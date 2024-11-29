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6 ilin emniyet müdürü değişti: Yeni Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar kimdir? Ahmet Acar kaç yaşında, nereli?
6 ilin emniyet müdürü değişti: Yeni Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar kimdir? Ahmet Acar kaç yaşında, nereli?
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 6 ilin emniyet müdürü değişti. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki değişiklik sonrası İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ahmet... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T10:28+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; 6 ilin emniyet müdürlüklerine atamalar ve görevden almalar gerçekleşti. Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ile Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevlerinden alındı.Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay atandı. Ahmet Acar kimdir?Yeni Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar'ın kim, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Ahmet Acar, 2 Ocak 1967 yılında Adıyaman İli Besni İlçesinde doğdu. 1991 yılında Polis Akademisini bitirerek Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında göreve başladı.Sırası ile değişik rütbelerde Mersin, Kahramanmaraş, Adana ve Kayseri İl Emniyet Müdürlükleri ile Kayseri POMEM, Personel Başkanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığında görev yaptı.1.Sınıf Emniyet Müdürü olarak Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Polis Başmüfettişi ünvanıyla görev yapmakta iken, 03 Temmuz 2023 tarihli atama onayı ile Personel Başkanlığı görevine atandı.Ahmet Acar, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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6 ilin emniyet müdürü değişti: Yeni Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar kimdir? Ahmet Acar kaç yaşında, nereli?

10:28 29.11.2024
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© İHA
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 6 ilin emniyet müdürü değişti. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki değişiklik sonrası İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ahmet Acar'ın biyografisi sorgulanıyor. Peki, Ahmet Acar kimdir? Ordu'nun yeni İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar kaç yaşında, nereli?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; 6 ilin emniyet müdürlüklerine atamalar ve görevden almalar gerçekleşti. Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ile Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevlerinden alındı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay atandı.

Ahmet Acar kimdir?

Yeni Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar'ın kim, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.
Ahmet Acar, 2 Ocak 1967 yılında Adıyaman İli Besni İlçesinde doğdu. 1991 yılında Polis Akademisini bitirerek Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında göreve başladı.

Sırası ile değişik rütbelerde Mersin, Kahramanmaraş, Adana ve Kayseri İl Emniyet Müdürlükleri ile Kayseri POMEM, Personel Başkanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığında görev yaptı.

1.Sınıf Emniyet Müdürü olarak Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Polis Başmüfettişi ünvanıyla görev yapmakta iken, 03 Temmuz 2023 tarihli atama onayı ile Personel Başkanlığı görevine atandı.

Ahmet Acar, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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