fİ Yapı tarafından 32 milyon dolar bedel ile alınan ada, 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında TMSF’ye geçmişti.Türkiye'nin 64 adasından biri Türkiye'nin 64 adasından biri olan Garip Adası'nın satış hikayesi 2010 yılına dayanıyor. Ada Fi Yapı tarafından satın alınmıştı. 32 milyon dolara satın alındığı açıklanan adaya 350 milyon dolar yatırım yapılacağı belirtilmişti. Adaya beş bin yatak kapasitesi bulunan ve dokuz ay boyunca hizmet vereceği ifade edilen beş yıldızlı bir otel yapılacağı açıklanmıştı. Projenin isme ise Fi Island olarak lanse edilmişti. FETÖ soruşturmasında el konuldu Süreç devam ederken Garip Adası'na herhangi bir yatırım yapılmadı. Fi Yapı ise o dönem girdiği konut projelerini bile tamamlayamadı. 28 Eylül 2016'da ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında Fi Yapı'ya TMSF tarafından el konuldu, kayyum atandı. İhaleye çıkacak Dikili İcra Dairesi şimdi Garip Adası'nı açık artırma yoluyla satıya çıkaracak. Karaya 1.1 kilometre uzaklıktaki Garip Adası için ilk açık artırma 22 Ocak – 29 Ocak 2025 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden yapılacak. Ada için belirlenen 1 milyar 73 milyon 854 bin 800 liralık muhammen bedel ilk artırmada teklifi olarak gelmez ise ikinci artırma 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca ihaleye konu olan taşınmaz ‘ada’ statüsünde olduğu için ihaleye yabancı uyruklular ile yabancılara ait şirketler katılamayacak. ,İhale ilanında adanın özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

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