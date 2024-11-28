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Kar örtüsü üzerinde görüntülendiler: Tilkilere saksağanlar eşlik etti
Kar örtüsü üzerinde görüntülendiler: Tilkilere saksağanlar eşlik etti
Sputnik Türkiye
Etkisini artıran kar yağışı sonrası beyaza bürünen Van'da görüntülenen tilkiler yaban hayatın güzelliğini gözler önüne seren kareleri ortaya çıkardı. Yiyecek... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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tilki, saksağan, van, kar, kar yağışı, yaban hayatı, фото, fotoğraf
tilki, saksağan, van, kar, kar yağışı, yaban hayatı, фото, fotoğraf

Kar örtüsü üzerinde görüntülendiler: Tilkilere saksağanlar eşlik etti

02:14 28.11.2024 (güncellendi: 02:21 28.11.2024)
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Etkisini artıran kar yağışı sonrası beyaza bürünen Van'da görüntülenen tilkiler yaban hayatın güzelliğini gözler önüne seren kareleri ortaya çıkardı. Yiyecek sıkıntı yaşayan doğal yaşamın parçası saksağanların tilkilerin etrafını sardığı anlar da kaydedildi.
© AA / Özkan BilginVan'ın Çatak ilçesinde hakim olan beyaz örtünün üzerinde yaban hayatın canlılarından tilkiler görüntülendi.
Van'ın Çatak ilçesinde hakim olan beyaz örtünün üzerinde yaban hayatın canlılarından tilkiler görüntülendi. - Sputnik Türkiye
1/12
© AA / Özkan Bilgin
Van'ın Çatak ilçesinde hakim olan beyaz örtünün üzerinde yaban hayatın canlılarından tilkiler görüntülendi.
© AA / Özkan BilginFoto muhabirlerine adete poz veren tilkileri yerleşim yerlerine yaklaşınca görüntülemek kolaylaştı.
Foto muhabirlerine adete poz veren tilkileri yerleşim yerlerine yaklaşınca görüntülemek kolaylaştı. - Sputnik Türkiye
2/12
© AA / Özkan Bilgin
Foto muhabirlerine adete poz veren tilkileri yerleşim yerlerine yaklaşınca görüntülemek kolaylaştı.
© AA / Özkan Bilgin Yiyecek bulmakta zorlanan 3 tilki telef olan bir koyunu yerken etraflarını saran saksağanlar paylarını almak için bekledi.
 Yiyecek bulmakta zorlanan 3 tilki telef olan bir koyunu yerken etraflarını saran saksağanlar paylarını almak için bekledi. - Sputnik Türkiye
3/12
© AA / Özkan Bilgin
Yiyecek bulmakta zorlanan 3 tilki telef olan bir koyunu yerken etraflarını saran saksağanlar paylarını almak için bekledi.
© AA / Özkan BilginHemen her şeyi yiyen kuş türü olarak bilinen saksağanlar da 3 tilki de karınlarını geçici de olsa doyurdu.
Hemen her şeyi yiyen kuş türü olarak bilinen saksağanlar da 3 tilki de karınlarını geçici de olsa doyurdu. - Sputnik Türkiye
4/12
© AA / Özkan Bilgin
Hemen her şeyi yiyen kuş türü olarak bilinen saksağanlar da 3 tilki de karınlarını geçici de olsa doyurdu.
© AA / Özkan BilginTilkilerin kar üzerinde oynadığı anlar da kameraya yansıdı.
Tilkilerin kar üzerinde oynadığı anlar da kameraya yansıdı. - Sputnik Türkiye
5/12
© AA / Özkan Bilgin
Tilkilerin kar üzerinde oynadığı anlar da kameraya yansıdı.
© AA / Özkan BilginKarlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler - Sputnik Türkiye
6/12
© AA / Özkan Bilgin
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
© AA / Özkan BilginKarlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler - Sputnik Türkiye
7/12
© AA / Özkan Bilgin
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
© AA / Özkan BilginKarlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler - Sputnik Türkiye
8/12
© AA / Özkan Bilgin
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
© AA / Özkan BilginKarlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler - Sputnik Türkiye
9/12
© AA / Özkan Bilgin
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
© AA / Özkan BilginKarlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler - Sputnik Türkiye
10/12
© AA / Özkan Bilgin
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
© AA / Özkan BilginKarlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler - Sputnik Türkiye
11/12
© AA / Özkan Bilgin
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
© AA / Özkan BilginKarlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler - Sputnik Türkiye
12/12
© AA / Özkan Bilgin
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
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