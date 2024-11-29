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Yedek subay olarak askerlik yapmanın emekliliğe etkisi

Yedek subay olarak askerlik yapmanın emekliliğe etkisi

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında yedek subaylığın emeklilik açısından faydalarına değinen SGK Uzmanı Melis Elmen, “SSK veya Bağkur’dan emekli... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T15:06+0300

2024-11-29T15:06+0300

2024-11-29T17:29+0300

melis elmen'le çalişma hayatim

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Yedek subay olarak askerlik yapmanın emekliliğe etkisi Sputnik Türkiye Yedek subay olarak askerlik yapmanın emekliliğe etkisi

SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, yedek subay olarak askerlik yapmanın emeklilik açısından ne gibi faydaları olduğunu anlattı.Yedek subayların emekli sandığına geçmeden SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olduktan sonra bu hizmetlerine dair ikramiyelerini alabileceklerini vurgulayan Elmen, şöyle konuştu:‘Emekli ikramiyesi alabilirler’

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2024

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Melis Elmen https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg

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Melis Elmen https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg

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