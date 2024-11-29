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Bahçesaray Belediye Başkanı Hazir'e 3 yıl hapis cezası
Bahçesaray Belediye Başkanı Hazir'e 3 yıl hapis cezası
Sputnik Türkiye
Van'ın Bahçesaray ilçesi Belediye Başkanı Ayvaz Hazir 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada 18 sanığa ise 3 yıl 5 ay 7 gün ile 6 yıl 3 ay... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T02:39+0300
2024-11-29T02:39+0300
2024-11-29T02:40+0300
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31 Mart seçimlerinde DEM Parti'den Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Hazir'in de aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında 24 Aralık 2015'te ilçede yapılan 'sözde özyönetim açıklamasına' ilişkin açılan davanın karar duruşması görüldü.Hazir, 'Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek' ve 'suç işlemeye alenen tahrik' suçlarından 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.Duruşmada savunma yapan sanıklar ve avukatları suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.Savunmaları alan mahkeme heyeti Hazir ile 6 sanığı, 'Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.Sanıklar hakkındaki 3 ay 22 günlük hapis cezasında 'Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına' karar verildi.Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, 11 sanığa 6 yıl 3 ay, 1 sanığa 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine 1 sanığın da beraatine hükmetti.
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van, bahçesaray, tutuklama, tutuklu, belediye başkanı
van, bahçesaray, tutuklama, tutuklu, belediye başkanı
Bahçesaray Belediye Başkanı Hazir'e 3 yıl hapis cezası
02:39 29.11.2024 (güncellendi: 02:40 29.11.2024)
Van'ın Bahçesaray ilçesi Belediye Başkanı Ayvaz Hazir 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada 18 sanığa ise 3 yıl 5 ay 7 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
31 Mart seçimlerinde DEM Parti'den Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Hazir'in de aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında 24 Aralık 2015'te ilçede yapılan 'sözde özyönetim açıklamasına' ilişkin açılan davanın karar duruşması görüldü.
Hazir, 'Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek' ve 'suç işlemeye alenen tahrik' suçlarından 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Duruşmada savunma yapan sanıklar ve avukatları suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Savunmaları alan mahkeme heyeti Hazir ile 6 sanığı, 'Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.
Sanıklar hakkındaki 3 ay 22 günlük hapis cezasında 'Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına' karar verildi.
Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, 11 sanığa 6 yıl 3 ay, 1 sanığa 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine 1 sanığın da beraatine hükmetti.