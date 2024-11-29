İzmir'in Garip Adası icradan satışa çıktı: 1 milyar 73 milyon muhammen bedel biçildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Hedef alınan sadece belediyeler değil, doğrudan halkın kendisidir’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
09:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sinan Meydan: Lozan ile birlikte eşit, çağdaş ve bağımsız bir Türkiye kurduğumuzu kabul ettirdik
12:06
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:29
2 dk
HABER MASASI
Türk Mutfağında Baharat ve Malzeme Kullanımı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka online alışverişleri hızlandırıyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Çayırhan işçileri Ankara’ya yürüyor: Bir ‘301 faciası’ daha yaşamayalım
15:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Türkiye, Rusya ile ne kadar yakın durursa Suriye meselesi o kadar çabuk çözülür’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
İmamoğlu’na muhatap tuzağı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
19:26
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’deki tüm ATM’lerin ve para sayma makinelerinin değişmesinin maliyeti yaklaşık 150 milyon dolar'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
11 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Aile hekimlerinden beş günlük iş bırakma eylemi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Osmanlıdan Günümüze Tatlı Kültürü
13:30
39 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
14:13
2 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
14:34
2 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
14:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Yeni torba yasada hangi başlıklar var?
15:07
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
20:41
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/izmirin-garip-adasi-icradan-satisa-cikti-1-milyar-73-milyon-muhammen-bedel-bicildi-1090979272.html
İzmir'in Garip Adası icradan satışa çıktı: 1 milyar 73 milyon muhammen bedel biçildi
İzmir'in Garip Adası icradan satışa çıktı: 1 milyar 73 milyon muhammen bedel biçildi
Sputnik Türkiye
İzmir Dikili'de yer alan ve Türkiye'nin 64 adasından biri olan Garip Adası icradan satışa çıkarılıyor. 357 bin metrekarelik ada için Dikili İcra Dairesi... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T15:30+0300
2024-11-29T15:53+0300
fetö
tmsf
izmir
dikili
garip adası
fi yapı
icra
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/17/1056613045_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_434048910f12a8edeb9a838df7239113.jpg
Türkiye'nin Maldivler'i olarak tanınan İzmir Dikili Bademli Koyu'nda yer alan Garip Adası, icradan satışa çıkarıldı. Yaklaşık 357 bin metrekarelik Garip Adası için 1 milyar 73 milyon lira muhammen bedel belirlenirken, 2010 yılında Fİ Yapı tarafından 32 milyon dolar bedel ile alınan ada, 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında TMSF’ye geçmişti.Türkiye'nin 64 adasından biri Türkiye'nin 64 adasından biri olan Garip Adası'nın satış hikayesi 2010 yılına dayanıyor. Ada Fi Yapı tarafından satın alınmıştı. 32 milyon dolara satın alındığı açıklanan adaya 350 milyon dolar yatırım yapılacağı belirtilmişti. Adaya beş bin yatak kapasitesi bulunan ve dokuz ay boyunca hizmet vereceği ifade edilen beş yıldızlı bir otel yapılacağı açıklanmıştı. Projenin isme ise Fi Island olarak lanse edilmişti. FETÖ soruşturmasında el konuldu Süreç devam ederken Garip Adası'na herhangi bir yatırım yapılmadı. Fi Yapı ise o dönem girdiği konut projelerini bile tamamlayamadı. 28 Eylül 2016'da ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında Fi Yapı'ya TMSF tarafından el konuldu, kayyum atandı. İhaleye çıkacak Dikili İcra Dairesi şimdi Garip Adası'nı açık artırma yoluyla satıya çıkaracak. Karaya 1.1 kilometre uzaklıktaki Garip Adası için ilk açık artırma 22 Ocak – 29 Ocak 2025 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden yapılacak. Ada için belirlenen 1 milyar 73 milyon 854 bin 800 liralık muhammen bedel ilk artırmada teklifi olarak gelmez ise ikinci artırma 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca ihaleye konu olan taşınmaz ‘ada’ statüsünde olduğu için ihaleye yabancı uyruklular ile yabancılara ait şirketler katılamayacak. ,İhale ilanında adanın özellikleri ise şöyle sıralanıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/konut-satislari-zirveye-cikti-gayrimenkul-uzmani-acikladi-kredi-faizleri-duser-mi-kiralar-atar-mi-1090785131.html
izmir
dikili
garip adası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/17/1056613045_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_5ec4d3478981fb6628bc240ea266a0db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
garip adası, garip adası kimin, garip adası nerede, garip adası satıldı mı, garip adası tmsf, garip adası icra, garip adası tmsf, garip adası dikili, garip adası izmir, garip adası el konuldu,
garip adası, garip adası kimin, garip adası nerede, garip adası satıldı mı, garip adası tmsf, garip adası icra, garip adası tmsf, garip adası dikili, garip adası izmir, garip adası el konuldu,

İzmir'in Garip Adası icradan satışa çıktı: 1 milyar 73 milyon muhammen bedel biçildi

15:30 29.11.2024 (güncellendi: 15:53 29.11.2024)
© İHA / MUSTAFA İÇ-İzmir’in Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı.
İzmir’in Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© İHA / MUSTAFA İÇ-
Abone ol
İzmir Dikili'de yer alan ve Türkiye'nin 64 adasından biri olan Garip Adası icradan satışa çıkarılıyor. 357 bin metrekarelik ada için Dikili İcra Dairesi tarafından 22-29 Ocak arasında ihale yapılacak.
Türkiye'nin Maldivler'i olarak tanınan İzmir Dikili Bademli Koyu'nda yer alan Garip Adası, icradan satışa çıkarıldı. Yaklaşık 357 bin metrekarelik Garip Adası için 1 milyar 73 milyon lira muhammen bedel belirlenirken, 2010 yılında Fİ Yapı tarafından 32 milyon dolar bedel ile alınan ada, 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında TMSF’ye geçmişti.

Türkiye'nin 64 adasından biri

Türkiye'nin 64 adasından biri olan Garip Adası'nın satış hikayesi 2010 yılına dayanıyor. Ada Fi Yapı tarafından satın alınmıştı. 32 milyon dolara satın alındığı açıklanan adaya 350 milyon dolar yatırım yapılacağı belirtilmişti. Adaya beş bin yatak kapasitesi bulunan ve dokuz ay boyunca hizmet vereceği ifade edilen beş yıldızlı bir otel yapılacağı açıklanmıştı. Projenin isme ise Fi Island olarak lanse edilmişti.

FETÖ soruşturmasında el konuldu

Süreç devam ederken Garip Adası'na herhangi bir yatırım yapılmadı. Fi Yapı ise o dönem girdiği konut projelerini bile tamamlayamadı. 28 Eylül 2016'da ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında Fi Yapı'ya TMSF tarafından el konuldu, kayyum atandı.

İhaleye çıkacak

Dikili İcra Dairesi şimdi Garip Adası'nı açık artırma yoluyla satıya çıkaracak. Karaya 1.1 kilometre uzaklıktaki Garip Adası için ilk açık artırma 22 Ocak – 29 Ocak 2025 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden yapılacak. Ada için belirlenen 1 milyar 73 milyon 854 bin 800 liralık muhammen bedel ilk artırmada teklifi olarak gelmez ise ikinci artırma 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Ayrıca ihaleye konu olan taşınmaz ‘ada’ statüsünde olduğu için ihaleye yabancı uyruklular ile yabancılara ait şirketler katılamayacak. ,
İhale ilanında adanın özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

3 tescilsiz yapı bulunuyor

Tapu kaydında ‘Kesin korunacak hassas alan’ ve ‘sit alanı’ şerhi bulunuyor.

Adanın bitki örtüsü zeytin, çam ve makilik

Ada, Termal, Kültür, Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde yer alıyor

Adanın imar planı bulunmuyor

Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
EKONOMİ
Konut satışları zirveye çıktı, gayrimenkul uzmanı açıkladı: Kredi faizleri düşer mi, kiralar atar mı?
25 Kasım, 11:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала