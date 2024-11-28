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Motokuryelere yeni düzenleme geliyor: Adli sicil kaydı sorgulanacak
Motokuryelere yeni düzenleme geliyor: Adli sicil kaydı sorgulanacak
Sputnik Türkiye
Sayıları iki milyonu bulan motokuryelere ilişkin yeni düzenlemeler yolda. Yapılacak düzenlemeyle kurye olacak kişilerde mesleki yeterlilik sertifikası zorunlu... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T10:46+0300
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türkiye
motokurye
motosiklet
kurye
moto kurye
türkiye
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) aylardır üzerinde çalıştığı motokurye düzenlemesinde sona gelindi. Düzenlemede motokuryelerin korunmasına yönelik uygulama esasları belirlenirken, toplum güvenliği açısından ise kuryelerde artık adli sicil kaydının temiz olması şartı aranacak.Mesleki yeterlilik aranacakMesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılacak protokol kapsamında mesleki yeterlilik sertifikası zorunlu tutulacak. Kuryeler, hizmet verdiği kuruluşları bildirmekle yükümlü olacak. Çalıştığı kurum dışında başka bir iş veya müşteriye ilişkin ürün yakalanırsa cezai işlem uygulanacak.Yapılacak düzenlemeyle motokuryelerin sosyal güvence altına alınması ve güvenliklerinin sağlanması hedeflendiği gibi kuryelerin toplumsal güvenlik açısından denetimi de sağlanacak. Geliştirilmesi düşünülen Kurye Bilgi Sistemi (KUBİS) ile tüm kuryelerin kayıt altına alınması ayrıca kuryelerin çalıştığı kurum dışında başka bir iş veya müşteriye ilişkin ürün yakalatması halinde cezai işlem uygulanması sağlanacak.Sosyal güvenceleri nasıl olacak?Esnaf kurye modeliyle yani kendi şahıs şirketini kurarak çalışan kuryeler ise hizmet verdikleri yemek, e-ticaret, lojistik gibi firmalarla en az bir yıllık sözleşmeler yaparak çalışacak. Böylece sosyal güvencelerinin çalıştıkları şirketlerce karşılanmasına ilişkin düzenlemeler olabileceği de öğrenildi.'Anlık işler' dönemi bitiyorSabah'ta yer alan habere göre, Motosiklet Sürücüleri Federasyonu (MOSEF) Genel Başkanı Murat Tomris, Türkiye'de kayıtlı 1 milyon, kayıtdışı olanlarla birlikte ise 2 milyona yaklaşan bir motokurye sayısına ulaşıldığını belirtirken, sektörün milyarlarca liralık vergi kaybına neden olduğunu ifade etti.Kayıtdışı hizmet verenlerin WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden anlık işlerde görev aldığının altını çizen Tomris, 'sektörde adli sicil şartı gibi güvenlik prosedürleri aranmadığı için hapishaneden çıkan neredeyse herkesin öncelikli olarak motokuryeliğe başladığını' anlattı.Tomris ayrıca son dönemde uyuşturucu baronlarının kurumsal firma kıyafeti giyimli motokuryelere uyuşturucu taşıttığını belirterek, bazen motokuryelerin bilmeden de uyuşturucu ticaretine aracılık ettiğini belirtti.Anlık ilanlar kayıt dışılığı tetikliyorTomris, "Örneğin bir müşteri 'acilen takım elbisemin şu adresten şu adrese gönderilmesi lazım' diye ilan açıyor ve 2 bin lira vereceğini söylüyor. Ve bu takım elbisenin gizli bir yerine uyuşturucu saklayarak, bunu hiç haberi bile olmadan motokuryeye taşıtabiliyor" dedi. Çürük elmalar nedeniyle tüm sektörün zan altında kaldığını kaydeden Tomris, "Bazı münferit olaylar nedeniyle örneğin evinde yalnız olan bir kadın kuryeye kapıyı açmaya korkuyor" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240120/valilik-duyurdu-motosiklet-elektrikli-scooter-ve-motokuryeler-trafige-cikamayacak-1079861832.html
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motokurye, motokurye düzenleme, motokurye adli sicil
motokurye, motokurye düzenleme, motokurye adli sicil

Motokuryelere yeni düzenleme geliyor: Adli sicil kaydı sorgulanacak

10:46 28.11.2024
© AAAnkara sağanak, yağmur motokurye
Ankara sağanak, yağmur motokurye - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AA
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Sayıları iki milyonu bulan motokuryelere ilişkin yeni düzenlemeler yolda. Yapılacak düzenlemeyle kurye olacak kişilerde mesleki yeterlilik sertifikası zorunlu olacak ve adli sicil kaydının temiz olması şartı aranacak.
İçişleri Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) aylardır üzerinde çalıştığı motokurye düzenlemesinde sona gelindi. Düzenlemede motokuryelerin korunmasına yönelik uygulama esasları belirlenirken, toplum güvenliği açısından ise kuryelerde artık adli sicil kaydının temiz olması şartı aranacak.

Mesleki yeterlilik aranacak

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılacak protokol kapsamında mesleki yeterlilik sertifikası zorunlu tutulacak. Kuryeler, hizmet verdiği kuruluşları bildirmekle yükümlü olacak. Çalıştığı kurum dışında başka bir iş veya müşteriye ilişkin ürün yakalanırsa cezai işlem uygulanacak.
Yapılacak düzenlemeyle motokuryelerin sosyal güvence altına alınması ve güvenliklerinin sağlanması hedeflendiği gibi kuryelerin toplumsal güvenlik açısından denetimi de sağlanacak. Geliştirilmesi düşünülen Kurye Bilgi Sistemi (KUBİS) ile tüm kuryelerin kayıt altına alınması ayrıca kuryelerin çalıştığı kurum dışında başka bir iş veya müşteriye ilişkin ürün yakalatması halinde cezai işlem uygulanması sağlanacak.

Sosyal güvenceleri nasıl olacak?

Esnaf kurye modeliyle yani kendi şahıs şirketini kurarak çalışan kuryeler ise hizmet verdikleri yemek, e-ticaret, lojistik gibi firmalarla en az bir yıllık sözleşmeler yaparak çalışacak. Böylece sosyal güvencelerinin çalıştıkları şirketlerce karşılanmasına ilişkin düzenlemeler olabileceği de öğrenildi.

'Anlık işler' dönemi bitiyor

Sabah'ta yer alan habere göre, Motosiklet Sürücüleri Federasyonu (MOSEF) Genel Başkanı Murat Tomris, Türkiye'de kayıtlı 1 milyon, kayıtdışı olanlarla birlikte ise 2 milyona yaklaşan bir motokurye sayısına ulaşıldığını belirtirken, sektörün milyarlarca liralık vergi kaybına neden olduğunu ifade etti.
Kayıtdışı hizmet verenlerin WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden anlık işlerde görev aldığının altını çizen Tomris, 'sektörde adli sicil şartı gibi güvenlik prosedürleri aranmadığı için hapishaneden çıkan neredeyse herkesin öncelikli olarak motokuryeliğe başladığını' anlattı.
Tomris ayrıca son dönemde uyuşturucu baronlarının kurumsal firma kıyafeti giyimli motokuryelere uyuşturucu taşıttığını belirterek, bazen motokuryelerin bilmeden de uyuşturucu ticaretine aracılık ettiğini belirtti.
motosiklet, motokurye - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2024
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Valilik duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak
20 Ocak, 21:46

Anlık ilanlar kayıt dışılığı tetikliyor

Tomris, "Örneğin bir müşteri 'acilen takım elbisemin şu adresten şu adrese gönderilmesi lazım' diye ilan açıyor ve 2 bin lira vereceğini söylüyor. Ve bu takım elbisenin gizli bir yerine uyuşturucu saklayarak, bunu hiç haberi bile olmadan motokuryeye taşıtabiliyor" dedi. Çürük elmalar nedeniyle tüm sektörün zan altında kaldığını kaydeden Tomris, "Bazı münferit olaylar nedeniyle örneğin evinde yalnız olan bir kadın kuryeye kapıyı açmaya korkuyor" diye konuştu.
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