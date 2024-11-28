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Eski MI6 şefi: Avrupa ülkeleri ve Rusya savaş halinde
Eski MI6 şefi: Avrupa ülkeleri ve Rusya savaş halinde
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin Dış İstihbarat Teşkilatı MI6'nın eski başkanı Richard Dearlove Avrupa ülkeleri ve Rusya'nın savaşta olduğunu öne sürdü. 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T03:28+0300
2024-11-28T03:28+0300
dünya
richard dearlove
donald trump
amerika
mi6
rusya
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İngiltere’nin Dış İstihbarat Teşkilatı MI6’nın eski başkanı Richard Dearlove, Avrupa ülkeleri ile Rusya’nın savaşta olduğunu öne sürdü. Dearlove, Sky News’e verdiği röportajda, Rusya’nın ve Batılı ülkelerin arasındaki gerilimin gerçek bir savaşa dönüştüğünü söyledi.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO ülkelerinin Ukrayna’dan Rusya topraklarına yapılan uzun menzilli silah saldırıları nedeniyle, Rusya’ya karşı hibrit değil tam teşekküllü bir savaş başlattıklarını vurgulamıştı. Medvedev, Rusya’nın bu dönemde nükleer caydırıcılık doktrinine dayanarak kararlar alacağını belirtmişti.Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Rusya ile Batı arasında mevcut durumu 'savaş öncesi bir durum' olarak tanımlayarak, bu durumu kabul etmeleri gerektiğini söylemişti. Ancak Dearlove, bu görüşe katılmadığını ifade ederek, şu anki durumu 'gerçek bir savaş' olarak nitelendirdi. Dearlove, Rusya’nın perspektifinden bu durumun doğrudan askeri çatışma olmadığını, ancak hibrit çatışmalar ve farklı çıkar alanlarında yaşanan çeşitli çatışma türlerini kapsadığını belirtti.Ayrıca Dearlove, 'muhalifler ve rakipler' ile diyaloğu sürdürmenin her zaman önemli olduğunu düşündüğünü ve bunun özellikle Avrupa'da diğer ülkelere yayılabilecek 'kontrol altına alınmış bir çatışma' bağlamında önemli olduğuna inandığını belirtti.Dearlove, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni başkanı Donald Trump’ın, İngiltere’nin Chagos takımadalarını Mauritius’a devretmesini öngören anlaşmayı bozacağına dair umudunu dile getirdi.İngiltere, 3 Ekim’de Diego Garcia adası da dahil olmak üzere Hint Okyanusu’ndaki Chagos takımadaları üzerindeki egemenliğini Mauritius’a devretme kararını almıştı. Chagos takımadaları, uzun yıllardır Birleşik Krallık ile Mauritius arasında anlaşmazlık konusu olmuştu. 1960’larda İngiltere, Diego Garcia’yı 50 yıllığına Amerika Birleşik Devletleri’ne kiralamış ve burada bir ABD askeri üssü kurmuştu. Bu kira sözleşmesi 2016 yılında 2036 yılına kadar uzatılmıştı. 2019 yılında ise BM Genel Kurulu, İngiltere’nin Chagos takımadalarının kontrolünü bırakmasını talep etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-biden-yonetimi-rusya-ve-trumpa-mumkun-oldugunca-zarar-vermek-istiyor-1090907981.html
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richard dearlove, donald trump, amerika, mi6, rusya, dmitriy medvedev
richard dearlove, donald trump, amerika, mi6, rusya, dmitriy medvedev

Eski MI6 şefi: Avrupa ülkeleri ve Rusya savaş halinde

03:28 28.11.2024
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
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İngiltere'nin Dış İstihbarat Teşkilatı MI6'nın eski başkanı Richard Dearlove Avrupa ülkeleri ve Rusya'nın savaşta olduğunu öne sürdü.
İngiltere’nin Dış İstihbarat Teşkilatı MI6’nın eski başkanı Richard Dearlove, Avrupa ülkeleri ile Rusya’nın savaşta olduğunu öne sürdü. Dearlove, Sky News’e verdiği röportajda, Rusya’nın ve Batılı ülkelerin arasındaki gerilimin gerçek bir savaşa dönüştüğünü söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO ülkelerinin Ukrayna’dan Rusya topraklarına yapılan uzun menzilli silah saldırıları nedeniyle, Rusya’ya karşı hibrit değil tam teşekküllü bir savaş başlattıklarını vurgulamıştı. Medvedev, Rusya’nın bu dönemde nükleer caydırıcılık doktrinine dayanarak kararlar alacağını belirtmişti.
Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Rusya ile Batı arasında mevcut durumu 'savaş öncesi bir durum' olarak tanımlayarak, bu durumu kabul etmeleri gerektiğini söylemişti. Ancak Dearlove, bu görüşe katılmadığını ifade ederek, şu anki durumu 'gerçek bir savaş' olarak nitelendirdi. Dearlove, Rusya’nın perspektifinden bu durumun doğrudan askeri çatışma olmadığını, ancak hibrit çatışmalar ve farklı çıkar alanlarında yaşanan çeşitli çatışma türlerini kapsadığını belirtti.
Ayrıca Dearlove, 'muhalifler ve rakipler' ile diyaloğu sürdürmenin her zaman önemli olduğunu düşündüğünü ve bunun özellikle Avrupa'da diğer ülkelere yayılabilecek 'kontrol altına alınmış bir çatışma' bağlamında önemli olduğuna inandığını belirtti.
Dearlove, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni başkanı Donald Trump’ın, İngiltere’nin Chagos takımadalarını Mauritius’a devretmesini öngören anlaşmayı bozacağına dair umudunu dile getirdi.
İngiltere, 3 Ekim’de Diego Garcia adası da dahil olmak üzere Hint Okyanusu’ndaki Chagos takımadaları üzerindeki egemenliğini Mauritius’a devretme kararını almıştı. Chagos takımadaları, uzun yıllardır Birleşik Krallık ile Mauritius arasında anlaşmazlık konusu olmuştu.
1960’larda İngiltere, Diego Garcia’yı 50 yıllığına Amerika Birleşik Devletleri’ne kiralamış ve burada bir ABD askeri üssü kurmuştu. Bu kira sözleşmesi 2016 yılında 2036 yılına kadar uzatılmıştı. 2019 yılında ise BM Genel Kurulu, İngiltere’nin Chagos takımadalarının kontrolünü bırakmasını talep etmişti.
epa11707709 US President Joe Biden delivers remarks on the results of the 2024 presidential election during an address to the nation in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 07 November 2024. President Biden stated he accepts the choice the country made, after Republican presidential candidate Donald J. Trump was declared the winner of the 2024 US presidential election over Democratic presidential candidate US Vice President Kamala Harris. EPA-EFE/GRAEME SLOAN - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
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