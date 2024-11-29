https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/anayasa-mahkemesinden-bes-siyasi-parti-icin-suc-duyurusu-1090972689.html

Anayasa Mahkemesi'nden beş siyasi parti için suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi'nden beş siyasi parti için suç duyurusu

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi mali denetimler sonucunda beş siyasi parti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T13:30+0300

2024-11-29T13:30+0300

2024-11-29T13:30+0300

türkiye

anayasa mahkemesi (aym)

cumhuriyet başsavcılığı

ankara

siyasi parti

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Anayasa Mahkemesi (AYM), mali denetimde bulunduğu Yükseliş Partisi, Devlet Partisi, Turan Hareketi Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi ile Uyanış Partisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Hesapları kabul edilemez bulduResmi Gazete'de yer alan ilana göre, Anayasa Mahkemesi, Yükseliş Partisi, Devlet Partisi, Turan Hareketi Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi ile Uyanış Partisi'nin 2020, 2021, 2022 yıllarına ait kesin hesaplarını inceledi.Mahkeme, Yükseliş Partisi ile Gelişim ve Demokrasi Partisi'nin 2021, Devlet Partisi'nin 2022, Turan Hareketi Partisi'nin 2020 ve 2021, Uyanış Partisi'nin de 2021 ve 2022 yıllarına ait hesaplarının kabul edilmesinin mümkün olmadığına oy birliğiyle karar verdi.Anayasa Mahkemesi, "hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması", "hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi" ve "inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler" nedeniyle söz konusu 5 siyasi parti hakkında yasal işlem için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Mahkeme, Ankara Valiliğinden, istenen belgeleri süresinde vermeyen Devlet Partisi, Uyanış Partisi, Turan Hareketi Partisi ve Gelişim ve Demokrasi Partisi hakkında yasal işlem yapmasını da istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/aymden-dikkat-ceken-pasaport-karari-1090634603.html

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