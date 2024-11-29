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Yedek subay olarak askerlik yapmanın emekliliğe etkisi
Yedek subay olarak askerlik yapmanın emekliliğe etkisi
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında yedek subaylığın emeklilik açısından faydalarına değinen SGK Uzmanı Melis Elmen, “SSK veya Bağkur’dan emekli... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T15:06+0300
2024-11-29T15:06+0300
2024-11-29T17:29+0300
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Yedek subay olarak askerlik yapmanın emekliliğe etkisi
Sputnik Türkiye
Yedek subay olarak askerlik yapmanın emekliliğe etkisi
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, yedek subay olarak askerlik yapmanın emeklilik açısından ne gibi faydaları olduğunu anlattı.Yedek subayların emekli sandığına geçmeden SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olduktan sonra bu hizmetlerine dair ikramiyelerini alabileceklerini vurgulayan Elmen, şöyle konuştu:‘Emekli ikramiyesi alabilirler’
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Melis Elmen
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MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
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Yedek subay olarak askerlik yapmanın emekliliğe etkisi
15:06 29.11.2024 (güncellendi: 17:29 29.11.2024)
Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında yedek subaylığın emeklilik açısından faydalarına değinen SGK Uzmanı Melis Elmen, “SSK veya Bağkur’dan emekli olduktan sonraki hizmete ait emekli ikramiyesi alabilirler” dedi.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, yedek subay olarak askerlik yapmanın emeklilik açısından ne gibi faydaları olduğunu anlattı.
Yedek subayların emekli sandığına geçmeden SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olduktan sonra bu hizmetlerine dair ikramiyelerini alabileceklerini vurgulayan Elmen, şöyle konuştu:
“Yedek subaylık normal askerlik gibi değil, parasını ödeyip satın almanıza gerek yok. Yedek subaylık yaptıysanız sadece hizmetinize işletmeniz yeterlidir. Bunun sadece 4 aylık subaylık öncesi okulda geçen kısmını satın almanız gerekiyor. Yedek subaylık direkt başlangıç sayılır, ilk SGK hizmetinin başlangıcıdır. Yedek subaylık öncesi 4 aylık okul sürenizde geri çekeceği için o da başlangıç sayılır. Böylece bir sürü erken başlangıcınız olmuş olur.”
‘Emekli ikramiyesi alabilirler’
“Yedek subaylığın zamanında değil şu an size para kazandıracak bir yöntemi var. 2020 yılının 20 sayılı genelgesi ile bütün hizmetleriniz dahil toplamda 1 yıl yedek subaylık hizmeti olanlar bu bütün hizmetlerinin sonunda SSK veya Bağ-Kur’a geçip oradan emekli olduktan sonra yedek subaylık süresindeki hizmetlerine ait ikramiyelerini alabilirler. Ancak emekli sandığına tekrar geçmemiş olmaları gerekir. Bu kanunen hizmet bitti olarak sayıldığı için 1 yıllık süreye ait emekli ikramiyesi alabiliyor. Kamu emeklileri daire başkanlığına dilekçe yazılması gerekiyor.”