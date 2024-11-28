https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/istanbul-valiliginden-kres-talebi-sayi-istendi-1090930514.html
İstanbul Valiliği'nden kreş talebi: Sayı istendi
İstanbul Valiliği'nden kreş talebi: Sayı istendi
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği belediyelere yazı gönderdi ve 'kreş, anaokulu sayılarının saat 15:00'e kadar verilen mail adresine bildirmeleri' istendi. 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T15:06+0300
2024-11-28T15:06+0300
2024-11-28T15:06+0300
türkiye
istanbul valiliği
kreş
milli eğitim bakanlığı
ekrem imamoğlu
anaokulu
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi ile belediyelere ait kreşlerde eğitim ve öğretimin durdurulması istenirken, bir hamle de valilikten geldi. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yazı göndererek belediye bünyesindeki kreşlerin sayısının bildirilmesini istedi.Valilikten yazı gönderildiİstanbul Valiliği belediyelere bugün gönderdiği yazı ile kreş, anaokulu sayılarının saat 15:00'e kadar verilen mail adresine bildirmelerini istedi.Valilik yazıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe kaymakamlığına gönderdi.İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can imzalı yazı şöyle
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/belediye-kresleri-polemigi-belediyeler-kres-acabilir-mi-istanbul-ankara-ve-izmirde-kac-kres-var-1090919098.html
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kreş, kreş anaokulu, istanbul valiliği kreş, istanbuldaki kreş sayısı, imamoğlu, ibb kreş
kreş, kreş anaokulu, istanbul valiliği kreş, istanbuldaki kreş sayısı, imamoğlu, ibb kreş
İstanbul Valiliği'nden kreş talebi: Sayı istendi
İstanbul Valiliği belediyelere yazı gönderdi ve 'kreş, anaokulu sayılarının saat 15:00'e kadar verilen mail adresine bildirmeleri' istendi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi ile belediyelere ait kreşlerde eğitim ve öğretimin durdurulması istenirken, bir hamle de valilikten geldi. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yazı göndererek belediye bünyesindeki kreşlerin sayısının bildirilmesini istedi.
Valilikten yazı gönderildi
İstanbul Valiliği belediyelere bugün gönderdiği yazı ile kreş, anaokulu sayılarının saat 15:00'e kadar verilen mail adresine bildirmelerini istedi.
Valilik yazıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe kaymakamlığına gönderdi.
İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can imzalı yazı şöyle
"İlimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin, bağlı idareleri ve belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde ellisinden fazla olduğu şirketler tarafından açılan anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, Büyükşehir ve İlçe belediyelerinin, bağlı idarelerinin ve belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak hissesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler tarafından açılan anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarının ekte gönderilen tabloya eksiksiz bir şekilde işlenerek 28. 11. 2024 günü (bugün saat 15:00'e kadar exel ortamında idaredenetim@istanbul.gov.tr adresine iletilmesi, anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi olmadığı takdirde belirtilerek bununla mail atılması gerekmektedir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim"