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Bahçesaray Belediye Başkanı Hazir'e 3 yıl hapis cezası
Bahçesaray Belediye Başkanı Hazir'e 3 yıl hapis cezası
Sputnik Türkiye
Van'ın Bahçesaray ilçesi Belediye Başkanı Ayvaz Hazir 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada 18 sanığa ise 3 yıl 5 ay 7 gün ile 6 yıl 3 ay... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
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31 Mart seçimlerinde DEM Parti'den Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Hazir'in de aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında 24 Aralık 2015'te ilçede yapılan 'sözde özyönetim açıklamasına' ilişkin açılan davanın karar duruşması görüldü.Hazir, 'Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek' ve 'suç işlemeye alenen tahrik' suçlarından 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.Duruşmada savunma yapan sanıklar ve avukatları suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.Savunmaları alan mahkeme heyeti Hazir ile 6 sanığı, 'Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.Sanıklar hakkındaki 3 ay 22 günlük hapis cezasında 'Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına' karar verildi.Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, 11 sanığa 6 yıl 3 ay, 1 sanığa 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine 1 sanığın da beraatine hükmetti.
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van, bahçesaray, tutuklama, tutuklu, belediye başkanı

Bahçesaray Belediye Başkanı Hazir'e 3 yıl hapis cezası

02:39 29.11.2024 (güncellendi: 02:40 29.11.2024)
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW323689mahkeme salonu, duruşma, dava
mahkeme salonu, duruşma, dava - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW323689
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Van'ın Bahçesaray ilçesi Belediye Başkanı Ayvaz Hazir 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada 18 sanığa ise 3 yıl 5 ay 7 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
31 Mart seçimlerinde DEM Parti'den Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Hazir'in de aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında 24 Aralık 2015'te ilçede yapılan 'sözde özyönetim açıklamasına' ilişkin açılan davanın karar duruşması görüldü.
Hazir, 'Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek' ve 'suç işlemeye alenen tahrik' suçlarından 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Duruşmada savunma yapan sanıklar ve avukatları suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Savunmaları alan mahkeme heyeti Hazir ile 6 sanığı, 'Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.
Sanıklar hakkındaki 3 ay 22 günlük hapis cezasında 'Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına' karar verildi.
Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, 11 sanığa 6 yıl 3 ay, 1 sanığa 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine 1 sanığın da beraatine hükmetti.
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