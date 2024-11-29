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‘ABD, nükleer silahlar için plütonyum çekirdeği üretimini hızlandırdı’
‘ABD, nükleer silahlar için plütonyum çekirdeği üretimini hızlandırdı’
Sputnik Türkiye
Rusya’nın gayri mali kalkınma kuruluşu Roskongress Vakfı, ABD, nükleer silahların kilit unsuru olan plütonyum çekirdeklerinin üretim hızını artırdığını... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T08:54+0300
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çekirdek
abd ulusal nükleer güvenlik idaresi
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Roskongress’ten Sputnik’e yapılan açıklamada, plütonyum çekirdeklerinin nükleer başlığın ana parçası olduğu ve bombayı patlatmada fitil görevi gördüğü anımsatılarak şu ifadeye yer verildi:Halihazırda ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) plütonyum yeniden işleme ve çekirdek üretim kapasitesini genişletme konusu üzerinde çalıştığı bildirilen açıklamada, ABD'nin 2030 yılına kadar yılda en az 80 nükleer silah bileşeni üretebilmesi beklendiği aktarıldı.‘2049’a kadar nükleer silah modernizasyonu için 138 milyar dolar harcanacak’ABD’nin nükleer silah modernizasyonu için 2049 yılına kadar 138 milyar dolar harcayacağını aktaran Roskongress, ABD Savunma Bakanlığı’nın 2023’te 200’den fazla yenilenmiş nükleer başlık aldığını belirterek bunun soğuk savaş döneminden bu yana en büyük tedarik olduğunu kaydetti.Ayrıca stokların yönetimine yaklaşık 500 milyar doların harcanacağı ifade edilirken bu büyük projenin hayata geçirilmesi için bu alanda çalışan personel sayısının son 10 yılda yüzde 70 oranında artırılarak en az 67 bine çıkarıldığına dikkat çekildi.Raporda, “Tüm bunlar, silahlanma yarışının başladığı anlamına geliyor” dendi.ABD’nin ayrıca Avrupa’daki nükleer silah depolarının büyük kısmını modernize etmeyi planladığını dile getiren Roskongress, halihazırda NATO ülkelerindeki 6 üssün sahip olduğu silah stoklama ve güvenlik sistemi (Weapons Storage and Security System) olarak bilinen yeraltı depolarda ABD yapımı nükleer uçak bombalarının bulunduğu kaydedildi.ABD, 2023 Eylül itibariyle 3 bin 748 nükleer başlığa sahip. Bununla birlikte 2020 itibariyle stoklarındaki nükleer silahların ortalama yaşı 27.5 yıl. Bu, ABD nükleer güçleri tarihinde şimdiye kadar bildirilen en yüksek rakam.Nükleer silah tartışmalarıNew York Times, SSCB'nin dağılmasının ardından Ukrayna'da kalan ve 1996'da imzalanan anlaşmayla Rusya'ya taşınan nükleer silahların Kiev'e verilmesinin Washington'da tartışıldığını yazmıştı. Haberde, söz konusu nükleer silahların Ukrayna'ya geri verilmesinin 'anında ve büyük bir caydırıcı etkisi' olacağı savunulmuştu.NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, İttifak ile Rusya arasında silahlı çatışma çıkması halinde Rus topraklarına yüksek hassasiyetli silahlarla önleyici saldırılar düzenlemeyi istişare ettiklerini söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bazı NATO yetkililerinin Rusya’ya yönelik önleyici saldırıların düzenlenebileceği yönündeki açıklamalarını ‘sorumsuzluk’ olarak nitelendirdi.Daha önce Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, tüm ülkeleri küresel bir çatışmaya karşı uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/boris-johnson-batinin-rusyaya-karsi-ukraynalilarin-eliyle-savas-yuruttugunu-itiraf-etti-1090954451.html
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rusya, roskongress vakfı, abd, nükleer silah, plütonyum, çekirdek, abd ulusal nükleer güvenlik idaresi
rusya, roskongress vakfı, abd, nükleer silah, plütonyum, çekirdek, abd ulusal nükleer güvenlik idaresi

‘ABD, nükleer silahlar için plütonyum çekirdeği üretimini hızlandırdı’

08:54 29.11.2024 (güncellendi: 10:17 29.11.2024)
© AFP 2023Atom Bombası
Atom Bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AFP 2023
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Rusya’nın gayri mali kalkınma kuruluşu Roskongress Vakfı, ABD, nükleer silahların kilit unsuru olan plütonyum çekirdeklerinin üretim hızını artırdığını duyurdu.
Roskongress’ten Sputnik’e yapılan açıklamada, plütonyum çekirdeklerinin nükleer başlığın ana parçası olduğu ve bombayı patlatmada fitil görevi gördüğü anımsatılarak şu ifadeye yer verildi:
Bunlar olmadan nükleer silah üretmek mümkün değil. ABD, 1980'lerin sonlarından bu yana söz konusu çekirdekleri üretmiyordu.
Halihazırda ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) plütonyum yeniden işleme ve çekirdek üretim kapasitesini genişletme konusu üzerinde çalıştığı bildirilen açıklamada, ABD'nin 2030 yılına kadar yılda en az 80 nükleer silah bileşeni üretebilmesi beklendiği aktarıldı.

‘2049’a kadar nükleer silah modernizasyonu için 138 milyar dolar harcanacak’

ABD’nin nükleer silah modernizasyonu için 2049 yılına kadar 138 milyar dolar harcayacağını aktaran Roskongress, ABD Savunma Bakanlığı’nın 2023’te 200’den fazla yenilenmiş nükleer başlık aldığını belirterek bunun soğuk savaş döneminden bu yana en büyük tedarik olduğunu kaydetti.
Ayrıca stokların yönetimine yaklaşık 500 milyar doların harcanacağı ifade edilirken bu büyük projenin hayata geçirilmesi için bu alanda çalışan personel sayısının son 10 yılda yüzde 70 oranında artırılarak en az 67 bine çıkarıldığına dikkat çekildi.
Raporda, “Tüm bunlar, silahlanma yarışının başladığı anlamına geliyor” dendi.
ABD’nin ayrıca Avrupa’daki nükleer silah depolarının büyük kısmını modernize etmeyi planladığını dile getiren Roskongress, halihazırda NATO ülkelerindeki 6 üssün sahip olduğu silah stoklama ve güvenlik sistemi (Weapons Storage and Security System) olarak bilinen yeraltı depolarda ABD yapımı nükleer uçak bombalarının bulunduğu kaydedildi.
ABD, 2023 Eylül itibariyle 3 bin 748 nükleer başlığa sahip. Bununla birlikte 2020 itibariyle stoklarındaki nükleer silahların ortalama yaşı 27.5 yıl. Bu, ABD nükleer güçleri tarihinde şimdiye kadar bildirilen en yüksek rakam.

Nükleer silah tartışmaları

New York Times, SSCB'nin dağılmasının ardından Ukrayna'da kalan ve 1996'da imzalanan anlaşmayla Rusya'ya taşınan nükleer silahların Kiev'e verilmesinin Washington'da tartışıldığını yazmıştı. Haberde, söz konusu nükleer silahların Ukrayna'ya geri verilmesinin 'anında ve büyük bir caydırıcı etkisi' olacağı savunulmuştu.
NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, İttifak ile Rusya arasında silahlı çatışma çıkması halinde Rus topraklarına yüksek hassasiyetli silahlarla önleyici saldırılar düzenlemeyi istişare ettiklerini söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bazı NATO yetkililerinin Rusya’ya yönelik önleyici saldırıların düzenlenebileceği yönündeki açıklamalarını ‘sorumsuzluk’ olarak nitelendirdi.
Daha önce Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, tüm ülkeleri küresel bir çatışmaya karşı uyarmıştı.
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