https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/anayasa-mahkemesinden-bes-siyasi-parti-icin-suc-duyurusu-1090972689.html
Anayasa Mahkemesi'nden beş siyasi parti için suç duyurusu
Anayasa Mahkemesi'nden beş siyasi parti için suç duyurusu
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi mali denetimler sonucunda beş siyasi parti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T13:30+0300
2024-11-29T13:30+0300
2024-11-29T13:30+0300
türkiye
anayasa mahkemesi (aym)
cumhuriyet başsavcılığı
ankara
siyasi parti
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Anayasa Mahkemesi (AYM), mali denetimde bulunduğu Yükseliş Partisi, Devlet Partisi, Turan Hareketi Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi ile Uyanış Partisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Hesapları kabul edilemez bulduResmi Gazete'de yer alan ilana göre, Anayasa Mahkemesi, Yükseliş Partisi, Devlet Partisi, Turan Hareketi Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi ile Uyanış Partisi'nin 2020, 2021, 2022 yıllarına ait kesin hesaplarını inceledi.Mahkeme, Yükseliş Partisi ile Gelişim ve Demokrasi Partisi'nin 2021, Devlet Partisi'nin 2022, Turan Hareketi Partisi'nin 2020 ve 2021, Uyanış Partisi'nin de 2021 ve 2022 yıllarına ait hesaplarının kabul edilmesinin mümkün olmadığına oy birliğiyle karar verdi.Anayasa Mahkemesi, "hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması", "hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi" ve "inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler" nedeniyle söz konusu 5 siyasi parti hakkında yasal işlem için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Mahkeme, Ankara Valiliğinden, istenen belgeleri süresinde vermeyen Devlet Partisi, Uyanış Partisi, Turan Hareketi Partisi ve Gelişim ve Demokrasi Partisi hakkında yasal işlem yapmasını da istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/aymden-dikkat-ceken-pasaport-karari-1090634603.html
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anayasa mahkemesi (aym), cumhuriyet başsavcılığı, ankara, siyasi parti
anayasa mahkemesi (aym), cumhuriyet başsavcılığı, ankara, siyasi parti
Anayasa Mahkemesi'nden beş siyasi parti için suç duyurusu
Anayasa Mahkemesi mali denetimler sonucunda beş siyasi parti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Anayasa Mahkemesi (AYM), mali denetimde bulunduğu Yükseliş Partisi, Devlet Partisi, Turan Hareketi Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi ile Uyanış Partisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Hesapları kabul edilemez buldu
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Anayasa Mahkemesi, Yükseliş Partisi, Devlet Partisi, Turan Hareketi Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi ile Uyanış Partisi'nin 2020, 2021, 2022 yıllarına ait kesin hesaplarını inceledi.
Mahkeme, Yükseliş Partisi ile Gelişim ve Demokrasi Partisi'nin 2021, Devlet Partisi'nin 2022, Turan Hareketi Partisi'nin 2020 ve 2021, Uyanış Partisi'nin de 2021 ve 2022 yıllarına ait hesaplarının kabul edilmesinin mümkün olmadığına oy birliğiyle karar verdi.
Anayasa Mahkemesi, "hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması", "hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi" ve "inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler" nedeniyle söz konusu 5 siyasi parti hakkında yasal işlem için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Mahkeme, Ankara Valiliğinden, istenen belgeleri süresinde vermeyen Devlet Partisi, Uyanış Partisi, Turan Hareketi Partisi ve Gelişim ve Demokrasi Partisi hakkında yasal işlem yapmasını da istedi.