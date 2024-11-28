https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/eski-mi6-sefi-avrupa-ulkeleri-ve-rusya-savas-halinde-1090908129.html

Eski MI6 şefi: Avrupa ülkeleri ve Rusya savaş halinde

Eski MI6 şefi: Avrupa ülkeleri ve Rusya savaş halinde

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin Dış İstihbarat Teşkilatı MI6'nın eski başkanı Richard Dearlove Avrupa ülkeleri ve Rusya'nın savaşta olduğunu öne sürdü. 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T03:28+0300

2024-11-28T03:28+0300

2024-11-28T03:28+0300

dünya

richard dearlove

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amerika

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rusya

dmitriy medvedev

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İngiltere’nin Dış İstihbarat Teşkilatı MI6’nın eski başkanı Richard Dearlove, Avrupa ülkeleri ile Rusya’nın savaşta olduğunu öne sürdü. Dearlove, Sky News’e verdiği röportajda, Rusya’nın ve Batılı ülkelerin arasındaki gerilimin gerçek bir savaşa dönüştüğünü söyledi.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO ülkelerinin Ukrayna’dan Rusya topraklarına yapılan uzun menzilli silah saldırıları nedeniyle, Rusya’ya karşı hibrit değil tam teşekküllü bir savaş başlattıklarını vurgulamıştı. Medvedev, Rusya’nın bu dönemde nükleer caydırıcılık doktrinine dayanarak kararlar alacağını belirtmişti.Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Rusya ile Batı arasında mevcut durumu 'savaş öncesi bir durum' olarak tanımlayarak, bu durumu kabul etmeleri gerektiğini söylemişti. Ancak Dearlove, bu görüşe katılmadığını ifade ederek, şu anki durumu 'gerçek bir savaş' olarak nitelendirdi. Dearlove, Rusya’nın perspektifinden bu durumun doğrudan askeri çatışma olmadığını, ancak hibrit çatışmalar ve farklı çıkar alanlarında yaşanan çeşitli çatışma türlerini kapsadığını belirtti.Ayrıca Dearlove, 'muhalifler ve rakipler' ile diyaloğu sürdürmenin her zaman önemli olduğunu düşündüğünü ve bunun özellikle Avrupa'da diğer ülkelere yayılabilecek 'kontrol altına alınmış bir çatışma' bağlamında önemli olduğuna inandığını belirtti.Dearlove, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni başkanı Donald Trump’ın, İngiltere’nin Chagos takımadalarını Mauritius’a devretmesini öngören anlaşmayı bozacağına dair umudunu dile getirdi.İngiltere, 3 Ekim’de Diego Garcia adası da dahil olmak üzere Hint Okyanusu’ndaki Chagos takımadaları üzerindeki egemenliğini Mauritius’a devretme kararını almıştı. Chagos takımadaları, uzun yıllardır Birleşik Krallık ile Mauritius arasında anlaşmazlık konusu olmuştu. 1960’larda İngiltere, Diego Garcia’yı 50 yıllığına Amerika Birleşik Devletleri’ne kiralamış ve burada bir ABD askeri üssü kurmuştu. Bu kira sözleşmesi 2016 yılında 2036 yılına kadar uzatılmıştı. 2019 yılında ise BM Genel Kurulu, İngiltere’nin Chagos takımadalarının kontrolünü bırakmasını talep etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-biden-yonetimi-rusya-ve-trumpa-mumkun-oldugunca-zarar-vermek-istiyor-1090907981.html

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richard dearlove, donald trump, amerika, mi6, rusya, dmitriy medvedev