İstanbul Valiliği'nden kreş talebi: Sayı istendi

"İlimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin, bağlı idareleri ve belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde ellisinden fazla olduğu şirketler tarafından açılan anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, Büyükşehir ve İlçe belediyelerinin, bağlı idarelerinin ve belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak hissesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler tarafından açılan anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarının ekte gönderilen tabloya eksiksiz bir şekilde işlenerek 28. 11. 2024 günü (bugün saat 15:00'e kadar exel ortamında idaredenetim@istanbul.gov.tr adresine iletilmesi, anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi olmadığı takdirde belirtilerek bununla mail atılması gerekmektedir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim"