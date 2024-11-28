Kar örtüsü üzerinde görüntülendiler: Tilkilere saksağanlar eşlik etti

© AA / Özkan BilginVan'ın Çatak ilçesinde hakim olan beyaz örtünün üzerinde yaban hayatın canlılarından tilkiler görüntülendi.
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© AA / Özkan Bilgin
Van'ın Çatak ilçesinde hakim olan beyaz örtünün üzerinde yaban hayatın canlılarından tilkiler görüntülendi.
© AA / Özkan BilginFoto muhabirlerine adete poz veren tilkileri yerleşim yerlerine yaklaşınca görüntülemek kolaylaştı.
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© AA / Özkan Bilgin
Foto muhabirlerine adete poz veren tilkileri yerleşim yerlerine yaklaşınca görüntülemek kolaylaştı.
© AA / Özkan Bilgin Yiyecek bulmakta zorlanan 3 tilki telef olan bir koyunu yerken etraflarını saran saksağanlar paylarını almak için bekledi.
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© AA / Özkan Bilgin
Yiyecek bulmakta zorlanan 3 tilki telef olan bir koyunu yerken etraflarını saran saksağanlar paylarını almak için bekledi.
© AA / Özkan BilginHemen her şeyi yiyen kuş türü olarak bilinen saksağanlar da 3 tilki de karınlarını geçici de olsa doyurdu.
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© AA / Özkan Bilgin
Hemen her şeyi yiyen kuş türü olarak bilinen saksağanlar da 3 tilki de karınlarını geçici de olsa doyurdu.
© AA / Özkan BilginTilkilerin kar üzerinde oynadığı anlar da kameraya yansıdı.
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© AA / Özkan Bilgin
Tilkilerin kar üzerinde oynadığı anlar da kameraya yansıdı.
© AA / Özkan BilginKarlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
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© AA / Özkan Bilgin
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
© AA / Özkan BilginKarlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
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© AA / Özkan Bilgin
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
© AA / Özkan BilginKarlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
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© AA / Özkan Bilgin
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
© AA / Özkan BilginKarlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
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© AA / Özkan Bilgin
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
© AA / Özkan BilginKarlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
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© AA / Özkan Bilgin
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
© AA / Özkan BilginKarlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
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© AA / Özkan Bilgin
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
© AA / Özkan BilginKarlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler
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© AA / Özkan Bilgin
Karlar üzerindeki yaban yaşamın canlılarından bazı kareler